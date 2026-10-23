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Valencia resmi mengumumkan penjualan 42 persen sahamnya kepada konsorsium investasi Amerika Serikat, Pitchwise Holdings. Kesepakatan besar ini langsung menyuntikkan modal segar sebesar 100 juta euro ke klub bersejarah tersebut menjelang kepindahan mereka ke stadion yang sangat dinantikan.

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Pitchwise akuisisi saham besar di Valencia

Valencia telah mengonfirmasi penjualan 42 persen saham klub kepada konsorsium Amerika Serikat, Pitchwise Holdings. Transaksi besar ini membuat nilai klub diperkirakan mencapai €1,25 miliar. Meski saham dalam jumlah besar telah dijual, Meriton Holdings dan Peter Lim tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Kiat Lim juga tetap menjabat sebagai presiden klub.

Pitchwise Holdings dipimpin oleh dua eksekutif olahraga berpengalaman, Ann Rodriguez dan Corey Woolfolk. Grup ini mendapat dukungan kuat dari investor institusional, termasuk para pendiri KKR, George Roberts dan Henry Kravis.

Era baru bagi klub

Dampak langsung paling signifikan dari kesepakatan ini adalah suntikan modal sebesar €100 juta. Valencia mengonfirmasi bahwa dana baru tersebut segera tersedia untuk investasi langsung di klub. Presiden Lim menyatakan antusiasmenya terhadap kemitraan ini. Ia mengungkapkan bahwa, meski banyak pihak luar menunjukkan minat, Pitchwise adalah satu-satunya grup yang benar-benar ingin ia jajaki sebagai mitra.

"Tidak sedikit pihak yang berminat pada Valencia; tim Pitchwise adalah satu-satunya mitra yang ingin saya ajak bekerja sama," jelas Lim. "Mereka membawa keahlian investasi jangka panjang dan pemahaman mendalam tentang olahraga, dan kami telah saling mengenal dengan sangat baik. Bersama Ann, Corey, George, dan Pitchwise Holdings, saya yakin kami memasuki era baru dan dapat mencapai hal-hal besar bagi Valencia CF.

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"Bersama-sama, kami akan membangun klub modern dengan tim putra dan putri yang secara konsisten bersaing di Eropa, akademi yang menghasilkan talenta kelas dunia, serta markas baru di Nou Mestalla yang menjadi ikon kota dan seluruh wilayah Valencia."

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Bersiap menyambut Nou Mestalla

Restrukturisasi keuangan ini terjadi pada momen penting dalam sejarah modern klub. Valencia tengah bersiap untuk pindah ke Nou Mestalla pada musim panas mendatang setelah lama menantikannya. Para investor baru memandang stadion tersebut sebagai bagian mendasar dari proyek jangka panjang mereka. Para eksekutif Pitchwise, Rodriguez dan Woolfolk, mengakui besarnya potensi wilayah tersebut.

"Kami merasa terhormat bergabung dengan Kiat dalam mengelola Valencia CF, salah satu institusi besar dalam sepakbola Spanyol," ujar mereka. "Sepanjang proses ini, kami berkesempatan mengunjungi Valencia berkali-kali dan melihat langsung betapa istimewanya wilayah ini. Dengan sejarah yang gemilang, basis suporter yang besar dan penuh semangat, serta stadion baru yang spektakuler dan hampir rampung, klub ini memiliki semua fondasi yang dibutuhkan untuk menjadi klub terkemuka di Eropa, baik dalam sepakbola putra maupun putri.

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"Namun, kami juga tahu bahwa kondisi regulasi dan persaingan dalam sepakbola modern berarti potensi saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi investasi yang jelas dan fokus. Kami tidak sabar bekerja sama dengan semua orang di klub, termasuk para suporter, untuk mewujudkannya."

Strategi jelas untuk kesuksesan mendatang

Suntikan dana €100 juta akan menyediakan sumber daya penting untuk memperkuat skuad. Kelompok pemilik yang ambisius ini juga bertujuan mengubah akademi muda menjadi pusat penghasil talenta kelas dunia. Selain itu, Nou Mestalla diproyeksikan menjadi pusat kegiatan bagi seluruh masyarakat Valencia. Stadion modern tersebut akan menjadi salah satu venue utama ketika Spanyol menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030.