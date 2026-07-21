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Ryan Tolmich

"Etwas, das dich nie loslässt": Wie fühlt es sich an, eine WM zu gewinnen? Jürgen Klinsmann, Kaka und Mario Götze lassen den größten Triumph des Fußballs noch einmal Revue passieren

Weltmeisterschaft
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Spanien - Argentinien
Argentinien

Die Weltmeister Jürgen Klinsmann, Kaka, Mario Götze und Carles Puyol erzählen GOAL, welchen Druck sie spürten, welche Erleichterung folgte und wie der Triumph ihr Leben veränderte.

In dem Moment, als Ferran Torres den Ball ins Netz beförderte und damit die Weltmeisterschaft gewann, schloss er sich einem exklusiven Kreis des Fußballs an. Nur drei weitere noch lebende Männer – Geoff Hurst, Andres Iniesta und Mario Götze – haben in einem WM-Finale den Siegtreffer in der Verlängerung erzielt. Nur sie kennen die Euphorie, den größten Titel des Sports auf der größten Bühne zu holen.

"Dafür solltest du auch Andres Iniesta fragen", sagte Götze lachend zu GOAL, einen Monat bevor Torres seinen Namen auf diese Liste setzte.

Selbst jetzt, zwölf Jahre später, fragt man Götze fast jeden Tag nach seinem großen Moment bei der WM 2014. Damals war er 22 Jahre alt. In jener Nacht in Brasilien wurde Götze zur Legende. In jener Nacht erzielte er das wichtigste Tor seines Lebens. In dieser Nacht sicherte er seinem Land den Titel gegen Argentinien – denselben Gegner, den Torres sieben Minuten vor Götzes Treffer in der 113. Minute mit einem Tor besiegt hatte.

"Wenn ich zurückblicke", sagt er, "das ist ja schon 12 Jahre her. Mit der Zeit verschwimmt das alles ein bisschen."

Insgesamt hielten 497 Männer diesen großen goldenen Pokal in den Händen. Eine neue Gruppe von 26 spanischen Stars hob ihn am Sonntag in die Höhe und sicherte sich damit ihren eigenen Platz in diesem exklusiven Club. Tausende haben es versucht und sind gescheitert, während Millionen von Kindern ihre Reise mit dem Ball damit begannen, sich vorzustellen, wie sie den Weltmeisterpokal über ihren Köpfen emporheben. Nur sehr wenige Menschen wissen, wie sich das anfühlt, und diejenigen, die es wissen, tun sich schwer, es zu beschreiben.

Das liegt daran, dass die Weltmeisterschaft mehr ist als eine Trophäe. Sie steht für Leistung und Hoffnung. Sie vereint Länder, zeigt Erfolg und markiert einen Platz in der Geschichte. Sie ist mehr als eine Fußballtrophäe; sie verändert Lebenswege – auf dem Platz und auf der Couch. Jeder Fan erinnert sich daran, wo er war, als sein Team den Titel holte, und jeder Spieler, der den Pokal in die Höhe stämmen durfte, erinnert sich genau daran, wie es sich in dem Moment anfühlte, als der Traum Wirklichkeit wurde.

"Wenn man mit seiner Mannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt, merkt man, dass dieses Erlebnis ein Leben lang bleibt", sagt Jürgen Klinsmann, Weltmeister von 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft, zu GOAL. "Als Kind kickt man immer den Ball herum und tut so, als würde man eines Tages die Weltmeisterschaft gewinnen, aber man kann sich nie vorstellen, wie es ist, wenn man eines Tages tatsächlich die Chance hat, selbst die Weltmeisterschaft zu gewinnen."

Wie fühlt sich dieser Moment also an? Hier ein Einblick, wie sich das Leben verändert – in den Worten der Männer, die den größten Pokal der Welt gewonnen haben.

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    "Etwas, das man nicht trainieren kann"

    Für Brasilien ist der Gewinn einer Weltmeisterschaft weniger ein Traum als eine Selbstverständlichkeit. Die Geschichte der Selecao zeigt viele "goldene Generationen", und jede neue Talentschwemme spürt sofort den Druck der Vorgänger.

