AFP
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“Pindah ke Manchester City adalah keputusan terbaik!” David Silva ungkap transfer ke Barcelona yang batal dan beberkan detail penolakan Valencia menjualnya pada 2008
Maestro asal Spanyol mengenang transfer yang terhalang
Silva menegaskan bahwa kepindahannya ke Manchester City adalah keputusan terbaik dalam kariernya, setelah petinggi Valencia menghalangi kepindahannya ke Barcelona. Setelah bergabung dengan tim muda Valencia di Mestalla pada usia 14 tahun pada 2000, gelandang itu akhirnya pindah ke Inggris pada Juli 2010 dengan biaya transfer £24 juta. Selama satu dekade di Manchester, ia mencetak 77 gol dalam 436 penampilan dan meraih 14 gelar bergengsi.
- AFP
Krisis keuangan memaksa eksodus dari Mestalla
Para petinggi Camp Nou pertama kali bergerak setelah penampilan gemilangnya di Piala Eropa 2008. Direktur olahraga saat itu, Txiki Begiristain, secara pribadi menghubunginya untuk membawanya ke Catalunya. Namun, para petinggi klubnya semula menolak bernegosiasi karena ingin membangun tim di sekitar para pemain andalan mereka, sebelum tekanan finansial yang berat memaksa mereka menjual keduanya dua tahun kemudian.
Menceritakan bagaimana rencana transfer itu berlangsung dalam podcast El Camino de Mario yang dipandu mantan pesepakbola Mario Suarez, Silva, seperti dikutip MARCA, mengatakan: "Pada 2008, Txiki menelepon saya setelah kami menjuarai Piala Eropa bersama tim nasional. Saat itu, dia berada di Barca. Namun, ketika itu Valencia tidak mau menjual. Belakangan, mereka mengalami masalah keuangan dan menjual saya serta 'El Guaje' Villa."
Mengenang kepindahannya ke Inggris yang kemudian menghasilkan empat gelar Liga Primer sebelum kepergiannya pada 2020, pemain asal Kepulauan Kanaria itu melanjutkan: "Pergi ke City adalah keputusan terbaik; saya menjalani sepuluh tahun yang luar biasa, dan para suporter memperlakukan saya dengan sangat baik."
Pelatih asal Italia yang gigih merampungkan kepindahan
Sebelum menuntaskan kepindahannya ke Manchester setelah menjuarai Piala Dunia 2010, sang gelandang serang juga dikaitkan dengan klub besar Spanyol lainnya. Namun, panggilan telepon rutin dari manajer Roberto Mancini pada akhir 2009 membuatnya memilih City.
Menanggapi kabar transfer tersebut dan mengungkapkan kebanggaannya mencatatkan 125 penampilan bersama tim nasional saat klub Inggris itu belum menjadi kekuatan besar seperti sekarang, Silva menambahkan: "Selalu ada rumor, seperti ketertarikan dari Real Madrid. Namun, ketika saya kembali dari Afrika Selatan, tujuan saya sudah jelas: bergabung dengan City. Pada November sebelumnya, Mancini sudah rutin menelepon saya. Dia sangat tertarik.
"Bermain 125 kali untuk tim nasional adalah pencapaian besar, terutama saat saya bermain untuk City, ketika klub itu belum menjadi kekuatan besar seperti sekarang."
- AFP
Kembalinya secara mengejutkan memperpanjang karier gemilang
Setelah meninggalkan sepak bola Inggris, gelandang veteran itu sempat kembali bermain di Spanyol bersama Real Sociedad sebelum mengumumkan pensiun akibat cedera ligamen krusiat anterior pada 2023. Yang mengejutkan, pemain berusia 40 tahun itu kembali ke sepak bola profesional pada Oktober 2026 setelah tiga tahun tidak bermain. Ia telah resmi menandatangani kontrak dengan klub Liga Primer Hong Kong Supreme Sha Tin untuk menulis bab terakhir yang tak terduga.
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