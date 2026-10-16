Felix Tainta, agen Nico Williams, bintang Athletic Bilbao, mengungkap balik layar kegagalan kepindahan pemainnya ke Barcelona pada musim panas 2025. Ia menegaskan bahwa tidak adanya jaminan soal kemampuan klub Katalan untuk mendaftarkannya menjadi alasan utama di balik keputusan pemain itu membatalkan transfer, dan memilih memperpanjang kontraknya dengan klubnya hingga tahun 2035.

Tainta membeberkan detail negosiasi tersebut saat tampil dalam podcast "Los Fulanos". Ia menjelaskan bahwa pembicaraan dengan Barcelona sampai pada satu titik di mana masa depan pemain tidak lagi bisa dipertaruhkan, terutama karena ia butuh bermain secara reguler serta ingin menjaga kesiapannya untuk ajang internasional.

Agen Nico Williams berkata, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Kami berbicara dengan Barcelona, dan tentu saja Athletic Bilbao mengetahui segalanya, karena saya terus memberi kabar kepada mereka soal perkembangan situasi, meski klub marah kepada Barcelona karena cara mereka menangani negosiasi."

Ia menambahkan: "Setelah itu pembicaraan dimulai, dan kami mencapai satu titik di mana Nico tidak mungkin lagi bertahan tanpa bermain. Nico itu seperti mobil Formula 1, dan ketika saya datang ke rumah Anda, saya tidak semestinya menanggung masalah Anda. Itulah yang saya jelaskan kepada Barcelona."

Tainta melanjutkan dengan menjelaskan alasan keputusan akhir diambil: "Kami memutuskan bahwa jika kami tidak mendapatkan jaminan tertentu, kami tidak bisa mengambil risiko Nico pindah ke sana lalu tidak bisa bermain. Ada Piala Dunia, dan bahkan tanpa adanya turnamen itu, dia adalah pemain profesional yang harus menjalankan pekerjaannya."

Ia meneruskan: "Saya datang ke klub Anda untuk menjalankan pekerjaan saya, dan karena itu saya harus terus melakukan pekerjaan saya. Jika Anda punya masalah, itu tidak seharusnya memengaruhi saya. Dan jika Anda tidak memberi saya jaminan bahwa masalah Anda tidak akan memengaruhi saya, saya mungkin harus mengubah pikiran saya, dan itulah yang benar-benar terjadi."

Barcelona mengejar Nico Williams sejak musim panas 2024

Ketertarikan Barcelona untuk merekrut Nico Williams bukan baru muncul pada musim panas 2025, sebab klub Katalan itu sudah pernah mencoba mendatangkannya pada musim panas 2024, setelah penampilan menawannya bersama timnas Spanyol di Piala Eropa.

Tainta menegaskan bahwa pemainnya mendapat perhatian dari sejumlah klub besar Eropa. "Semua orang tahu ketertarikan Barcelona pada musim panas 2024, setelah Piala Eropa. Barcelona, Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, dan Paris Saint-Germain... semuanya ingin merekrut Nico, dan tidak mudah memiliki pemain yang menolak semua klub itu," ujarnya.

Meski banyak godaan mengitari masa depannya, agen pemain itu menekankan bahwa Nico sebelumnya sudah menunjukkan komitmennya kepada Athletic Bilbao, ketika ia memperpanjang kontrak pada Desember 2023, padahal masa bebas transfernya sudah dekat, sesuatu yang bisa memberinya kesempatan untuk pergi secara gratis di kemudian hari.

Tainta berkata: "Kami memperpanjang kontrak selama tiga tahun. Bayangkan apa yang bisa didapat Nico jika ia menjadi pemain bebas transfer, terutama setelah level yang ia tunjukkan di Piala Eropa. Tapi kami melihat bahwa kami tidak semestinya pergi dengan cara seperti itu."

Ia menambahkan: "Kami memperpanjang kontrak dengan tetap mempertahankan klausul penalti yang sama. Kami bisa saja pergi secara gratis dan mendapatkan bonus tanda tangan yang sangat besar, tapi kami tidak melakukannya. Pemain ini benar-benar setia kepada Athletic Bilbao."

Nico Williams sempat berpikir untuk pergi

Tainta mengakui bahwa Nico Williams memang sempat berpikir untuk menjalani pengalaman baru di luar Athletic Bilbao, mengingat ambisinya di dunia olahraga dan keinginannya bersaing untuk gelar-gelar terbesar di Eropa, namun ia tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan tawaran yang ada.

Agen pemain itu berkata: "Nico sempat berpikir untuk pergi. Ketika Anda berada di Athletic Bilbao, Anda tahu batas kemampuan klub, dan Anda tahu Anda tidak akan menjuarai Liga Champions, dan mungkin juga tidak akan menjuarai LaLiga."

Namun tidak adanya jaminan yang diminta dari Barcelona, ditambah pertimbangan soal stabilitas dan menit bermain, akhirnya mendorong pemain itu untuk tetap bertahan bersama klub Basque tersebut, lalu menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2035, dan mengakhiri spekulasi soal masa depannya pada musim panas 2025.