    So erging es auch Kaka, als er 2002 auf der Bildfläche erschien. Mit gerade einmal 20 Jahren war er in jenem Sommer in Südkorea und Japan der jüngste brasilianische Spieler. Während des gesamten WM-Turniers stand der spätere Ballon-d’Or-Gewinner jedoch nur 18 Minuten auf dem Platz.

    "Da waren Ronaldinho, Ronaldo 'Fenomeno' und Rivaldo", erzählt er GOAL. "Ich habe sie jeden Tag beobachtet. Ich wollte sehen, wie sie trainieren, spielen und sich verhalten. Sie waren meine Lehrer."

    Diese Lehrer führten Brasilien zum Titel. Im Finale besiegten sie Deutschland und holten den fünften Stern auf das Trikot. Kaka erinnert sich an dieses Gefühl. Er beschreibt es mit einem Wort.

    "Unglaublich."

    Er erinnert sich auch an den Weg dorthin. Je länger eine Weltmeisterschaft dauert, desto größer wird der Druck. Ab einem bestimmten Punkt wird er überwältigend, selbst für 20-jährige Talente, die gar nicht spielen.

    "Es ist seltsam, weil man so etwas nicht trainieren kann", sagt Kaka. "Ich kann nicht trainieren, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Ich kann mich bestmöglich vorbereiten: emotional, körperlich, technisch und so weiter, aber ich kann mich nicht darauf trainieren, in einem vollbesetzten Stadion gegen Argentinien, Frankreich oder wen auch immer zu spielen. Man weiß nie, wie man mit der Situation umgehen wird."

    Auch Götze kennt diesen Druck. Er spürte ihn vor dem deutschen Finale 2014 gegen Argentinien. Er erinnert sich genau daran, wie es sich anfühlte, als er in der 88. Minute dieses Endspiels eingewechselt wurde. Als beide Teams den Siegtreffer suchten, sah ihn Bundestrainer Joachim Löw an und gab ihm eine klare Anweisung: "Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi und die Weltmeisterschaft entscheiden kannst."

    Götze tat genau das und erzielte in der 113. Minute den Siegtreffer, der bis heute zu den berühmtesten Toren der Fußballgeschichte zählt. Als er das Tor schoss, fühlte er keine Freude, sondern Druck. Am Ende stellte sich Erleichterung ein.

    "Auf solche Momente kann man sich nicht vorbereiten", sagt er zu GOAL. "Vieles passiert instinktiv, vor allem in solchen Szenen. Am Ende zählt, ob der Verteidiger da ist oder der Torwart herauskommt – es gibt viele Faktoren, die in diesem Moment eine Rolle spielen. Man handelt aus dem Instinkt, und dann kommt dieser Moment. Wenn man das Tor schießt, denkt man ehrlich gesagt nicht viel nach. Die Zeit läuft im Stadion ab, alle packen einen, der Lärm – man kann das gar nicht richtig verarbeiten.

    "Der Schlusspfiff? Da stellte sich eher Erleichterung ein. Die Freude lag im Tor, doch man muss noch zehn Minuten durchhalten. Erst beim Schlusspfiff kommt die Erleichterung."

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  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    Der Mann der Stunde sein

    Die Bilder von Götzes berühmtem Moment laufen immer wieder: der Vorstoß von Andre Schürrle, die Flanke in den Strafraum, die Ballannahme mit der Brust, der Schuss an Sergio Romero vorbei. Es war die Szene seines Lebens. Es war der Moment, von dem jeder Spieler träumt.

    In den vergangenen zwölf Jahren hat Götze oft darüber nachgedacht. Dabei hat er sich damit abgefunden, dass ihm in diesem kurzen Moment das Glück hold war. In dieser Sekunde vereinten sich jahrelange Arbeit und das Glück eines Lebens, sodass er die Chance nutzen konnte.

    Das führt auch zum Gegenteil: Der Gewinn einer Weltmeisterschaft enthält immer etwas Zufall und hängt vor allem davon ab, aus einem Moment das Beste zu machen, wenn er kommt.

