FC Bayern München, News und Gerüchte: Nächste Kritik an Salihamidzic, Coman fällt nach Herz-OP vorerst aus

FC Bayern, News - Wegen Zoff mit Dortmunds Michael Zorc: Auch Mario Basler kritisiert Hasan Salihamidzic

Nach der Kritik von Michael Rummenigge ("Erst denken, dann sprechen!") hat Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic erneut Kritik an seinem Vorgehen in der Causa Marco Reus einstecken müssen. Diesmal war es der frühere Bayern-Star Mario Basler. "Ich glaube schon, dass das einen gewissen Hintergrund hat", erklärte der im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche" über die Verbal-Attacke von Brazzo in Richtung Dortmund. "Aber es war auch ein bisschen überflüssig."

Salihamidzic hatte am Sonntag Kritik an Reus geäußert, weil dieser vergangene Woche mit einer Knieverletzung vor dem abschließenden Spiel gegen Island von der Nationalmannschaft abgereist war, am Samstag beim 4:3-Sieg der Dortmunder gegen Bayer Leverkusen aber wieder von Beginn an auf dem Platz stand. Dafür gab es prompt Kontra von Michael Zorc ("Salihamidzic sollte seine Klappe halten.").

"Ich glaube, Brazzo hat sich damit keinen Gefallen getan, Michael hat cool darauf reagiert", analysierte Basler, der allen Beteiligten folgenden Rat gab: "Jeder soll bei sich bleiben, Brazzo bei Bayern und Michael kümmert sich um Borussia Dortmund."

FC Bayern, News: Stefan Effenberg zerlegt Nübel-Transfer zum FCB: "Krachend gescheitert"

Ex-Profi Stefan Effenberg hat den FC Bayern München für die Verpflichtung von Alexander Nübel kritisiert. Der 24-jährige Keeper war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gekommen, hatte hinter Manuel Neuer aber keine Spielpraxis bekommen. Aktuell spielt er per Leihe bei der AS Monaco.

"Der Plan, mit dem ehemaligen Schalker Alexander Nübel einen jungen Nachfolger (für Manuel Neuer, Anm. d. Red.) im Verein aufzubauen, ist schon jetzt krachend gescheitert", schrieb Effenberg in seiner Kolumne bei t-online. "Ich gehe davon aus, dass der FC Bayern das erkannt und aus dem Fall Nübel gelernt hat - und auch aus der Vergangenheit, in der ähnliche Versuche mit Michael Rensing oder Thomas Kraft nicht erfolgreich waren. Das klappt einfach nicht. Punkt."

Rensing und Kraft schafften in der Zeit nach Oliver Kahns Karriereende 2008 den Sprung aus der eigenen Jugend zu den Profis, konnten sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Gelöst wurde das Torwart-Problem erst 2011 durch die Verpflichtung von Manuel Neuer, der noch bis 2023 gebunden ist.

Nübels Leihe nach Monaco läuft bis 2023. Unter Trainer Niko Kovac hat er sich zwar direkt einen Stammplatz erobert, jedoch noch nicht überzeugt. Dass er nach seiner Rückkehr zum FC Bayern Stammkeeper wird, glaubt Effenberg nicht.

"Du brauchst den besten Torwart - und den findest du eben in der Regel nicht im eigenen Verein und kannst ihn auch nicht dort aufbauen", schrieb er. Als idealen Nachfolger sieht Effenberg Gregor Kobel (23), der vor der Saison vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt war. Er habe "sich in der kurzen Zeit beim BVB schon enorm weiterentwickelt. Ob das nun in zwei, drei oder vier Jahren sein wird: das ist Stand heute der richtige Mann für Bayern."

FC Bayern, News: Julian Nagelsmann berichtet von Herz-Operation bei Kingsley Coman

Bayern München muss vorerst auf den französischen Nationalspieler Kingsley Coman verzichten. Der Flügelspieler musste sich laut Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag wegen einer "kleinen Herzrhythmusstörung" einer OP unterziehen. Coman soll in eineinhalb bis zwei Wochen wieder ins Teamtraining einsteigen.

"Es klingt deutlich dramatischer als es ist", sagte Nagelsmann über den Eingriff: "Ihm geht es sehr gut, er hat minimale Wundschmerzen." Coman habe zuletzt immer wieder über Atemprobleme oder einen kurzen Leistungsabfall geklagt. Bei Untersuchungen sei festgestellt worden, dass sein Herz bisweilen zu einem zusätzlichen Schlag aktiviert wurde. Bei der OP wurde deshalb einer der Stränge, die zum Herzen führen, verödet, um diesen Schlag zu verhindern.

"Das ist nicht so krass, das haben mehrere Menschen", sagte Nagelsmann unaufgeregt, "aber es ist ein Unterschied, ob meine größte Anstrengung ist, zum Kühlschrank zu gehen und mir ein kühles Helles zu holen - oder ob ich Leistungssportler bin."

Beim Eingriff über die Leiste habe lediglich ein "überschaubares Risiko" vorgelegen, erläuterte "Doktor Schiwago", wie sich Nagelsmann scherzhaft nannte.

Am Dienstag soll Coman wieder mit dem Cardiotraining beginnen.

Rekord-Karte bei FIFA 22: Bayerns Leon Goretzka wird erster Goldspieler mit allen Werten über 80

Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka schreibt Videospiel-Geschichte: Mit der Karte des 26-Jährigen wird im kommenden FIFA 22 erstmals eine Goldkarte mit allen Werten über 80 erscheinen.

Goretzka erhält ein Upgrade von +3 und kommt auf eine Gesamtstärke von 87. Bei den Einzelwerten erhält der deutsche Nationalspieler 86 bei Physis, 84 bei Dribblings, je 81 bei Tempo und Defensive sowie jeweils 82 bei Passen und Schuss.

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen