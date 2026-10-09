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GOAL

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL?

Freundschaftsspiel
Deutschland - Australien
Deutschland
Australien

Die DFB-Frauen treffen heute in einem Testspiel auf Australien. Ob Ihr das Duell live bei RTL, ARD oder ZDF im Free-TV verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien erfolgreich abgeschlossen und sich das Ticket für das Turnier bereits gesichert. Bevor der Blick endgültig auf das Großereignis gerichtet wird, wartet auf die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück jedoch noch eine internationale Bewährungsprobe: Am heutigen Freitag, den 9. Oktober, treffen die DFB-Frauen in Karlsruhe auf Australien. Der Anstoß im BBBank Wildpark erfolgt um 20.30 Uhr.

Doch wie lässt sich das Duell live verfolgen? GOAL liefert Euch die Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL?

Fans der deutschen Nationalmannschaft können die Begegnung der DFB-Frauen mit Australien heute auch im Free-TV verfolgen. Die Übertragung übernimmt das ZDF, das bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnt. Während der Partie führt Euch folgendes Team durch die Sendung:

  • Expertin: Kathrin Lehmann
  • Moderatorin: Lili Engels
  • Kommentator: Gari Paubandt

Wer das Länderspiel lieber online verfolgen möchte, kann ebenfalls auf ein kostenloses Angebot zurückgreifen. Sowohl auf sportstudio.de als auch in der ZDF-Mediathek wird die Begegnung im Livestream übertragen.

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL? Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Australien

Wettbewerb

Testspiel

Datum

9. Oktober 2026

Uhrzeit

20.30 Uhr

Ort

BBBank Wildpark, Karlsruhe

TV

ZDF

Livestream

sportstudio.de

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Australien bei ARD, ZDF oder RTL? Die vergangenen fünf Spiele im Überblick

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

09.06.2026

WM-Qualifikation

Slowenien vs. Deutschland

0:2

05.06.2026

WM-Qualifikation

Deutschland vs. Norwegen

2:0

18.04.2026

WM-Qualifikation

Österreich vs. Deutschland

0:0

14.04.2026

WM-Qualifikation

Deutschland vs. Österreich

5:1

07.03.2026

WM-Qualifikation

Norwegen vs. Deutschland

0:4


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