    "Ich wurde eingewechselt", sagt er. "Wenn Messi in der 90. Minute getroffen hätte, stünde es 1:0 für Argentinien, wir würden nach Hause fahren, und die Geschichte wäre anders. Man muss sich klarmachen, was alles passieren konnte. In dieser Geschichte reden wir über dieses Tor, diesen Moment. Wenn das nicht passiert wäre, würden wir jetzt nicht hier sitzen und dieses Interview führen, verstehst du? Man muss verstehen, dass es auch anders hätte laufen können. Ich wäre traurig nach Hause gefahren, als Zweiter mit einer Minute Einsatz im Finale – das wäre es gewesen. Jetzt sitzen wir hier, zwölf Jahre später, und führen dieses Interview.

    "Ich habe im Halbfinale nicht gespielt. Ich habe im Viertelfinale nicht gespielt. Wir hätten ausscheiden können. Dann bekam ich im Finale meine Chance. Ich habe dort 30 Minuten gespielt, ein Tor erzielt, und wir reden noch immer über dieses Tor."

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    Für Puyol und Spanien wird ein Traum wahr

    Vier Jahre vor Götze und dem Triumph Deutschlands feierte Spanien einen eigenen Triumph. Das Besondere daran war, dass es Spaniens erster Titel war. Spanien ist der einzige Erstsieger dieses Jahrhunderts und das letzte Land, das die Euphorie eines ersten Weltmeistertitels erleben durfte.

    Auch ihr Sieg verlief ähnlich. Im Finale 2010 gegen die Niederlande gewann La Roja durch ein spätes Tor. Andres Iniesta erzielte es; es war mehr als ein Treffer. Es war ein Moment der nationalen Geschichte, den Spanien als verdient empfand.

    Sie hatten es sich vor allem in den Jahren vor diesem Turnier verdient. Sie gewannen die EM 2008 und legten damit den Grundstein für eine Tiki-Taka-Dynastie, die 2012 erneut einen Europameistertitel holte. Dennoch blieb der Sommer 2010 bis Sonntag der größte Erfolg des spanischen Fußballs, als La Roja Argentinien besiegte und zum zweiten Mal den Pokal in die Höhe reckte.

    "Eine Weltmeisterschaft ist ein wahr gewordener Traum", sagt Carles Puyol, Verteidiger der spanischen Nationalmannschaft von 2010, zu GOAL. "Und dazu, wie wir sie gewonnen haben – nach dem Titel bei der Europameisterschaft. Ich glaube, da hat sich die Geschichte des spanischen Fußballs gewendet, und Weltmeister zu werden ist die höchste Auszeichnung auf Nationalmannschaftsebene."

    Götze erinnert sich an den Moment, in dem ihm wirklich bewusst wurde, dass er Weltmeister war. Es geschah nicht, als sein berühmter Last-Minute-Siegtreffer ins Netz ging. Es war auch nicht der Moment, als er den Pokal in die Höhe reckte. Es war nicht einmal in der Umkleidekabine.

    Nein, Götzes echter WM-Moment kam erst Tage später, als er und seine Teamkollegen Brasilien verließen und nach Berlin zurückkehrten. Erst dann wurde ihnen bewusst, was das bedeutete. Erst dann wurde ihnen klar, was sie für ihr Land geleistet hatten.

    "Was in diesem Moment passiert ist und sogar das Torschießen – das braucht Tage", sagt er. "Man ist mitten im Geschehen. Man feiert mit Familie und Freunden, dann fliegt man zurück nach Berlin. In den nächsten zwei, drei, vier Tagen passiert so viel. Dann ist man im Urlaub und hat Zeit zu fragen: "Okay, was ist da gerade passiert?" Selbst dann braucht es Zeit – Wochen bis Monate –, um zu verstehen, was es wirklich für die Menschen, aber auch für uns und für mich bedeutete."

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  • imago-sport-1008233154.jpgSportfoto Rudel

    DFB-Helden von 1990: "Das Sinnbild eines neuen Deutschlands"

    Als Klinsmann und deutsche Nationalmannschaft 1990 den Titel holten, wirkte ihre Heimkehr aus Italien surreal.

    Die Rückkehr erfolgte, während Deutschland rasch auf die Wiedervereinigung zusteuerte. Nur wenige Monate nach dem Fall der Berliner Mauer kehrten die neuen Helden in ein Land zurück, das emotional langsam zusammenfand, obwohl die offizielle Einheit erst im Oktober folgen sollte. Klinsmann und seine Teamkollegen spürten diesen Wandel während des gesamten Turniers.

