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Deutschland

Deutschland Übersicht

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October 2026
Freundschaftsspiel
Deutschland badge
Deutschland
DEU
4
Australien badge
Australien
AUS
2
END
Freundschaftsspiel
Deutschland badge
Deutschland
DEU
2
Japan badge
Japan
JPN
1
END
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Tabelle

Superleague crestSuperleague

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1ديبورتيفو كالي crestديبورتيفو كالي158522391429
S
U
U
S
S
2أميركا دي كالي crestأميركا دي كالي1484226101628
U
N
S
S
U
3أتلتيكو ناسيونال crestأتلتيكو ناسيونال1382325121326
N
S
U
S
U
4ميلوناريوس crestميلوناريوس1668224141026
U
S
U
U
U
5بوكارامانجا crestبوكارامانجا1367022121025
U
U
S
S
S
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