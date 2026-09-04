Eine der größten und ikonischsten Rivalitäten im internationalen Fußball rückt in Amsterdam ins Rampenlicht, wenn die Niederlande in einem Topspiel der UEFA Nations League den viermaligen Weltmeister Deutschland empfangen.

Die treuen Oranje-Fans werden die Johan Cruyff Arena am Donnerstag, den 24. September 2026, in ein leuchtendes Orange tauchen und hoffen darauf, dass die Mannschaft von Ronald Koeman einen großen Sieg gegen den berühmten Nachbarn einfährt.

Die Anhänger werden das hochmoderne Stadion bis auf den letzten Platz füllen und mit voller Stimme für eine elektrisierende Atmosphäre bei einem der internationalen Topduelle im Fußballherbst sorgen.

GOAL liefert euch alles, was ihr zum Kauf von Tickets für Niederlande gegen Deutschland wissen müsst, darunter Preise für die UEFA Nations League 2026/27, Informationen zum Spiel in der Johan Cruyff Arena, Anstoßzeiten und offizielle Buchungsdetails.

Wann ist der Anstoß bei Niederlande gegen Deutschland in der UEFA Nations League A?

Niederlande gegen Deutschland beginnt am Donnerstag, den 24. September 2026, um 20:45 Uhr Ortszeit in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

So kauft ihr Tickets für Niederlande gegen Deutschland in der UEFA Nations League

Für Spiele der UEFA Nations League gibt es mehrere Ticketoptionen, von regulären Sitzplätzen bis hin zu luxuriösen VIP- und Executive-Lounge-Paketen, die über offizielle Portale der nationalen Verbände oder verifizierte Zweitmarktplattformen abgewickelt werden.

Wegen der enormen internationalen und nationalen Nachfrage nach diesem prestigeträchtigen Spiel erfolgt der Ticketverkauf in strukturierten Verkaufsphasen:

Offizielle KNVB-Klubmitglieder ( OnsOranje ): Registrierte Mitglieder des offiziellen Fanclubs des niederländischen Fußballverbands ( OnsOranje ) erhalten in exklusiven Vorverkaufsfenstern vor dem freien Verkauf bevorzugten Zugang.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Sitzplätze werden über den offiziellen KNVB-Ticketshop für die Allgemeinheit freigegeben. Hochkarätige Spiele gegen Deutschland sind allerdings regelmäßig schon in den frühen Mitgliederphasen ausverkauft.

Zweitmarkt-Plattformen: Wer nach ausverkauften Bereichen oder kurzfristigen Tickets für den Spieltag sucht, kann verifizierte Karten über Zweitmarkt-Plattformen wie LiveFootballTickets kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Niederlande gegen Deutschland in der UEFA Nations League?

Die Originalpreise für Spiele der UEFA Nations League in der Johan Cruyff Arena variieren je nach Sitzplatzkategorie, Sichtachse und Buchungsstufe:

Kategorienstufen: Die Plätze sind in die UEFA-Standardkategorien 1 (zentrale Längstribünen), 2 (Ecken und Oberränge) und 3 (hinter den Toren) unterteilt, wobei die Originalpreise in der Regel zwischen 40 € und 120 €+ liegen.

Sitzplatzlage: Zentrale Haupttribünenplätze ( Hoofdtribune / East & West Stands ) haben wegen der optimalen Sicht aufs Spielfeld Spitzenpreise, während die Kurvenbereiche ( KOP van Zuid und North Stand ) günstigere Einstiegspreise und eine stimmungsvolle Fanatmosphäre bieten.

Digitale Tickets: Der Zutritt zu Spielen in der Johan Cruyff Arena wird ausschließlich digital abgewickelt. Die Tickets werden an digitale Wallets auf Smartphones oder über offizielle mobile Ticket-Apps zugestellt und müssen an den Eingangs-Drehkreuzen gescannt werden.

Preise und Verfügbarkeit für Auswärtstickets

Bei Spielen der UEFA Nations League in der Johan Cruyff Arena werden den mitreisenden deutschen Fans Plätze im ausgewiesenen Auswärtsbereich zugeteilt (North Stand Upper Tier - Blocks 416–417 / Gästeblock).

Die Originalpreise im Auswärtssektor für Nations-League-Spiele werden im Einklang mit den UEFA-Regularien festgelegt und liegen in der Regel zwischen 35 € und 60 €.

Um Tickets aus dem offiziellen Auswärtskontingent zu kaufen, müssen mitreisende Fans registrierte Mitglieder des offiziellen Fanclubs des Deutschen Fußball-Bundes (Fan Club Nationalmannschaft / DFB) sein. Die Vergabe im Auswärtsbereich wird direkt über das Ticketportal des DFB abgewickelt und ist regelmäßig über interne Mitgliederlotterien ausverkauft.

Niederlande gegen Deutschland in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Niederlande und Deutschland

Die Niederlande gehen mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:1 gegen Marokko, was letztlich zum Ausscheiden führte. Davor gab es in der Gruppenphase ein 3:1 gegen Tunesien und ein 5:1 gegen Schweden, wobei das Ergebnis gegen Schweden der deutlichste Sieg in diesem Lauf war. Ein 2:2 gegen Japan und ein 2:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Usbekistan vervollständigen die Serie. In diesen fünf Spielen erzielten die Niederländer 11 Tore und kassierten sechs.

Deutschland kommt mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Die WM-Kampagne endete mit aufeinanderfolgenden Niederlagen, 2:1 gegen Ecuador und 1:1 gegen Paraguay am 29. Juni, wobei Letzteres das Aus besiegelte. Vor diesen Rückschlägen gab es ein 2:1 gegen die Elfenbeinküste und ein 7:1 gegen Curacao in der Gruppenphase. Ein 2:1 in einem Freundschaftsspiel in den Vereinigten Staaten eröffnete den Sommer. Deutschland erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte sechs.

Niederlande gegen Deutschland: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Duell dieser beiden Teams fand im Oktober 2024 in der UEFA Nations League statt, als Deutschland die Niederlande in München mit 1:0 besiegte. Einen Monat zuvor trennten sich beide Teams in Amsterdam im selben Wettbewerb 2:2. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Deutschland zwei Spiele, die Niederlande eines und zwei Partien endeten unentschieden. Das bemerkenswerteste Ergebnis der Niederländer in diesem Zeitraum war dabei ein 4:2-Sieg in Deutschland in einem Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2019.

Tabelle: Niederlande gegen Deutschland

In Gruppe 2 der UEFA Nations League A steht Deutschland derzeit an der Tabellenspitze, während die Niederlande auf dem dritten Platz liegen.