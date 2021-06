FC Bayern: Alexander Nübel wechselt per Leihe zur AS Monaco

Bayerns Nummer zwei verlässt den Klub und heuert für zwei Jahre in Monaco an. Sein Nachfolger wird ein alter Bekannter.

Torhüter Alexander Nübel verlässt den FC Bayern München nach einem Jahr und heuert beim Ligue-1-Spitzenklub AS Monaco an. Nach Informationen von Goal und SPOX ist der Transfer perfekt. Nübel wird für zwei Jahre an den Klub von Ex-FCB-Coach Niko Kovac ausgeliehen.

Nübel war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Schalke an die Säbener Straße gewechselt. Hinter Manuel Neuer war er dort die klare Nummer zwei und hatte weniger Einsätze als erwartet. Er lief nur viermal für die Roten auf.

FC Bayern: Sven Ulreich soll Alexander Nübel ersetzen

Ein Wechsel auf Leihbasis kommt daher nun wenig überraschend. Bereits am Freitag hatte Nübel seinen Medizincheck in Monaco absolviert. An den FC Bayern ist der 24-Jährige noch bis 2025 gebunden.

Nübels Nachfolger in München wird nun wohl ein alter Bekannter: Sven Ulreich steht vor einer Rückkehr zu den Bayern. Er absolviert nach Informationen von Goal und SPOX am Montag seine medizinische Untersuchung.

Ulreich stand bereits zwischen 2015 und 2020 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, ehe er im vergangenen Sommer zum Hamburger SV gewechselt war. Bei den Hanseaten hatte er kürzlich seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder spekuliert, dass die Bayern mit Bielefeld-Torwart Stefan Ortega einen geeigneten Kandidaten für den Posten der Nummer zwei ausgemacht hätten. Dem kicker zufolge sei die geforderte Ablösesumme mit fünf Millionen Euro aber zu hoch gewesen.