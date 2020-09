Schalke 04 im DFB-Pokal: Türkgücü-Klage erfolgreich! Spiel gegen Schweinfurt abgesetzt - alle Entwicklungen in der Übersicht

Eigentlich hätte Schalke im DFB-Pokal gegen Schweinfurt antreten sollen, dazu kommt es aber nicht. Die neuesten Entwicklungen in der Übersicht.

Eigentlich sollte der bayrische Regionalligist Schweinfurt 05 am Sonntag Schalke 04 im Pokal herausfordern. Nun aber hat Türkgücü München erfolgreich juristisch interveniert - der DFB setzte das Spiel ab.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum abgesagten -Spiel von Schalke 04 sowie die dazu passenden Reaktionen von S04, Türkgücü und aus Schweinfurt.

Chaos im DFB-Pokal: Schalke 04 kritisiert BFV scharf

11.09.2020, 21.09 Uhr: Schalke 04 hat den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) nach der Absetzung seines für Sonntag geplanten DFB-Pokal-Erstrundenspiels scharf kritisiert. "Das ist sehr ärgerlich", sagte Jochen Schneider, Sportvorstand des Bundesligisten. "Man kann nur den Kopf über die Vorgehensweise des BFV schütteln, der über Wochen und Monate hinweg offensichtlich nicht in der Lage war, den rechtmäßigen Vertreter am DFB-Pokal zu bestimmen."

Der bayrische Regionalligist Schweinfurt 05 sollte am Sonntag eigentlich die Schalker herausfordern, aber der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München intervenierte juristisch. Er erwirkte seine Pokal-Teilnahme per Einstweiliger Verfügung vor dem Landgericht München I. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nahm die Begegnung mit Verweis auf die ungeklärte Lage vom Spielplan.

Schalke will es nehmen, wie es kommt. "Wenn Türkgücü nach Ansicht des Landgerichts München der rechtmäßige Teilnehmer ist, dann respektieren wir diese Entscheidung und freuen uns auf das Spiel gegen Türkgücü - wann immer es stattfinden wird", betonte Schneider. "Gleiches gilt selbstverständlich, wenn wir doch noch gegen Schweinfurt spielen sollten."

Nach Türkgücü-Klage: Pokalspiel von Schalke 04 vom abgesetzt

11.09.2020, 20.33 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das für Sonntag geplante Pokal-Erstrundenspiel von Schalke 04 gegen Schweinfurt 05 nach juristischer Intervention von Türkgücü München vorerst abgesetzt. Das teilte der Verband am Freitagabend mit. Über die Neuansetzung wird der DFB entscheiden, "sobald die juristische Klärung herbeigeführt ist".

Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü hatte per Einstweiliger Verfügung beim Landgericht München I seine Teilnahme an der ersten Runde erwirkt. Ursprünglich hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den Regionalligisten Schweinfurt gemeldet, der am Sonntag Schalke herausfordern sollte.

ℹ Die Spielleitung für den #DFBPokal hat das für Sonntag angesetzte Spiel zwischen dem @FCSchweinfurt05 und @s04 zunächst abgesetzt. Hintergrund ist die noch nicht rechtskräftige Entscheidung des Landgerichts München I im Fall Türkgücü München. (1/2) pic.twitter.com/ZwPnuggaFV — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) September 11, 2020

Streit um DFB-Pokal-Teilnahme gegen Schalke 04: Schweinfurt prüft weitere Schritte

11.09.2020, 18.47 Uhr: Der bayerische Fußball-Regionalligist Schweinfurt 05 prüft im juristischen Streit mit Türkgücü München um die Teilnahme am DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen Schalke 04 sorgsam weitere Schritte. "Wir sind am frühen Abend informiert worden und haben uns umgehend mit dem Bayrischen Fußball-Verband in Verbindung gesetzt, können aber noch nicht sagen, wie unser Vorgehen sein wird", sagte Pressesprecherin Jessica Oldenburger dem SID am Freitag.

Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü hat laut Vereinsmitteilung per Einstweiliger Verfügung beim Landgericht München I seine Teilnahme erwirkt. Dies ginge zulasten der Schweinfurter, die eigentlich am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) die Schalker herausfordern sollten.

"Wir wissen momentan noch nicht, inwiefern uns rechtliche Schritte möglich sind. Wir werden zunächst abwarten, wie der BFV sich positioniert. Spätestens am Samstagvormittag sollen wir in Kenntnis gesetzt werden", sagte Oldenburger.

Schalke 04: Pokal-Chaos um Gegner - Türkgücü klagt Schweinfurt aus der ersten Runde

11.09.2020, 17.41 Uhr: Keine 48 Stunden vor seinem geplanten Erstrundenspiel im DFB-Pokal muss Schalke 04 anscheinend umplanen. Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München hat beim Münchner Landgericht I laut Vereinsmitteilung vom Freitag per Einstweiliger Verfügung seine Teilnahme an der ersten Runde erwirkt. Dies wäre zulasten des 1. FC Schweinfurt, der am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schalke antreten sollte. Derzeit erscheint eine Austragung am Wochenende sehr unwahrscheinlich.

🇩🇪BFV muss Meldung von Schweinfurt widerrufen und Türkgücü zum DFB Pokal melden. Der DFB muss diese Maßnahmen zulassen! Weitere Infos auf unserer Homepage! #TGMGELIYOR pic.twitter.com/G50CZs7ycg — Türkgücü München (@turkgucumunchen) September 11, 2020

"Das Urteil ist noch ganz frisch. Wir warten jetzt auf weitere Informationen seitens des DFB", sagte Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny dem SID. Der Verband konferiert nach SID-Informationen derzeit mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV), um eine Lösung zu finden. Schalke wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äußern.

Der BFV hatte Schweinfurt bei der Pokal-Nominierung den Vorzug vor Türkgücü gegeben. Die Münchner waren nach dem Abbruch der Regionalliga-Saison aufgrund der Corona-Pandemie als klarer Tabellenführer zum Aufsteiger ernannt worden. Anschließend gab es eine Kontroverse darum, wie mit dem Pokal-Einzug zu verfahren ist. Gemäß Urteil müsse der BFV "die Meldung von Schweinfurt widerrufen und Türkgücü zum Pokal melden", teilte Türkgücü mit: "Der DFB muss diese Maßnahmen zulassen."

Erfolge von Schalke 04 im DFB-Pokal und dessen Vorgänger: