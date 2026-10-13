Für die DFB-Frauen geht es in der laufenden Testspielphase mit einem Duell gegen Japan weiter. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück empfängt die Japanerinnen am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, im Bremer Weserstadion. Der Anpfiff ertönt um 17.45 Uhr.

Wo wird das Länderspiel live im Free-TV übertragen und welche Möglichkeiten gibt es im Livestream? GOAL hat für Euch die Infos zusammengefasst.

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Japan bei ARD, ZDF oder RTL?

Fans der deutschen Nationalmannschaft können die Begegnung gegen Japan sowohl im Free-TV als auch online live verfolgen. Die ARD übernimmt die Übertragung und stimmt Euch ab 17.35 Uhr mit ausführlichen Vorberichten auf das Spiel ein. Als Expertin analysiert Almuth Schult das Geschehen, während Claus Lufen durch die Sendung führt. Den Kommentar zum Spiel übernimmt Stephanie Baczyk.

Auch für alle, die lieber im Internet zuschauen, gibt es eine kostenlose Möglichkeit: Die Partie wird parallel im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek angeboten.

Fußball heute live im Free-TV: Läuft Deutschland (DFB Frauen) vs. Japan bei ARD, ZDF oder RTL? - Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Japan Wettbewerb Testspiel Datum 13. Oktober 2026 Uhrzeit 17.45 Uhr Ort Weserstadion, Bremen TV ARD Livestream sportschau.de

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