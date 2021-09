Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Bochum in TV und LIVE-STREAM?

Der 5. Bundesliga-Spieltag hält das Duell zwischen Bayern und Bochum für uns bereit. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie.

Das letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum liegt nun schon mehr als zehn Jahre zurück. Die Duelle der jüngeren Vergangenheit fanden ausschließlich auf Pokalebene statt. Die letzte Ligabegegnung datiert aus dem Jahr 2010. Das nächste Duell steigt am 18. September um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Die Vorzeichen vor dem Duell könnten unterschiedlicher nicht sein. Der deutsche Rekordmeister lieferte unter der Woche eine regelrechte Machtdemonstration ab und zeigte dem FC Barcelona in der Champions League beim 3:0-Auswärtssieg dessen Grenzen auf. Und auch in der Liga geben sich die Bayern keine Blöße. Zuletzt fertigte man den letztjährigen Vizemeister RB Leipzig mit 4:1 ab. Gegen den Aufsteiger aus Bochum sind drei Punkte fest eingeplant.

Die Bochumer sind durchwachsen in die Saison gestartet, haben aber mit dem 2:0 gegen den FSV Mainz 05 immerhin schon den ersten Bundesliga-Sieg seit dem 13. Februar 2010 eingefahren. Damals gab es ein 2:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Trotz des Sieges gegen Mainz ist der Aufsteiger aktuell in der unteren Tabellenregion zu finden. Denn jede der anderen drei Partien ging verloren.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Bochum live? Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 5. Spieltag Begegnung FC Bayern München vs. VfL Bochum Anpfiff 18. September - 15.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Bochum live im TV?

Die Partie zwischen dem FC Bayern und VfL Bochum wird am Samstag live bei Sky übertragen. Im Free-TV ist die Begegnung nicht zu sehen. Sky bietet Euch dabei die Möglichkeit, das Spiel klassisch via Receiver oder als LIVE-STREAM über SkyQ, Sky Go oder Sky Ticket zu verfolgen.

Die Übertragung des TV deckt sich mit der des LIVE-STREAMs. Um 14 Uhr startet Sky mit dem Bundesliga Countdown und liefert unter anderem Interviews sowie detaillierte Vorberichte zu den Partien.

Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann werden durch den Nachmittag führen. Um 15.15 Uhr beginnt die Übertragung des Einzelspiels zwischen dem deutschen Rekordmeister und Bochum. Als Kommentator wird Kai Dittmann das Geschehen auf dem Platz begleiten.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Bochum im LIVE-STREAM?

Wie erwähnt bietet Sky auch einen LIVE-STREAM an, auf den über SkyQ, Sky Go oder Sky Ticket zugegriffen werden kann. Benötigt wird dafür ein Sky-Abonnement sowie ein internetfähiges Endgerät, welches den LIVE-STREAM abspielen kann. Eine Übersicht über die verschiedenen Pakete findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Bochum live im TV und LIVE-STREAM? Das Duell im LIVE-TICKER

Neben der Live-Übertragung könnt Ihr das Spiel auch über den LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Solltet Ihr also nicht in der Lage sein, das Spiel vor dem Bildschirm schauen zu können, ist das die beste Alternative.

Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene oder Situation des Spiels und seit stets über alle Ereignisse bestens informiert.

-> Den LIVE-TICKER findet Ihr hier <-

Die Bundesliga live bei DAZN

DAZN ist leider nicht für die Übertragung des Bundesliga-Samstags verantwortlich. Stattdessen könnt Ihr beim Streamingdienst alle Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga exklusiv und live erleben. Darüber hinaus gibt es Samstags bereits kurz nach Abpfiff schon ab 17.30 Uhr alle Highlights der Nachmittagsbegegnungen zusammengefasst bei DAZN zu sehen.

Fußball ist vielleicht der deutsche Volkssport Nummer eins. Allerdings gibt es auch viele andere interessante Sportarten bei DAZN zu sehen. Beispielsweise startete erst kürzlich die NFL in eine neue Saison. Bei DAZN könnt Ihr viele Einzelspiele sowie die deutsche Konferenz NFL Endzn schauen. Und auch Baseball, Basketball, Handball, Darts, UFC, Boxen und Co. sind im Programm von DAZN zu finden.

Dieser umfangreiche Service ist jedoch nicht umsonst. Bevor Ihr Euch aber auf ein Abonnement festlegt, könnt Ihr Bundesliga, Champions League und Co. mit einem kostenlosen Probemonat testen. Dies ist unverbindlich. Anschließend könnt Ihr Euch für ein Monats- oder ein Jahresabo entscheiden. Die Konditionen sehen wie folgt aus:

Monatsabonnement Jahresabonnement Kosten monatlich 14,99 Euro einmalig 149,99 Euro (umgerechnet ca. 12,50 Euro pro Monat) Laufzeit Ein Monat Zwölf Monate

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live? Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Stanisic, Upamecano, Hernandez, Richards - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Musiala - Lewandowski

Mögliche Aufstellung VfL Bochum: