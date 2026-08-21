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Jürgen KloppGetty Images

"Es dreht sich gerade alles": Lars Ricken erkennt dank Jürgen Klopp positive Wende beim DFB-Team

Deutschland
UEFA Nations League A

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von Borussia Dortmund sieht in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft jetzt schon eine Stimmungswende.

"Es ist bemerkenswert: So schlecht und unzufrieden wir nach der WM waren und mit dem, was dort passiert ist – durch die Ankunft von Jürgen Klopp dreht sich gerade alles", sagte Ricken im RTL/Sky-Interview vor dem Supercup gegen Bayern München am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).

"Alle sind total positiv, und es herrscht eine Aufbruchstimmung. Ich glaube auch, dass es wirklich gut wird", sagte Ricken über den neuen Bundestrainer, der einst den BVB zu großen Erfolgen geführt hatte. Klopp wird beim Supercup erstmals im neuen Amt in die Öffentlichkeit gehen. "Mit seiner Erfahrung, seiner Autorität und auch den Emotionen, die er wieder ein Stück weit in den deutschen Fußball bringt, ist das wirklich eine sehr gute Entscheidung", sagte Ricken.

Er versprach Klopp Unterstützung: "Natürlich ist es dann unser Anspruch als Borussia Dortmund – aber letztlich muss ihn jeder Verein haben –, die Spieler in bestmöglicher Verfassung zum DFB und zu Jürgen Klopp zu schicken." Nicht nur der Bundestrainer stehe in der Verantwortung, "sondern wir als Vereine natürlich auch".

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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