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Deutschland Übersicht
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Superleague
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|ديبورتيفو كالي
|15
|8
|5
|2
|23
|9
|14
|29
|2
|أميركا دي كالي
|14
|8
|4
|2
|26
|10
|16
|28
|3
|أتلتيكو ناسيونال
|13
|8
|2
|3
|25
|12
|13
|26
|4
|ميلوناريوس
|16
|6
|8
|2
|24
|14
|10
|26
|5
|بوكارامانجا
|13
|6
|7
|0
|22
|12
|10
|25