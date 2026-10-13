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Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Japan bei ARD, ZDF oder RTL?

Freundschaftsspiel
Deutschland - Japan
Deutschland
Japan

Für die DFB-Frauen steht heute ein Härtetest gegen Japan an. Wo Ihr das Länderspiel live und kostenlos im Free-TV verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Für die DFB-Frauen geht es in der laufenden Testspielphase mit einem Duell gegen Japan weiter. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück empfängt die Japanerinnen am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, im Bremer Weserstadion. Der Anpfiff ertönt um 17.45 Uhr.

Wo wird das Länderspiel live im Free-TV übertragen und welche Möglichkeiten gibt es im Livestream? GOAL hat für Euch die Infos zusammengefasst.

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Japan bei ARD, ZDF oder RTL?

Fans der deutschen Nationalmannschaft können die Begegnung gegen Japan sowohl im Free-TV als auch online live verfolgen. Die ARD übernimmt die Übertragung und stimmt Euch ab 17.35 Uhr mit ausführlichen Vorberichten auf das Spiel ein. Als Expertin analysiert Almuth Schult das Geschehen, während Claus Lufen durch die Sendung führt. Den Kommentar zum Spiel übernimmt Stephanie Baczyk.

Auch für alle, die lieber im Internet zuschauen, gibt es eine kostenlose Möglichkeit: Die Partie wird parallel im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek angeboten.

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Japan bei ARD, ZDF oder RTL? - Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Japan

Wettbewerb

Testspiel

Datum

13. Oktober 2026

Uhrzeit

17.45 Uhr

Ort

Weserstadion, Bremen

TV

ARD

Livestream

sportschau.de

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Japan bei ARD, ZDF oder RTL? - Die vergangenen fünf Pflichtspiele

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

09.06.2026

WM-Qualifikation

Slowenien vs. Deutschland

0:2

05.06.2026

WM-Qualifikation

Deutschland vs. Norwegen

2:0

18.04.2026

WM-Qualifikation

Österreich vs. Deutschland

0:0

14.04.2026

WM-Qualifikation

Deutschland vs. Österreich

5:1

07.03.2026

WM-Qualifikation

Norwegen vs. Deutschland

0:4

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