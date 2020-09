Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung zum Supercup

Es geht um den ersten deutschen Titel in der noch jungen Saison - den Supercup. Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB live in TV und STREAM?

Der erste Titel der neuen Saison steht auf dem Spiel und der und der BVB ( ) spielen gegeneinander. Im deutschen Supercup geht es am Mittwochabend um 20.30 Uhr in München rund.

Der frischgebackene Sieger des europäischen Supercups aus München ist mit vollem Elan in die neue Saison gestartet. Nach dem 8:0 gegen Schalke musste das Team von Trainer Hansi Flick in Budapest 120 Minuten gegen das tapfer kämpfende Sevilla überstehen, ehe der Triumph feststand.

Auf der Gegenseite ist der BVB eher mittelmäßig in die neue Saison gestartet, nach zwei Bundesligaspielen hat die Mannschaft von Trainer Lucien Favre drei Punkte auf dem Konto. Nur zu gerne würde man den Supercup erneut nach Dortmund holen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des deutschen Supercups am Mittwoch - hier bei Goal erfahrt Ihr alles.

FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund): Der Supercup auf einen Blick

Duell FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) Datum Mittwoch, 30. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz-Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Der deutsche Supercup zwischen dem FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund) wird am Mittwochabend live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen - das können wir Euch an dieser Stelle schon einmal verraten.

In den kommenden Abschnitten erklären wir Euch, wo die vollen 90 Minuten im Supercup live übertragen werden.

ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live im TV

Gute Nachrichten für alle Fans des deutschen Fußballs. Das Free-TV ist live und in voller Länge mit dabei, wenn der Supercup zwischen dem BVB und dem FC Bayern München ausgetragen wird.

Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung zwischen dem Deutschen Meister und dem Vizemeister gesichert. Hier geben wir Euch einen Überblick über die Details der Übertragung an diesem Mittwoch.

Moderatorin : Katrin Müller-Hohenstein

: Katrin Müller-Hohenstein Experte : Hanno Ballitsch

: Hanno Ballitsch Kommentator : Oliver Schmidt

: Oliver Schmidt Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

Die Übertragung von FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live im TV ist im ZDF natürlich kostenlos.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live im TV

Eine zweite Option im deutschen Fernsehen bietet der Ismaninger Streamingdienst DAZN, der ebenfalls Übertragungsrechte am deutschen Supercup hält. DAZN zeigt / überträgt alle Inhalte im LIVE-STREAM, aber mit einem einfachen Kniff kommen die vollen 90 Minuten von Bayern gegen BVB auch im TV.

Einfach die DAZN-App auf Euren Smart-TV laden und dann den Supercup live im Fernsehen erleben. Details zur Übertragung bei DAZN bekommt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Im deutschen Fernsehen ist das ZDF zuständig für die Übertragung, doch wie sieht es im Internet aus? Dort liegen die Rechte für die Ausstrahlung von Live-Bildern diesmal nicht bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt normalerweise die am Samstag, aber beim Supercup bleiben die Bildschirme bei Sky schwarz.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Im Internet gibt es einen Sender, der bei der Übertragung des Supercups zwischen dem FC Bayern München und dem BVB (Borussia Dortmund) vorangeht - der Ismaninger Streamingsender DAZN.

DAZN hält die Übertragungsrechte an der Partie in der Münchner Allianz Arena. Um 20.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen, aber die Vorberichte beginnen bereits etwas früher. Hier gibt es die Details zur Übertragung von FC Bayern München gegen Dortmund auf DAZN.

Moderator : noch offen

: noch offen Experte : noch offen

: noch offen Kommentator : noch offen

: noch offen Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

DAZN bietet einen besonderen Service an, denn der Gratismonat liefert einen richtigen Mehrwert. Ihr könnt Euch als Neukunde gratis bei DAZN anmelden und danach für nur 11,99 Euro dabei bleiben. Alternative? Ein Jahresabonnement für 119,99 Euro.

DAZN hat nicht nur den Supercup im LIVE-STREAM parat, sondern zeigt / überträgt auch die Bundesliga, die , , , die Champion League, die und, und, und.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM? Die weiteren Alternativen

DAZN zeigt / überträgt den deutschen Supercup in voller Länge im LIVE-STREAM, ist mit seiner Übertragung am Mittwoch aber nicht alleine. Denn zwei weitere Kanäle strahlen FC Bayern München vs. BVB auch live im Stream aus.

Auf diesen beiden Portalen wird Bayern gegen BVB ebenfalls live im Stream gezeigt:

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live? Die mögliche Aufstellung

Mögliche Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Mögliche Aufstellung BVB: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Bellingham, Passlack - Reyna - Sancho, Haaland

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live? Der LIVE-TICKER von Goal

Im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu Bayern gegen Dortmund könnt Ihr das Spiel in voller Länge verfolgen. Hier geht's direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live? Die Übertragung in der Übersicht