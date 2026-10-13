Valencia menjamu Villarreal pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Estadio Mestalla, Valencia.

Dalam 52 pertemuan resmi LaLiga antara kedua tim, Villarreal unggul tipis dalam rekor pertemuan dengan 23 kemenangan, berbanding 18 milik Valencia, sementara 11 laga berakhir imbang. Pada pertemuan terakhir mereka di LaLiga, 22 Februari 2026, Villarreal mengalahkan Valencia 2–1 di Estadio de la Cerámica.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Valencia vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Valencia vs Villarreal dimulai?

Valencia vs Villarreal berlangsung di Estadio Mestalla, Valencia, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 10 24 Okt 2026 - 12.30 Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Valencia vs Villarreal?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Valencia vs Villarreal di Stadion Mestalla:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi Valencia CF: Cara paling langsung dan aman adalah membeli tiket reguler atau VIP melalui situs resmi Valencia CF. Tiket umumnya terlebih dahulu tersedia bagi anggota resmi socio atau pemegang tiket musiman sebelum penjualan dibuka untuk umum menjelang hari pertandingan.

Loket tiket Stadion Mestalla (Taquillas): Anda dapat membeli tiket fisik langsung di loket Estadio Mestalla, Valencia, beberapa hari menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, selama tiket masih tersedia.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Valencia vs Villarreal?

Harga tiket pertandingan LaLiga Valencia CF vs Villarreal CF di Stadion Mestalla bervariasi, bergantung pada tempat Anda membelinya dan kategori tempat duduk yang dipilih:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler standar yang dijual langsung melalui kanal resmi Valencia CF biasanya berada dalam kisaran harga berikut:

Kategori 3 / Di belakang gawang (Gol Norte & Gol Sur bagian atas): €30–€45

Kategori 2 / Tribun samping bagian atas (Preferente / Tribuna Alta): €45–€65

Kategori 1 / Tribun samping bagian bawah (Tribuna / Tribun Utama): €65–€90

Paket VIP & layanan premium: Mulai dari €180 hingga €800+ (termasuk kursi berbantalan, akses ke ruang tunggu, dan layanan boga)

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal kursi termurah: Sekitar €45–€60

Harga rata-rata tiket standar: Sekitar €170–€180

Kursi premium / pemandangan dari tengah: €200–€350+

LaLiga Valencia vs Villarreal: Semua yang perlu diketahui

Performa Valencia vs Villarreal

Valencia meraih satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih di kandang Deportivo Alaves, sementara kekalahan dari Real Sociedad (2-3), Sevilla (1-0), Barcelona (0-5), dan Deportivo de A Coruna (3-1) menunjukkan besarnya masalah yang mereka hadapi. Dalam lima pertandingan tersebut, Valencia mencetak lima gol dan kebobolan dua belas.

Villarreal meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 3-1 atas Levante, setelah sebelumnya menang 1-3 di kandang Malaga. Sebelum dua kemenangan itu, mereka kalah dari Real Betis, Borussia Dortmund di Liga Champions, dan Deportivo de A Coruna. Villarreal mencetak sebelas gol dan kebobolan sembilan dalam lima pertandingan tersebut.

Valencia vs Villarreal: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika Villarreal mengalahkan Valencia 2-1 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Valencia menang 2-0 di Mestalla pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Villarreal meraih tiga kemenangan, Valencia satu, dan satu laga berakhir imbang. Meski begitu, pertemuan mereka selalu berlangsung ketat, dengan beberapa pertandingan hanya terpaut satu gol.