    "Wir waren 1990 eine Mannschaft, die das Sinnbild eines neuen Deutschlands war", sagt er.

    Klinsmann erinnerte sich an die Tausenden ostdeutschen Fans, die nach Italien gereist waren und den Spielern klarmachten, dass ihr Erfolg für etwas stand, das weit über den Fußball hinausging.

    "Wir waren bei den Spielen dabei, aber während des Turniers wurde klar, dass es um etwas viel Größeres geht als um uns selbst", sagt er. "Das zu begreifen ist schwer, weil es so gewaltig ist."

    Für ihn war der Moment sehr persönlich. Sein Vater verließ die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg, lernte seine Mutter später kennen und lebte dann in Westdeutschland, während ein Großteil der Familie jenseits der Grenze blieb. Viele deutsche Familien teilten diese Erfahrung.

    "Plötzlich, sieben Monate vor der Weltmeisterschaft, ist Deutschland wieder vereint", sagt er. "Für uns war es emotional schon sehr, sehr extrem, diese Situation durchzustehen."

    Auch der politische Hintergrund lässt sich kaum ignorieren. Das wurde deutlich, als Argentinien im WM-Halbfinale auf England traf und damit erneut Diskussionen über den Falkland-Konflikt aufkamen, was diesem ohnehin schon gewaltigen Ereignis eine weitere Ebene hinzufügte.

    Für Klinsmann und seine Mitspieler bedeutete es, Westdeutschland in einer Zeit großer nationaler Umbrüche zu vertreten. Nach dem Schlusspfiff des Finales erkannten sie, dass ihr Erfolg weit über den Platz hinaus wirkte. Schätzungen zufolge versammelten sich 500.000 bis eine Million Fans in Frankfurt, um die Mannschaft zu empfangen. Die offizielle Wiedervereinigung folgte erst im Oktober, doch der WM-Triumph stand bereits für das Zusammenwachsen des Landes.

    "Wir hatten diesen Moment mit einer Nationalmannschaft, die voller Talente war, mit einem starken Kapitän, Lothar Matthäus, und einem großen Trainer, Franz Beckenbauer", sagt Klinsmann. "Und da bist du dann, Teil dieses Projekts. Wir haben diese Zeit aus vielen Blickwinkeln erlebt. Wir hatten unterschiedliche Sichtweisen und haben es unterschiedlich empfunden – das machte es unvergesslich.

    Und dass man dann tatsächlich sogar dieses Turnier gewonnen hat? Es ging darum, Deutschland wieder auf Kurs zu bringen – in der Welt, aber auch mit einem Lächeln im Gesicht."

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    "Nicht der Standard"

    Insgesamt nahm Kaka an drei Weltmeisterschaften teil. Heute gibt er zu, nach dem ersten Titel etwas naiv gewesen zu sein. Er dachte, es würde immer wie 2002 laufen. Er irrte sich komplett.

    2006 und 2010 schied Brasilien jeweils im Viertelfinale aus. Diese Enttäuschungen verstärkten seine Bindung an das Jahr 2002. Erst nach diesen Niederlagen erkannte er, was er und sein Team 2002 erreicht hatten.

    "Ja, die Erwartung war, 2006 und 2010 erneut zu gewinnen", sagt er, "aber was für mich wirklich wichtig war, war zu verstehen, wie schwer es ist, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein und eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich war 2002 dabei, 20 Jahre alt. In meinem Kopf ist es wirklich einfach, einfach hinzugehen und die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

    "Jedes Jahr wurde mir klar, wie schwer es ist, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen und sie zu gewinnen und wie bedeutend es ist, eine Weltmeisterschaft zu meinen Erfolgen zählen zu können."

    Auf individueller Ebene erreichte Kaka danach große Erfolge und gewann die Serie A, die La Liga, die Champions League und einen Ballon d'Or. Für Götze hingegen war sein WM-Moment mit 22 Jahren der Höhepunkt. Insgesamt bestritt er 66 Länderspiele für Deutschland, davon nur 25 nach 2014. Götzes bester Moment kam sehr früh, doch welcher hätte besser sein können?

