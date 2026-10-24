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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-VILLARREALAFP
Diterjemahkan oleh

Air mata dan kejutan: Cedera mengerikan bintang Valencia

Valencia vs Villarreal
Valencia
Villarreal
LaLiga
D. Otorbi
Spanyol

saat derbi..

Kegembiraan David Otorbi, talenta muda Valencia, karena menjalani laga pertamanya sebagai starter di bawah kendali pelatih Aguirre berubah menjadi mimpi buruk setelah ia mengalami cedera parah pada menit-menit awal duel derby melawan Villarreal, yang memaksanya meninggalkan lapangan dengan tandu di tengah linangan air matanya dan tepuk tangan para pendukung di Stadion Mestalla.

Otorbi, yang berusia 19 tahun, mendapat sambutan meriah dari para pendukung saat pengumuman susunan pemain inti, setelah ia tampil sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan sebelumnya dan menunjukkan penampilan yang mencolok, sehingga membuat perhatian tertuju padanya sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di tim.

Namun, awal perjalanan sayap muda itu tidak berlangsung lama, karena ia terjatuh ke tanah hanya setelah 11 menit laga berjalan, saat mencoba melaju ke ruang kosong, yang merupakan salah satu kelebihan utamanya di lapangan, sebelum ia memegang bagian belakang paha kanannya dengan rasa sakit yang luar biasa.

Kekhawatiran pun bertambah setelah pemain itu tidak mampu berdiri atau berjalan secara normal, sehingga tim medis terpaksa membawanya keluar lapangan dengan tandu, sementara ia menutupi wajahnya di tengah air matanya, dalam pemandangan yang mengejutkan rekan-rekan setim dan para pendukung.

Para pendukung Valencia menyadari beratnya momen tersebut, sehingga mereka menyerukan nama pemain itu dan bertepuk tangan dengan hangat saat ia keluar, sebagai upaya untuk mendukungnya setelah cedera yang menghentikan penampilan perdananya sebagai starter secara tiba-tiba.

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Cedera Otorbi datang untuk menambah kesulitan Valencia, yang mengalami rentetan cedera sepanjang bulan September dan memengaruhi pilihan-pilihan teknis mereka.

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