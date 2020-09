Supercup heute live im Free-TV sehen - geht das?

Alles ist angerichtet: Der empfängt im Supercup 2020 - der Meister duelliert sich mit dem Vizemeister um den ersten Titel der neuen Saison. Die Partie beginnt heute Abend um 20.30 Uhr.

Beide Teams mussten am vergangenen -Spieltag schwere Schlappen hinnehmen: Der Deutsche Meister steckte eine1:4-Niederlage in Hoffenheim ein. Der BVB unterlag dem FC Augsburg mit 0:2.

Wenn Ihr wissen wollt, ob der Supercup heute live im Free-TV übertragen wird, seid Ihr hier goldrichtig - in diesem Artikel findet Ihr alle Antworten darauf. Noch mehr Informationen zur Übertragung der Partie aus der Allianz Arena findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Ein Spiel, ein Sieg - so leicht kann am Mittwoch ein Titel gewonnen werden. Und natürlich wollen den sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund. Aber wird die Begegnung auch im Free-TV übertragen?

Ja, der DFL-Supercup zwischen dem FCB und dem BVB wird heute live im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Das liegt daran, dass sich mit dem ZDF ein öffentlich-rechtlicher Sender die Übertragungsrechte an der Partie gesichert hat und somit den Supercup live im Free-TV zeigt.

Der @FCBayern hat am Wochenende erstmals seit zehn Monaten wieder eine Partie verloren. Allerdings ändert das nichts an diesem Fakt: Stand jetzt ist Hansi #Flick der (punktetechnisch) erfolgreichste Trainer in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters!#FCBayern #fussball pic.twitter.com/0IMOQFoYYM