    "Ich hatte diesen Moment, ich hatte diese Erfahrung, aber natürlich muss man danach die richtige Perspektive finden", sagt er, "und ich glaube, das hat Zeit gebraucht. Ich war erst 22, hatte gerade beim FC Bayern gespielt und viele Titel geholt, darunter die Weltmeisterschaft. Dieser Erfolg setzt den Maßstab nach nur fünf Jahren als Profi. Ihn über zehn bis fünfzehn Jahre zu halten, erscheint mir fast unmöglich.

    Für einen jungen Spieler ist es schwer, wenn das Beste so früh kommt. Damit musste Götze klarkommen.

    "Das musste ich mit der Zeit lernen, aber wenn ich jetzt zurückblicke, hat es mir sehr geholfen", sagt er. "Ich habe aus dem Höhepunkt meiner Karriere in Brasilien viel gelernt, aber auch verstanden, dass das nicht der Maßstab ist. Man kann nicht alle vier Jahre im WM-Finale ein Tor schießen."

  • Jurgen Klinsmann World Cup 1990Getty

    "Etwas, das dich nie verlassen wird"

    Fakt ist: Man muss nicht alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft gewinnen. Ein einziger Titel genügt, um das Leben zu verändern. Sobald man den Pokal in die Höhe reckt, ändert sich alles. Diese Leistung bleibt ein Leben lang und niemand kann sie nehmen.

    "Man reist um die Welt und trifft Leute, die sagen: 'Ich war dabei, als du die Weltmeisterschaft gewonnen hast'", sagt Klinsmann. "Sie sagen: 'Ich habe das gemacht, als du 1990 die Weltmeisterschaft gewonnen hast', und man denkt immer noch: 'Heiliger Bimbam, was ist das denn?' Wenn ich nach Asien, Afrika oder Südamerika gereist bin, ist das immer noch in den Köpfen der Fußballfans präsent. Sie erinnern sich daran, wo sie waren und was sie zu dieser Zeit gemacht haben."

    Mit jedem Jahr wird es schwerer, diese Erinnerung festzuhalten. Nach einer WM gehen die Teams getrennte Wege. Die Spieler kehren zu ihren Vereinen zurück, und schon in der nächsten Länderspielpause ändert sich der Kader. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es für alle, sich wieder zu treffen. Das Leben an der Spitze des Sports macht es nicht leichter.

    Dann bleiben die kleinen Begegnungen. Das sagt zumindest Götze. Kurze Wiedersehen führen zu kurzen Rückblicken und langem Lachen.

    "Ich glaube, das bleibt am Ende am stärksten in Erinnerung", sagt er. "Am Ende zählen Beziehungen, weißt du? Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen. Wenn ich jetzt zurückblicke, waren es das Trainingslager, die Spieler, die Dynamik und die Chemie – das hat sehr geholfen.

    "Das Leben jedes Einzelnen nimmt seinen eigenen Lauf. Manche spielen noch, manche hören auf, manche ziehen ins Ausland und so weiter, aber es ist immer schön. Dieser Moment verbindet einen. Es ist sehr schwer, alle wieder zusammenzubringen, das steht fest, aber letztendlich geht es mehr um die Verbindung, die man zu diesem Turnier, diesem Moment, diesen Beziehungen und den Erinnerungen hat, die man mit ihnen geschaffen hat."

    Am Ende bleiben Erinnerungen und Beziehungen. Den Pokal holt bald die nächste Mannschaft. Alle vier Jahre erlebt eine neue Spielergeneration ihr eigenes Turnier unter eigenen Umständen. Der Sport geht weiter.

    Die Menschen selbst bleiben jedoch verbunden. Ein Weltmeistertitel definiert dein Leben neu – auf eine Weise, die nie vergeht.

    "Man wird sich bewusst, dass es etwas ist, das einen nie mehr loslässt", sagt Klinsmann. "Danach, nach ein paar Tagen Feiern, hat man Urlaub und kehrt zum Alltag mit seinem Verein zurück, aber man versteht die Dynamik. Man hat mit seiner Mannschaft etwas erreicht, das für immer Bestand hat."

    Tom Hindle hat zu diesem Artikel recherchiert.