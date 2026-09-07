Deutschland beginnt in der UEFA Nations League 2026/27 eine neue Ära, da Jurgen Klopp erstmals die Verantwortung für die deutsche Nationalmannschaft übernimmt, nachdem er nach dem enttäuschenden Aus im Sechzehntelfinale der WM 2026 zum Cheftrainer ernannt wurde. In Liga A, Gruppe A2, bestreitet Deutschland zwischen September und November sechs Partien gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien, wodurch Fans in ganz Europa mehrere Gelegenheiten haben, Klopps erste Schritte als Nationaltrainer zu verfolgen.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Deutschlands Nations-League-Spiele wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Kaufmöglichkeiten.

Wann findet die Nations League von Deutschland statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Donnerstag, 24. September 2026 - 20:45 Uhr Niederlande vs. Deutschland Johan Cruijff Arena, Amsterdam Tickets Sonntag, 27. September 2026 - 20:45 Uhr Deutschland vs. Griechenland WWK Arena, Augsburg Tickets Donnerstag, 1. Oktober 2026 - 20:45 Uhr Deutschland vs. Serbien Allianz Arena, München Tickets Sonntag, 4. Oktober 2026 - 20:45 Uhr Griechenland vs. Deutschland Toumba-Stadion, Thessaloniki Tickets Freitag, 13. November 2026 - 20:45 Uhr Serbien vs. Deutschland Austragungsort noch offen, Serbien Tickets Montag, 16. November 2026 - 20:45 Uhr Deutschland vs. Niederlande Austragungsort noch offen, Deutschland Tickets

Deutschlands Heimspiele verteilen sich in dieser Kampagne auf drei verschiedene Stadien. Augsburg und München stehen bereits als Gastgeber fest, ein dritter Austragungsort für das abschließende Spiel gegen die Niederlande im November muss noch bekanntgegeben werden.

Wo kann man Tickets für Deutschlands Nations-League-Spiele kaufen?

Die verlässlichste Möglichkeit, Tickets für Deutschlands Nations-League-Spiele zu sichern, sowohl für Heim- als auch für Auswärtsspiele, ist StubHub. Als einer der größten Ticketmarktplätze der Welt bietet StubHub eine große Auswahl an Sitzplätzen für jedes Deutschland-Spiel in dieser Kampagne, von der WWK Arena in Augsburg und der Allianz Arena in München bis zu den Auswärtsspielen in Amsterdam und Thessaloniki.

Darum ist StubHub für diese Kampagne eine starke Option:

Große Platzauswahl – in jedem Stadion auf Deutschlands Spielplan, von Plätzen im Oberrang bis zu Premium-Optionen in zentraler Lage

Über das offizielle Kontingent hinaus – hilfreich, sobald Tickets über die offiziellen Kanäle des DFB und die bevorzugten Verkaufsphasen für Mitglieder bei Heimspielen vergriffen sind

Garantierte Übertragungen – die Tickets sind durch das FanProtect-Programm von StubHub abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Plätze gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Keine Mitgliedschaft erforderlich – für Auswärtsspiele in Amsterdam, Thessaloniki und Serbien bietet StubHub einen Weg zu Tickets, ohne dass eine Mitgliedschaft beim deutschen Verband nötig ist

Hospitality-Optionen – Premium-Pakete für die Spiele in München und Augsburg sind für Fans verfügbar, die ein umfassenderes Spieltagserlebnis möchten

Da Klopps Ernennung bei dieser deutschen Mannschaft bereits großes Interesse ausgelöst hat, insbesondere vor dem Auftaktspiel im September auswärts gegen die Niederlande, wird eine frühzeitige Buchung durchweg dringend empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Deutschlands Nations-League-Spiele?

Die Preise für Tickets zu Deutschlands Nations-League-Spielen variieren je nach Partie, Sitzplatzlage und dem Zeitpunkt des Kaufs vor dem Spieltag. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Sie bei StubHub erwarten können:

Günstigste Plätze: ab etwa 40 bis 50 € – Plätze im Oberrang in Stadien wie der WWK Arena in Augsburg, der zugänglichste Einstiegspunkt in dieser Kampagne

Mittlere Preiskategorie: in der Regel im Bereich von 80 bis 150 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie in Stadien wie der Allianz Arena

Premium & Hospitality: ab 250 € aufwärts für die prestigeträchtigsten Partien, einschließlich der Spiele gegen die Niederlande zu Beginn und am Ende der Kampagne

Auswärtstickets (Amsterdam & Thessaloniki): die Preise variieren je nach gastgebendem Verband, wobei die Johan Cruijff Arena angesichts ihrer Größe und ihres Profils in der Regel einen Aufpreis mit sich bringt

Wie bei jeder internationalen Kampagne mit hoher Nachfrage können sich die Preise auf dem Zweitmarkt mit dem Näherrücken der einzelnen Spieltage verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, fährt daher in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz früher statt später sichert.

Alles, was Sie über Deutschlands Nations-League-Spiele wissen müssen

Die UEFA Nations League 2026/27 ist die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs, und Deutschland kehrt in Liga A, die höchste Spielklasse des Wettbewerbs, zurück und trifft in Gruppe A2 auf die Niederlande, Griechenland und Serbien. Es ist die zweite Kampagne in Folge, in der Deutschland und die Niederlande zusammengelost wurden, was beiden Duellen zusätzliche Brisanz verleiht.

Ein paar Dinge, die über die Bedeutung des Wettbewerbs wichtig sind:

Ein Neuanfang unter Klopp – diese Kampagne markiert den Beginn seiner Amtszeit, die bis zur WM 2030 läuft, nach Nagelsmanns Abgang infolge des WM-Ausscheidens gegen Paraguay

Auf- und Abstieg stehen zwischen den Ligen auf dem Spiel, abhängig davon, wie die Gruppe beendet wird

Ein Weg in künftige Turnier-Qualifikationen ist ebenfalls möglich, da eine starke Nations-League-Form einen Pfad in die Qualifikation für die Europameisterschaft eröffnen kann, wenn Teams anderswo scheitern

Sechs Spiele in einem kompakten Zeitfenster – alle Gruppenspiele finden im September, Oktober und November statt und geben den Fans eine kurze, aber actionreiche Phase, um Deutschland in Aktion zu sehen

Da Deutschland nach dem dritten enttäuschenden Turnieraus in Folge auf eine Reaktion hofft, hat diese Kampagne zusätzliche Bedeutung als früher Indikator für die Richtung der Mannschaft unter ihrem neuen Cheftrainer.