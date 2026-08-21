"Es ist bemerkenswert: So schlecht und unzufrieden wir nach der WM waren und mit dem, was dort passiert ist – durch die Ankunft von Jürgen Klopp dreht sich gerade alles", sagte Ricken im RTL/Sky-Interview vor dem Supercup gegen Bayern München am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).

"Alle sind total positiv, und es herrscht eine Aufbruchstimmung. Ich glaube auch, dass es wirklich gut wird", sagte Ricken über den neuen Bundestrainer, der einst den BVB zu großen Erfolgen geführt hatte. Klopp wird beim Supercup erstmals im neuen Amt in die Öffentlichkeit gehen. "Mit seiner Erfahrung, seiner Autorität und auch den Emotionen, die er wieder ein Stück weit in den deutschen Fußball bringt, ist das wirklich eine sehr gute Entscheidung", sagte Ricken.

Er versprach Klopp Unterstützung: "Natürlich ist es dann unser Anspruch als Borussia Dortmund – aber letztlich muss ihn jeder Verein haben –, die Spieler in bestmöglicher Verfassung zum DFB und zu Jürgen Klopp zu schicken." Nicht nur der Bundestrainer stehe in der Verantwortung, "sondern wir als Vereine natürlich auch".