Para petinggi Camp Nou pertama kali bergerak setelah penampilan gemilangnya di Piala Eropa 2008. Direktur olahraga saat itu, Txiki Begiristain, secara pribadi menghubunginya untuk membawanya ke Catalunya. Namun, para petinggi klubnya semula menolak bernegosiasi karena ingin membangun tim di sekitar para pemain andalan mereka, sebelum tekanan finansial yang berat memaksa mereka menjual keduanya dua tahun kemudian.

Menceritakan bagaimana rencana transfer itu berlangsung dalam podcast El Camino de Mario yang dipandu mantan pesepakbola Mario Suarez, Silva, seperti dikutip MARCA, mengatakan: "Pada 2008, Txiki menelepon saya setelah kami menjuarai Piala Eropa bersama tim nasional. Saat itu, dia berada di Barca. Namun, ketika itu Valencia tidak mau menjual. Belakangan, mereka mengalami masalah keuangan dan menjual saya serta 'El Guaje' Villa."

Mengenang kepindahannya ke Inggris yang kemudian menghasilkan empat gelar Liga Primer sebelum kepergiannya pada 2020, pemain asal Kepulauan Kanaria itu melanjutkan: "Pergi ke City adalah keputusan terbaik; saya menjalani sepuluh tahun yang luar biasa, dan para suporter memperlakukan saya dengan sangat baik."