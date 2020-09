FC Bayern München: Darum spielt Leroy Sane nicht gegen den BVB im Supercup

Der Supercup soll der fünfte Titel in diesem Jahr werden, aber es wird ein hartes Stück Arbeit: Gegen den BVB muss Bayern auf Leroy Sane verzichten.

Der FC Bayern muss vor dem Supercup am Mittwoch gegen einen herben Rückschlag hinnehmen: Leroy Sane (24) fällt aus. In diesem Artikel erfahrt ihr, wieso der Flügelspieler nicht spielen kann.

Es soll ein weiterer von zahlreichen Titeln in diesem Kalenderjahr sein: Der deutsche Supercup. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den vergangene Woche im europäischen Supercup gab es allerdings einen erheblichen Dämpfer: Das Bundesligaspiel gegen die TSG ging am Wochenende deutlich verloren.

Jetzt wurde auch noch bekannt, dass Leroy Sane ausfällt – das macht die Aufgabe nicht einfacher. Alle Informationen rund um Leroy Sane und den Kader der Bayern liefern wir euch hier – inklusiver weiterer Verletzungen in der Mannschaft des Rekordmeisters.

Falls ihr es bis zum Spiel kaum noch aushalten könnt und schon mehr zur Übertragung wissen wollt, dann schaut hier vorbei. Dort hat Goal ausführlich aufgelistet, wie man das Spiel am besten verfolgen kann.

Mehr Teams

Nach diesem Wochenende haben beide etwas gut zu machen. Den Supercup seht ihr am Mittwoch live auf DAZN. #FCBBVB pic.twitter.com/TDype7fWfC — DAZN DE (@DAZN_DE) September 28, 2020

Quelle: imago images / ULMER Pressebildagentur

: Darum spielt Leroy Sane nicht gegen den BVB im Supercup

Auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag klärte Trainer Hansi Flick die Journalisten und Fans auf: "Bei Leroy ist es so, dass er ausfällt. Er hat eine Kapselverletzung im Knie." Nachrichten, die man als Bayern-Fan ungern hört: Schließlich verpasste der Deutsche fast die gesamte letzte Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses – ebenfalls im Knie.

München: Wie lange fehlt Leroy Sane den Bayern?

Sicher kann man sich dabei noch nicht sein, allerdings hat der Trainerstab rund um Flick bereits eine Vermutung: "Wahrscheinlich bis nach der Länderspielpause.“ Das würde bedeuten, dass Sane sowohl für die Länderspiele unter Joachim Löw ausfällt als auch für das Bundesligaspiel der Bayern gegen am kommenden Sonntag.

„@David_Alaba hat muskuläre Probleme, da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. @LeroySane19 fällt aus und wir hoffen er kommt nach der Länderspielpause zurück. Er hat eine Kapselverletzung im Knie.“ #packmas #FCBBVB #Flick pic.twitter.com/M3dM9Jc2jl — FC Bayern München (@FCBayern) September 29, 2020

FC Bayern München: Die Verletzungshistorie von Leroy Sane in den letzten fünf Jahren

Spielzeit Verein Art der Verletzung Verpasste Spiele 2020/21 FC Bayern München Kapselverletzung ? 2019/20 Kreuzbandriss 44 2017/18 Manchester City Bänderriss 3 2016/17 Manchester City Nasen-OP 0 2016/17 Manchester City Muskelverletzung 5 2016/17 Manchester City Oberschenkelverletzung 5 2015/16 Handverletzung 0

FC Bayern München: Fallen weitere Stars vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund aus?

Dazu hatte Flick noch weitere schlechte Neuigkeiten parat: Mit David Alaba könnte ein weiterer wichtiger Spieler ausfallen. Der österreichische Verteidiger klagt über muskuläre Probleme.

Wer auf keinen Fall zum Einsatz kommen wird, ist Tanguy Nianzou: Der 18-jährige Neuzugang fällt weiterhin wegen seiner Oberschenkelverletzung aus.

FC Bayern München gegen BVB (Borussia Dortmund): Wie kann ich den Supercup heute LIVE verfolgen?

Leroy Sane fällt zwar aus, trotzdem darf man gespannt sein, wie das Spiel der beiden besten Mannschaften der vergangenen Saison laufen wird.

Wenn ihr den Supercup am Mittwochabend LIVE erleben wollt, könnt ihr dank des Streamingdiensts DAZN das Spiel verfolgen. Alles, was ihr dafür rund um Abo, Probemonat und Angebote wissen müsst, findet ihr in diesem Artikel von Goal oder unter DAZN News.

🗯 Kapitän Marco #Reus äußert sich in der heutigen Medienrunde zum Supercup. #FCBBVB pic.twitter.com/DIBSx8R8V1 — Borussia Dortmund (@BVB) September 29, 2020

Der Supercup 2020 kann natürlich auch live im TV und LIVE-STREAM verfolgt werden. Alle Informationen dazu findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite