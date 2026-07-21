"Etwas, das dich nie loslässt": Wie fühlt es sich an, eine WM zu gewinnen? Jürgen Klinsmann, Kaka und Mario Götze lassen den größten Triumph des Fußballs noch einmal Revue passieren

In dem Moment, als Ferran Torres den Ball ins Netz beförderte und damit die Weltmeisterschaft gewann, schloss er sich einem exklusiven Kreis des Fußballs an. Nur drei weitere noch lebende Männer – Geoff Hurst, Andres Iniesta und Mario Götze – haben in einem WM-Finale den Siegtreffer in der Verlängerung erzielt. Nur sie kennen die Euphorie, den größten Titel des Sports auf der größten Bühne zu holen.

"Dafür solltest du auch Andres Iniesta fragen", sagte Götze lachend zu GOAL, einen Monat bevor Torres seinen Namen auf diese Liste setzte.

Selbst jetzt, zwölf Jahre später, fragt man Götze fast jeden Tag nach seinem großen Moment bei der WM 2014. Damals war er 22 Jahre alt. In jener Nacht in Brasilien wurde Götze zur Legende. In jener Nacht erzielte er das wichtigste Tor seines Lebens. In dieser Nacht sicherte er seinem Land den Titel gegen Argentinien – denselben Gegner, den Torres sieben Minuten vor Götzes Treffer in der 113. Minute mit einem Tor besiegt hatte.

"Wenn ich zurückblicke", sagt er, "das ist ja schon 12 Jahre her. Mit der Zeit verschwimmt das alles ein bisschen."

Insgesamt hielten 497 Männer diesen großen goldenen Pokal in den Händen. Eine neue Gruppe von 26 spanischen Stars hob ihn am Sonntag in die Höhe und sicherte sich damit ihren eigenen Platz in diesem exklusiven Club. Tausende haben es versucht und sind gescheitert, während Millionen von Kindern ihre Reise mit dem Ball damit begannen, sich vorzustellen, wie sie den Weltmeisterpokal über ihren Köpfen emporheben. Nur sehr wenige Menschen wissen, wie sich das anfühlt, und diejenigen, die es wissen, tun sich schwer, es zu beschreiben.

Das liegt daran, dass die Weltmeisterschaft mehr ist als eine Trophäe. Sie steht für Leistung und Hoffnung. Sie vereint Länder, zeigt Erfolg und markiert einen Platz in der Geschichte. Sie ist mehr als eine Fußballtrophäe; sie verändert Lebenswege – auf dem Platz und auf der Couch. Jeder Fan erinnert sich daran, wo er war, als sein Team den Titel holte, und jeder Spieler, der den Pokal in die Höhe stämmen durfte, erinnert sich genau daran, wie es sich in dem Moment anfühlte, als der Traum Wirklichkeit wurde.

"Wenn man mit seiner Mannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt, merkt man, dass dieses Erlebnis ein Leben lang bleibt", sagt Jürgen Klinsmann, Weltmeister von 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft, zu GOAL. "Als Kind kickt man immer den Ball herum und tut so, als würde man eines Tages die Weltmeisterschaft gewinnen, aber man kann sich nie vorstellen, wie es ist, wenn man eines Tages tatsächlich die Chance hat, selbst die Weltmeisterschaft zu gewinnen."

Wie fühlt sich dieser Moment also an? Hier ein Einblick, wie sich das Leben verändert – in den Worten der Männer, die den größten Pokal der Welt gewonnen haben.