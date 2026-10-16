Elche menjamu Valencia pada Minggu, 1 November 2026 di Martinez Valero, Elche.

Secara historis, Valencia lebih unggul dalam pertemuan kedua tim dari wilayah yang sama ini, dengan tujuh kemenangan berbanding tiga milik Elche. Dalam pertemuan terakhir mereka di LaLiga pada 11 April 2026, Elche meraih kemenangan tipis 1-0 di Estadio Manuel Martínez Valero berkat gol penentu Lucas Cepeda pada babak kedua.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Elche vs Valencia, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Elche vs Valencia di LaLiga dimulai?

Pertandingan Elche vs Valencia dimulai di Martinez Valero, Elche, pada Minggu, pada Minggu, 1 November 2026.

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 12.30 Estadio Martinez Valero

Bagaimana cara membeli tiket Elche vs Valencia di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan Elche vs Valencia di LaLiga yang akan digelar di Estadio Manuel Martínez Valero, ada beberapa pilihan utama bergantung pada ketersediaannya:

1. Kanal resmi klub

Anda bisa mengecek langsung portal penjualan tiket resmi Elche CF. Ini merupakan cara paling aman untuk membeli tiket dengan harga resmi, meski ketersediaan untuk penjualan umum bergantung pada permintaan dari anggota klub dan tiket yang dilepas pemegang tiket musiman.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Elche vs Valencia di LaLiga?

Harga tiket pertandingan Elche vs Valencia di LaLiga bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / kursi standar: Biasanya berkisar antara €30 hingga €90 , bergantung pada ketinggian dan posisi bagian tempat duduk di Estadio Manuel Martínez Valero.

Tiket sektor suporter tamu: Biasanya berharga antara €30 dan €60 (meski ketersediaannya terbatas dan sering kali memerlukan pendaftaran melalui klub tamu).

Paket VIP & layanan khusus: Paket kelas atas dengan fasilitas premium dapat berharga mulai dari €150 hingga €300+ .

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal / minimum: Harga yang tercantum biasanya mulai sekitar €55 hingga €65 untuk kursi di tingkat atas atau dengan pemandangan dari belakang gawang.

Kategori 1 & kursi strategis: Kursi dengan pemandangan lebih baik di sepanjang sisi lapangan atau di tingkat bawah umumnya berharga antara €140 hingga €200+ .

Harga rata-rata di pasar: Harga tiket yang tercantum rata-rata sekitar €320 hingga €350 , bergantung pada permintaan umum dan kelangkaan tiket.

Elche vs Valencia di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elche vs Valencia

Elche belum menang dalam lima pertandingan terakhir mereka di LaLiga, dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Espanyol pada 18 September, dan mereka juga kalah 2-3 dari Real Madrid pada awal bulan itu. Hasil imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao menjadi satu-satunya poin mereka dari tiga pertandingan kandang dan tandang di sekitar laga tersebut. Elche mencetak sembilan gol dan kebobolan sebelas kali dalam lima pertandingan itu.

Performa Valencia sama buruknya. Mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir, dengan empat kekalahan dan tanpa hasil imbang selama periode itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-3 dari Real Sociedad pada 20 September, setelah menang 0-1 atas Deportivo Alaves sepekan sebelumnya. Kekalahan 0-5 dari Barcelona pada 6 September tetap menjadi hasil yang paling menggambarkan perjalanan mereka sejauh ini. Valencia mencetak empat gol dan kebobolan dua belas kali dalam lima pertandingan tersebut.

Elche vs Valencia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di LaLiga pada 11 April 2026, ketika Elche menang 1-0 di Estadio Martinez Valero. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di Valencia pada 10 Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Elche lebih unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Valencia, sementara dua laga berakhir imbang.