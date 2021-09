Robert Lewandowski denkt noch lange nicht an ein Karriereende und Rummenigge will FC Bayern gegen PSG sehen. Die FCB-News am Mittwoch.

Der FC Bayern München am Mittwoch nach dem Kracher in der Champions League gegen den FC Barcelona. Hier gibt es alle Informationen rund um den deutschen Rekordmeister.

Hier findet Ihr zudem die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln:

FC Bayern München: Rummenigge fordert PSG heraus und spricht über Salihamidzic-Zorc-Zoff

Karl-Heinz Rummenigge ist über den 3:0 (1:0)-Auftaktsieg von Bayern München in der Champions League beim FC Barcelona regelrecht ins Schwärmen geraten. "Das war ein Meilenstein", sagte der frühere Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters bei Bild live: "Die Bayern haben sich großen Respekt erspielt."

Von einer Favoritenrolle der Münchner in der Königsklasse zu sprechen, sei aber "zu früh. Richtig los geht es erst mit der K.o.-Phase." Außerdem gebe es "Kader, die noch breiter aufgestellt sind. Aber Bayern ist kein Gegner, den man gerne zugelost bekommt. Das Räderwerk läuft. Die anderen müssen sich zum Teil noch beweisen."

Rummenigge gab zu, dass er im weiteren Verlauf "gerne ein Spiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain erleben" würde: "Mal sehen, wer da als Sieger vom Platz geht." In der vergangenen Saison waren die Bayern im Viertelfinale an Kylian Mbappe, Neymar und Co. gescheitert.

PSG hat sich im Sommer äußerst prominent verstärkt und unter anderem Weltstar Lionel Messi von Barca verpflichtet. "Mit Messi ist ihnen die Seele rausgerissen worden. Sie gehen schweren Zeiten entgegen", sagte Rummenigge über Barcelona, die er "mit dem Ergebnis noch gut bedient" sieht. Vielsagend deutete er an: "Wenn man die Mannschaften sich angeschaut hat, wie sie taktisch aufgetreten sind..."

Messi zu den Bayern? "Dann wollen auch die anderen mehr" - Haaland "der Zweitbeste"

Während Rummenigge weiterhin klarstellte, dass eine Messi-Verpflichtung für den FC Bayern zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd realistisch gewesen sei ("Das kann man nicht überlegen. Das Gehalt ist in so schwindelerregenden Höhen. Und man darf nicht vergessen: Das hat einen Effekt. Dann wollen die anderen auch mehr"), schwärmte er stattdessen vom eigenen Personal: Thomas Müller sei "ein Selbst-Motivator. Er ist ein ganz wertvoller Spieler, so ein bisschen die Seele der Mannschaft."

Zu Robert Lewandowski sagte er: "Er ist eine Tor-Maschine! Er hat am Anfang mal mit Real Madrid kokettiert. Aber wir haben ihm immer gesagt: Man kann auch mit Bayern München die Champions League gewinnen." In Dayot Upamecano sieht er einen "ganz wichtigen" und einen "echt gelungenen Transfer".

Den zuletzt schwelenden Konflikt zwischen dem FCB und dem BVB in Person von Hasan Salihamidzic und Michael Zorc wollte er nicht überbewerten: "Ein bisschen lebt der Fußball vom Frotzeln. Es ist der Beweis, dass Bayern Dortmund als Konkurrent um die Meisterschaft wahrnimmt. Da will man auch ein bisschen reizen."

Bezüglich einer Verpflichtung von Dortmund-Knipser Erling Haaland rechnet er Real Madrid gute Chancen aus: "Kann sein, dass sie die Schatulle im Sommer ein bisschen mehr aufmachen und möglicherweise Haaland und Kylian Mbappe holen." Mit Lewandowski habe Bayern "den besten Mittelstürmer der Welt. Haaland ist der zweitbeste."

FC Bayern in der Champions League: Nagelsmann weist Favoritenrolle zurück

Julian Nagelsmann will den beeindruckenden Auftaktsieg von Bayern München in der Champions League nicht zu hoch hängen. "Es war das erste Spiel. Es geht um die Wiederholung einer guten Leistung", sagte der Trainer nach dem 3:0 (1:0) des deutschen Rekordmeisters beim FC Barcelona zurückhaltend.

"Wenn wir weiter so spielen, werden wir in die K.o.-Phase kommen, das ist das erste Ziel. Dann geht es darum, wieder so eine Leistung zu zeigen und dass wir uns weiterentwickeln", betonte Nagelsmann. Nur dann "sind wir einer der Favoriten - wenn nicht, nicht."

