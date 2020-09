DFL Supercup heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's

Im deutschen Supercup treffen der FC Bayern München und der BVB aufeinander. Goal verrät, wo Ihr heute im TV und LIVE-STREAM dabei sein könnt.

Der DFL Supercup ist der erste Titel, der in der noch jungen Saison 2020/21 auf deutschem Boden vergeben wird. Der empfängt den BVB ( ) heute Abend in der Allianz Arena (20.30 Uhr).

Beide Bundesligisten gelten auch in dieser Spielzeit wieder als Top-Favoriten auf die deutsche Meisterschaft, doch beide Mannschaften erhielten am vergangenen Wochenende einen Dämpfer. Der BVB verlor mit 0:2 in Augsburg, der FC Bayern ging beim 1:4 in Hoffenheim regelrecht unter.

Nun ist das vergangene Wochenende aber schon abgehakt, der Fokus liegt auf dem DFL Supercup, den beide Teams auch letztes Jahr untereinander ausspielten. Seinerzeit siegte Dortmund mit 2:0.

Mehr Teams

DFL Supercup heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal verrät alles rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten an diesem Mittwoch.

DFL Supercup auf einen Blick: Termin, Uhrzeit, Ort

Duell FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) Datum Mittwoch, 30. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz-Arena, München

DFL Supercup heute live im TV schauen: Die Übertragung auf einen Blick

Wird das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund) heute live im deutschen Fernsehen zu sehen sein? Das ist die Frage aller Fragen an diesem Mittwoch, wenn der DFL Supercup auf dem Programm steht.

Gute Nachrichten haben wir hier in diesem Artikel für Euch: Das Spiel des deutschen Supercups wird live und in voller Länge im TV übertragen. Goal verrät, wie und wo!

DFL Supercup heute live im TV beim ZDF sehen

Es gibt eine Übertragung von Bayern gegen BVB heute live im Free-TV, denn das Zweite hat die ganze Begegnung ab 20.15 Uhr live im Angebot. Wie Ihr sicherlich wisst, ist die Übertragung im ZDF kostenlos. Hier folgen ein paar Übertragungsdetails.

Moderatorin : Katrin Müller-Hohenstein

: Katrin Müller-Hohenstein Experte : Hanno Ballitsch

: Hanno Ballitsch Kommentator : Oliver Schmidt

: Oliver Schmidt Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

Ihr habt an diesem Mittwochabend aber auch eine andere Option, wie die vollen 90 Minuten alternativ verfolgt werden können.

DFL Supercup heute live im TV über die App von DAZN sehen

Der Ismaninger Streamingsender DAZN ist der zweite Kanal, der die Rechte an der Übertragung des DFL Supercup hält. Zudem bietet der Sender, der alle Events im LIVE-STREAM ausstrahlt, über den Smart-TV ein echtes Fernseherlebnis an.

Details zur Übertragung von FC Bayern München gegen BVB (Borussia Dortmund) gibt es im nächsten Abschnitt. Ihr wisst, was auf Euch wartet? Dann sichert Euch hier direkt den DAZN-Gratismonat.

Bei Sky wird an diesem Mittwochabend allerdings kein Ball rollen, denn der Sender aus dem Münchner Norden hält keine Rechte am DFL Supercup, der jedes Jahr am Anfang der neuen Saison ausgespielt wird.

Quelle: Depo Photos

DFL Supercup heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Ihr habt keine Lust auf die Übertragung des DFL Supercup im deutschen Fernsehen? Dann könnt Ihr FC Bayern München gegen BVB (Borussia Dortmund) auch im LIVE-STREAM anschauen. Dafür gibt es an diesem Mittwoch sogar ganze drei Möglichkeiten.

DFL Supercup heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält, wie im oberen Abschnitt bereits angeschnitten, Übertragungsrechte am deutschen Supercup an diesem Mittwoch (30. September). Neben dem Free-TV-Sender ZDF sind also auch Live-Bilder beim Streamingkanal zu sehen. Hier gibt es ein paar Details zur Übertragung heute Abend.

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Übertragungsbeginn : 20 Uhr

: 20 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

Bei DAZN könnt Ihr heute sogar kostenlos mit dabei sein und Fußball live anschauen. Das funktioniert über den Gratismonat, den jeder Neukunde von DAZN geschenkt bekommt. In den ersten 30 Tagen ist es Euch möglich, den Service des Kanals kostenfrei zu testen.

DAZN kostet nach dem Testmonat nur 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro pro Jahr!

🆕 Die #AllianzArena rüstet auf und ist ab sofort 5G-fähig! 💪



Erlebt unser Wohnzimmer, sobald ihr wieder #Dabei sein könnt, noch interaktiver. Bereits heute Abend erleuchtet die Allianz Arena in Magenta für euch! 🏟😍@deutschetelekom pic.twitter.com/t6rZstAcOG — FC Bayern München (@FCBayern) September 28, 2020

DFL Supercup heute im LIVE-STREAM in der ZDF-Mediathek anschauen

Zweite Alternative, um den DFL Supercup heute live und in voller Länge anschauen zu können, ist im Internet der LIVE-STREAM von ZDF. Die ZDF-Mediathek bietet einen 24-Stunden-Stream und somit einwandfrei die Option, den DFL Supercup zwischen dem FC Bayern und dem BVB ganz im LIVE-STREAM anzuschauen. Hier geht's direkt zum Stream!

DFL Supercup heute im LIVE-STREAM bei Amazon Prime schauen

Eine weitere Alternative ist der LIVE-STREAM von Amazon Prime. Die Konditionen und weitere Details zur Übertragung gibt es hier.

DFL Supercup heute live sehen: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

DFL Supercup heute live ... im TV ... ZDF im LIVE-STREAM ... DAZN, ZDF, Amazon Prime im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

DFL Supercup heute live: Die Ergebnisse der letzten zehn Jahre