FC Bayern, News: Julian Nagelsmann wünscht sich modernere Kommunikation

Bayern Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann wünscht sich mehr moderne Kommunikation im Fußball. Als Beispiel für seine Vorstellungen nannte er Football. Dort sei man bereits "unglaublich weit" bei der Technologie in der Kommunikation mit Spielern.

"Sprich: Der Quarterback hört den Trainer auf dem Feld", erklärte Nagelsmann im Interview mit Münchner Merkur/tz. Football sei "unglaublich weit in der Spezialisierung von Trainern auf Mannschaftsteile", ergänzte Nagelsmann, "als Fußball kannst du da unglaublich viel rausziehen."

Seiner Meinung nach sei der Fußball zu sehr traditionsbewusst und lasse keine Neuerungen zu. "Ich finde, dass wir in bestimmten Bereichen im Fußball manchmal Chancen verpassen, aber natürlich auch Chancen für die Zukunft haben, unseren Sport etwas moderner zu gestalten." Vor allem die Kommunikation zwischen Spielern und Trainer sei etwas, "was wir im Fußball unbedingt brauchen, idealerweise auch mit einer Verbindung zurück, dass der Spieler mit den Trainern kommunizieren kann."

Aktuell sei die Kommunikation sehr eingeschränkt, er würde sich wünschen, dass sich das ändert. "Du musst auch mal den Vorstoß machen und sagen: Wir wollen das aber! Wir wollen etwas im Trikot haben, dass Spieler und Trainer kommunizieren können."

Von vielen Dingen aus dem Football könne der Fußball lernen, glaubt Nagelsmann. "Football ist zwar krass technologisiert, aber auch eine Sportart mit einer langen Tradition. Und der Fußball versteckt sich zu oft noch immer hinter dieser Tradition - und das muss aufgebrochen werden!"

FC Bayern, News - Nach Zoff mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc: Michael Rummenigge attackiert Hasan Salihamidzic

Ex-Profi Michael Rummenigge hat den Sportvorstand des FC Bayern München Hasan Salihamidzic attackiert. Grund dafür war dessen Kritik an Marco Reus' frühzeitiger Abreise von der deutschen Nationalmannschaft, woraufhin es zu einem öffentlichen Schlagabtausch mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc gekommen war.

"Er (Salihamidzic) hat ein bisschen was vergessen", sagte der Bruder des langjährigen Bayern-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche". "Thomas Müller ist auch angereist und verletzt abgereist und hat dann gegen Leipzig und Barcelona gespielt. Das hat er dann mit Reus verglichen. Man darf aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Erst denken, dann sprechen!"

Salihamidzic hatte am Sonntag Kritik an Reus geäußert, weil dieser vergangene Woche mit einer Knieverletzung vor dem abschließenden Spiel gegen Island von der Nationalmannschaft abgereist war, am Samstag beim 4:3-Sieg der Dortmunder gegen Bayer Leverkusen aber wieder von Beginn an auf dem Platz stand. Müller verzichtete wegen Adduktorenproblemen auf Einsätze für den DFB, spielte direkt nach der Länderspielpause aber wieder für den FC Bayern.

Rummenigge, der einst selbst für den FC Bayern und Dortmund aktiv gewesen ist, mutmaßte: "Vielleicht muss sich Hasan in der großen Fußballwelt noch ein bisschen beweisen. Michael Zorc ist seit 20 Jahren im Geschäft und eigentlich ein ruhiger Vertreter. Wenn der mal was sagt, dann hat das schon eine Wirkung. Das hat man in dieser Woche gesehen." Von Salihamidzic habe er "danach nichts mehr gehört. Vielleicht hat er darüber nachgedacht, was er da von sich gegeben hat."

Tatsächlich äußerte sich Salihamidzic bei einer Pressekonferenz am Donnerstag erneut zu der Thematik: "Da gab es keine Aussprache, warum denn auch. Das war meine Meinung."