Aber, ergänzte der Coach, "wir probieren, einer zu sein. Jeder hat große Lust, noch öfter vor dieser Werbebande zu sitzen." Das nächste Mal ist dies bei Nagelsmann am 29. September gegen Dynamo Kiew der Fall, der dritten Gruppengegner ist Benfica Lissabon.

Wie Nagelsmann wollte auch Joshua Kimmich noch nicht zu weit denken. Nach dem 5:0 in der Bundesliga gegen Hertha BSC sei es erst "unser zweiter souveräner Sieg" gewesen, gab er bei Amazon zu bedenken: "Wir hatten ein paar wilde Spiele. Die Tendenz wird besser, ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können."

Quelle: SID

FC Bayern München - "Nächste Stufe": Lewandowski nicht mehr heiß auf jedes Tor

Stürmerstar Robert Lewandowski will für den Erfolg mit Bayern München sogar seine Torquote hinten anstellen. "Dabei spielen fünf Tore mehr oder weniger keine große Rolle: Wichtiger ist mir meine Spielweise", sagte der 33 Jahre alte Pole im Interview mit der Sport Bild : "Ich kann andere Dinge auf das Feld bringen als allein Tore und Abschlüsse. Ich will meine Mitspieler in Szene setzen, kombinieren. Das ist für mich die nächste Stufe."

Als Beispiel brachte der Bundesliga-Torschützenkönig eine Szene vom 5:0-Heimsieg gegen Hertha BSC an: "Einen Pass durch die Beine lassen, damit hinter mir Thomas trifft." Auch im Länderspiel mit Polen gegen Albanien (4:1) hatte "Lewa" kürzlich mit einer herausragenden Vorlage geglänzt.

"Ich muss nicht immer der sein, der am Ende steht und nur auf die eigene Torstatistik guckt", betonte der Bayern-Profi: "Ich weiß, dass ich davon profitiere, wenn die Mannschaft gut spielt. Und genauso umgekehrt." Sein Hunger auf Tore sei aber nach wie vor vorhanden: "Aber keine Sorge: Tore sind schon weiter großgeschrieben in meinem Kopf." Beim überzeugenden 3:0-Auftaktsieg am Dienstag in der Champions League beim FC Barcelona erzielte Lewandowski einen Doppelpack (56. und 85.).

"Er ist eine Tormaschine", schwärmte Bayerns früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Bild-TV : "Ich habe immer gesagt: Wer waren die wichtigsten Transfers in den letzten 20 Jahren? Der beste Torhüter der Welt, Manuel Neuer, und der beste Mittelstürmer, Robert Lewandowski."

Lewandowski, der "noch mindestens vier Jahre" auf höchstem Niveau spielen möchte, zog zudem ein positives Fazit aus den ersten Monaten der Zusammenarbeit mit dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. "Julian hat eine konkrete Idee, einen Plan für seine Taktik. Wir sprechen sehr viel über die taktischen Feinheiten und trainieren das wirklich oft", sagte er: "Auf dem Platz wird es Monat für Monat besser werden, die Zeit arbeitet für uns."

Auch von den ebenfalls von RB Leipzig gekommenen Spielern Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer ist Lewandowski überzeugt. "Dayot kann uns sehr helfen, er gibt uns Stabilität in der Defensiv-Linie, ist ein sehr guter Junge mit Riesenpotenzial", lobte der Angreifer. Auch Sabitzer sei "ein sehr guter Spieler". Beide Neuzugänge "waren aus meiner Sicht sinnvoll und verbessern die Qualität", meinte Lewandowski.

Quelle: SID

Champions League: Pfiffe und Schmähgesänge gegen die UEFA beim Barca-Heimspiel gegen Bayern

Fans des FC Barcelona haben am Rande des Champions-League-Gruppenspiels gegen den FC Bayern München (0:3) ihren Unmut gegenüber der UEFA und deren Präsident Aleksander Cererin zum Ausdruck gebracht.

Vor dem Anpfiff gab es beim Abspielen der UEFA-Hymne ein gellendes Pfeifkonzert im Camp Nou. Anschließend gab es in der Anfangsphase "Puta Ceferin"-Schmähgesänge von den Rängen gegen den Slowenen.

Grund dafür dürften die Aussagen Ceferins gegen die Super League sein, deren Pläne von Barca, Real Madrid und Juventus weiter am Leben gehalten werden. "Diese Typen haben versucht, den Fußball zu töten", hatte Ceferin unlängst dem Spiegel gesagt und erklärt, manche Vereine hätten "einfach inkompetente Chefs".

FC Bayern München beim FC Barcelona, Noten: Die FCB-Stars in der Einzelkritik

Der FC Bayern München hat zum Auftakt der Champions-League-Saison mit 3:0 beim FC Barcelona gewonnen. Der Beste spielte in der Verteidigung, die Torschützen hatten Glück.

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen