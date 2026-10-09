Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien erfolgreich abgeschlossen und sich das Ticket für das Turnier bereits gesichert. Bevor der Blick endgültig auf das Großereignis gerichtet wird, wartet auf die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück jedoch noch eine internationale Bewährungsprobe: Am heutigen Freitag, den 9. Oktober, treffen die DFB-Frauen in Karlsruhe auf Australien. Der Anstoß im BBBank Wildpark erfolgt um 20.30 Uhr.

Doch wie lässt sich das Duell live verfolgen? GOAL liefert Euch die Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL?

Fans der deutschen Nationalmannschaft können die Begegnung der DFB-Frauen mit Australien heute auch im Free-TV verfolgen. Die Übertragung übernimmt das ZDF, das bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnt. Während der Partie führt Euch folgendes Team durch die Sendung:

Expertin: Kathrin Lehmann

Moderatorin: Lili Engels

Kommentator: Gari Paubandt

Wer das Länderspiel lieber online verfolgen möchte, kann ebenfalls auf ein kostenloses Angebot zurückgreifen. Sowohl auf sportstudio.de als auch in der ZDF-Mediathek wird die Begegnung im Livestream übertragen.

Nächste Spiele DEU Freundschaftsspiel 14:30 AUS

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL? Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Australien Wettbewerb Testspiel Datum 9. Oktober 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort BBBank Wildpark, Karlsruhe TV ZDF Livestream sportstudio.de

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL? Die vergangenen fünf Spiele im Überblick

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 09.06.2026 WM-Qualifikation Slowenien vs. Deutschland 0:2 05.06.2026 WM-Qualifikation Deutschland vs. Norwegen 2:0 18.04.2026 WM-Qualifikation Österreich vs. Deutschland 0:0 14.04.2026 WM-Qualifikation Deutschland vs. Österreich 5:1 07.03.2026 WM-Qualifikation Norwegen vs. Deutschland 0:4



