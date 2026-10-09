Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien erfolgreich abgeschlossen und sich das Ticket für das Turnier bereits gesichert. Bevor der Blick endgültig auf das Großereignis gerichtet wird, wartet auf die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück jedoch noch eine internationale Bewährungsprobe: Am heutigen Freitag, den 9. Oktober, treffen die DFB-Frauen in Karlsruhe auf Australien. Der Anstoß im BBBank Wildpark erfolgt um 20.30 Uhr.
Doch wie lässt sich das Duell live verfolgen? GOAL liefert Euch die Informationen zur Übertragung.
Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL?
Fans der deutschen Nationalmannschaft können die Begegnung der DFB-Frauen mit Australien heute auch im Free-TV verfolgen. Die Übertragung übernimmt das ZDF, das bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnt. Während der Partie führt Euch folgendes Team durch die Sendung:
- Expertin: Kathrin Lehmann
- Moderatorin: Lili Engels
- Kommentator: Gari Paubandt
Wer das Länderspiel lieber online verfolgen möchte, kann ebenfalls auf ein kostenloses Angebot zurückgreifen. Sowohl auf sportstudio.de als auch in der ZDF-Mediathek wird die Begegnung im Livestream übertragen.
Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL? Wichtigste Infos
Begegnung
Deutschland vs. Australien
Wettbewerb
Testspiel
Datum
9. Oktober 2026
Uhrzeit
20.30 Uhr
Ort
BBBank Wildpark, Karlsruhe
TV
ZDF
Livestream
sportstudio.de
Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL? Die vergangenen fünf Spiele im Überblick
Datum
Wettbewerb
Begegnung
Ergebnis
09.06.2026
WM-Qualifikation
Slowenien vs. Deutschland
0:2
05.06.2026
WM-Qualifikation
Deutschland vs. Norwegen
2:0
18.04.2026
WM-Qualifikation
Österreich vs. Deutschland
0:0
14.04.2026
WM-Qualifikation
Deutschland vs. Österreich
5:1
07.03.2026
WM-Qualifikation
Norwegen vs. Deutschland
0:4