FC Bayern, Transfers - Adeyemi: "Wenn der FCB mir ein Angebot machen würde, ..."

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg hat verraten, dass er im Falle eines Angebots des FC Bayern München einen Wechsel an die Isar anstrebte.

"Wenn Bayern mir ein Angebot machen würde, würde ich mich für diesen Weg entscheiden", sagte 19-Jährige gemäß Marca nach dem 1:1 Salzburgs in der Champions League beim FC Sevilla am Dienstag. "Ich möchte ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen. Das motiviert mich."

Adeyemi spielte bereits von 2009 bis 2011 beim deutschen Rekordmeister, seinerzeit in der Jugend, ehe er dort aufgrund von angeblicher Disziplinlosigkeit aussortiert wurde. Seit 2018 steht der gebürtige Münchener in Salzburg unter Vertrag und zählt zu den begehrtesten Talenten Europas. Sein Arbeitspapier bei den Österreichern ist noch bis 2024 datiert.

FC Bayern, News: Monaco-Coach Niko Kovac verteidigt FCB-Leihgabe Alexander Nübel

Niko Kovac (49), Cheftrainer der AS Monaco, hat den zuletzt kritisierten Torwart Alexander Nübel (24) verteidigt. "Ich denke, er zeigt gute Leistungen. Er kassierte mehrere Tore, die er nicht verhindern konnte", stellte sich der frühere Bayern-Trainer hinter die Leihgabe vom deutschen Rekordmeister.

Bislang habe Nübel "noch nicht viele Gelegenheiten gehabt, seine Qualitäten zu zeigen. Er braucht mehr Unterstützung von den Spielern vor ihm, von der ganzen Mannschaft", ergänzte Kovac. Der Schlussmann werde auch weiterhin zwischen den Pfosten der Monegassen stehen: "Wir werden unseren Torwart nicht wechseln."

Nübel wechselte im Sommer im Rahmen einer zweijährigen Leihe nach Monaco. In bislang acht Pflichtspielen kassierte er zehn Gegentreffer.

FC Bayern, News: Nagelsmann erklärt kuriose Coman-Einwechslung

Offensivspieler Kingsley Coman vom FC Bayern München sollte beim 3:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona eigentlich zur 65. Minute für Jamal Musiala das Spielfeld betreten, kehrte nach einem kurzen Austausch mit Cheftrainer Julian Nagelsmann allerdings wieder auf die Bank zurück.

"Wir haben auf Zeit gespielt", scherzte Nagelsmann auf der anschließenden Pressekonferenz. Dass Coman nicht eingewechselt wurde, hatte allerdings gesundheitliche Gründe. "King hatte ein bisschen Magenprobleme kurz vor der Einwechslung", erklärte Nagelsmann: "Deswegen mussten wir kurz warten, bis der Toilettenbesuch vorbei war und dann ging's."

Statt Coman kam Lucas Hernandez für Benjamin Pavard. In der 82. Minute wurde Coman dann letztlich doch eingewechselt und kam für Leroy Sane.

