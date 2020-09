DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 1. Runde

Eine neue Saison im DFB-Pokal steht auf dem Programm: Am Wochenende ist die erste Runde angesetzt. Doch wo werden die Spiele gezeigt / übertragen?

Anfang Juli siegte der im Finale des DFB-Pokals mit 4:2 gegen . Es war der Abschluss einer -Saison, die wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in die Geschichte eingegangen ist und bereits einen Vorgeschmack liefern sollte, wie es wohl auch in den nächsten Monaten im Fußball weitergehen muss.

An diesem Wochenende geht es im DFB-Pokal schon wieder mit der ersten Runde los. Ganz im Sinne von David gegen Goliath setzen die kleinen Vereine alles daran, den scheinbar unbezwingbaren Gegnern ein Beinchen zu stellen. Gibt es in dieser Saison einen zweiten 1. FC Saarbrücken - einen Viertligisten, der bis ins Halbfinale einziehen kann?

Einen ersten Eindruck verschaffen die Spiele an diesem Wochenende: Doch welcher Sender zeigt die erste Runde des DFB-Pokals eigentlich? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier auch eine Übersicht über die einzelnen Ansetzungen. Wer wissen will, wo heute sonst noch Fußballspiele übertragen werden, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

Den DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen - geht das?

Für den DFB-Pokal haben sich in dieser Saison gleich drei TV-Anbieter die Übertragungsrechte gesichert. Der öffentlich-rechtliche Sender Das Erste wird die Begegnung zwischen dem und am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Bereits um 20.15 Uhr beginnt der Sender mit der Übertragung. Als Moderatorin ist Jessy Welmer im Einsatz, die Thomas Broich als Experten begrüßen wird. Anschließend wird Tom Bartels die vollen 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen am Mikrofon kommentieren.

Zudem zeigt Sport1 das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Düren und dem FC Bayern , das wegen der Teilnahme des deutschen Rekordmeisters am CL-Finale jedoch erst am Donnerstag, den 15. Oktober, um 20.45 Uhr ausgetragen wird.

Sport 1 überträgt den Auftritt des Rekordpokalsiegers im Duell mit dem 1. FC Düren live ab 20:45 Uhr. Die Übertragung beginnt bereits um 19:00 Uhr. Als Moderatoren sind Laura Papendick und Jochen Stutzky im Einsatz. Kommentator ist Markus Höhner und als Experte fungiert Stefan Effenberg.

Den DFB-Pokal heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Das mit Abstand größte Rechtepaket besitzt in dieser Saison jedoch erneut der Pay-TV-Anbieter Sky . Dort seht Ihr ohne Ausnahme alle Spiele des DFB-Pokals sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM. Die gelieferten Bilder sind auf beiden Übertragungswegen identisch.

DFB-Pokal heute live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

In der ersten Runde des DFB-Pokals könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr die Duelle lieber im Einzelspiel oder in der Sky-Konferenz sehen möchtet. Am Samstag und Sonntag beginnt der TV-Sender jeweils um 14.30 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD mit der Übertragung. Am Montag geht Sky erst um 18 Uhr auf Sendung.

Doch unabhängig davon, ob Ihr Euch mit Anstoß für die Einzelspiele oder die Konferenz entscheidet, ist für beide Varianten ein Abonnement erforderlich. Auf der Sky-Webseite findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr erwerben könnt. Zudem findet Ihr dort auch alle Informationen zu den verschiedenen Zahlungsmethoden.

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Zusätzlich überträgt Sky alle Spiele des DFB-Pokals aber auch im LIVE-STREAM. Um die Duelle der ersten Runde auf Eurem mobilen Endgerät zu streamen, stellt Euch der Pay-TV-Sender zwei verschiedene Möglichkeiten zu Verfügung, die sich lediglich in der Vertragslaufzeit entscheiden.

Für alle, die bereits Sky-Abonnent sind, ist Sky Go die beste Variante, denn mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr den Streamingdienst kostenlos nutzen. Dafür müsst Ihr nur die Sky-Go-App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store installieren.

Wenn Ihr bislang kein Sky-Abo abgeschlossen habt, solltet Ihr einen Blick auf das Sky Ticket werfen, das monatlich gekündigt werden kann. In der günstigsten Variante , mit der Ihr trotzdem alle Spiele des DFB-Pokals im Einzelspiel und in der Konferenz erleben könnt, zahlt Ihr aktuell 9,99 Euro monatlich.

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM bei OneFootball sehen

Ihr möchtet kein zusätzliches Sky-Abo abschließen, aber trotzdem bestimmte Spiele des DFB-Pokals live sehen? Mit OneFootball ist genau dies möglich. Für 3,99 Euro könnt Ihr den jeweiligen LIVE-STREAM kaufen und ihn direkt im "Stream-Tab" der App ansehen. Die Abrechnung erfolgt über Euren App-Store.

DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM am Samstag, den 12. September 2020

DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM am Sonntag, den 13. September 2020

BEGEGNUNG UHRZEIT ÜBERTRAGUNG 1. FC Schweinfurt - Schalke 04 abgesagt - Hansa Rostock - 15.30 Uhr Sky Sport 5 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen 15.30 Uhr Sky Sport 6 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim 15.30 Uhr Sky Sport 7 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball SV Elversberg - 15.30 Uhr Sky Sport 8 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball - 15.30 Uhr Sky Sport 9 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball SC Wiedenbrück - 15.30 Uhr Sky Sport 10 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball FC Rielasingen-Arlen - 15.30 Uhr Sky Sport 11 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball TSV Steinbach-Haiger - 15.30 Uhr Sky Sport 1 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Waldhof Mannheim - 18.30 Uhr Sky Sport 4 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball Wehen Wiesbaden - 18.30 Uhr Sky Sport 5 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 18.30 Uhr Sky Sport 6 / Sky Go / Sky Ticket / OneFootball

DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM am Montag, den 14. September 2020