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Freitag, 21. August
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Arminia Bielefeld crestArminia Bielefeld00000000
2Bochum crestBochum00000000
3Darmstadt crestDarmstadt00000000
4Dynamo Dresden crestDynamo Dresden00000000
5Eintracht Braunschweig crestEintracht Braunschweig00000000
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