KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - Hier läuft der DFB-Pokal live

Heißes Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals! Der KSC hat Union Berlin zu Gast und Ihr könnt live zusehen - Goal erklärt Euch, wo das Spiel läuft.

Der hat in der 1. Runde des DFB-Pokals ein schwieriges Los gezogen und bekommt es mit zu tun. Anstoß im Wildparkstadion ist heute Abend um 18.30 Uhr.

Das Duell zwischen dem Zweitligisten aus Karlsruhe und dem Bundesligisten aus Berlin ist auch ein Duell zweier ehemaliger Pokalsieger. Der letzte -Sieg des KSC liegt jedoch schon einige Jahrzehnte zurück und datiert aus der Saison 1956.

Auch an den letzten Pokaltriumph der Berliner werden sich nur wenige erinnern können. Die Eisernen gewannen 1968 den DDR-Pokal gegen Carl Zeiss Jena mit 2:1.

Endlich wieder Pflichtspiele! KSC gegen Union Berlin wird live im Fernsehen gezeigt - hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM! Zudem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin: Die 1. Runde im DFB-Pokal im Überblick

Duell Karlsruher SC - Union Berlin Datum Samstag, 12. September 2020 | 18.30 Uhr Ort Wildparkstadion, Karlsruhe Zuschauer 450

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin: Wo läuft der DFB-Pokal heute Abend live im TV?

Gute Nachrichten für alle Fans aus Karlsruhe und Berlin - der DFB-Pokal wird nämlich live im TV übertragen! Goal erklärt Euch, wo Ihr einschalten müsst.

Läuft KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin heute Abend im Free-TV?

Im Free-TV ist das Spiel leider nicht zu sehen. Weder ARD, ZDF noch Sport1 zeigen das Duell der beiden Klubs live im frei empfangbaren Fernsehen.

Die ersten Bilder der Begegnung werden erst im Aktuellen Sportstudio des ZDF zu sehen sein. Ab 23 Uhr laufen dort die Highlights der Partien moderiert von Dunja Hayali.

Sky zeigt KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin live im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender Sky konnte sich hingegen die Übertragungsrechte am kompletten DFB-Pokal sichern. Alle 63 Spiele des Wettbewerbs sind dort zu sehen - natürlich auch Karlsruhe gegen Union Berlin!

Ab 18.15 Uhr läuft die Übertragung auf Sky Sport 4 (HD) und zeigt das komplette Spiel inklusive möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen. Kommentator Sven Schröter begleitet Euch am Mikrofon.

Die Konferenz mit den beiden Parallelspielen ( 04 - und SSV Ulm - ) ist auf Sky Sport 2 (HD) zu sehen.

Um die Sendungen schauen zu können, ist jedoch ein Abonnement bei Sky mit dem Sportpaket notwendig. Alle Informationen zu den derzeitigen Kosten und Konditionen findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Sender: Sky Sport 4 (HD)

Sky Sport 4 (HD) Konferenz: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Beginn der Übertragung: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Sven Schröter

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin: Den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen - so geht's

Wer am Samstagabend unterwegs ist und nicht vor dem Fernseher sitzen kann, muss sich nicht ärgern. Karlsruhe gegen Union Berlin läuft auch im LIVE-STREAM auf allen mobilen Geräten.

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin im LIVE-STREAM bei Sky Go

TV-Abonnenten von Sky haben via Internet Zugriff auf das Programm. Alle Übertragungen laufen dort auch via LIVE-STREAM bei Sky Go.

Um Karlsruhe gegen Union im Netz schauen zu können, braucht Ihr lediglich die Sky-Go-App auf Eurem internetfähigen Gerät. Die Applikation steht in sämtlichen App Stores kostenlos zum Download bereit.

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von Sky Ticket

Solltet Ihr noch keinen Vertrag mit Sky besitzen, ist Sky Ticket Eure nächstbeste Wahl. Hier könnt Ihr noch kurzfristig vor Anpfiff ein Abo abschließen und das heutige Duell im LIVE-STREAM schauen.

Sky Ticket ist derzeit bereits ab 9,99 Euro monatlich verfügbar. Alle Infos dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin heute live im LIVE-STREAM mit der Onefootball-App

Die App Onefootball hat eine spezielle Offerte für Euch parat, welches extra auf den DFB-Pokal zugeschnitten ist. Das Spiel kommt heute im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Ihr könnt Euch in der App das Duell aussuchen, das Euch interessiert und dieses dann als Einzelspiel anschauen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell veröffentlicht wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür circa eine Stunde vor Anpfiff noch mal rein!

Wir haben mit den Behörden und Fanvertretern gesprochen und ein Konzept für den Stadionbesuch von vorerst 450 Zuschauern auf die Beine gestellt 👉 https://t.co/MdX4Olr3pK#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/O48TyaQmMr — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) September 2, 2020

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin: Hier laufen die Highlights

Das Aktuelle Sportstudio des ZDF geht am Samstagabend um 23 Uhr auf Sendung und zeigt die Highlights vieler Pokalspiele des Tages in der Zusammenfassung.

Auch auf Sky sind im Anschluss an die Partie die Highlights zu sehen. Das Angebot von Sky ist allerdings kostenpflichtig. Alle Infos dazu findet Ihr weiter oben.

KSC (Karlsruher SC) vs. Union Berlin: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Ihr habt keinen Zugang zur Live-Übertragung von Sky? Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von Goal genau richtig aufgehoben. Hier werden Euch im Eiltempo alle wichtigen Aktionen aus Karlsruhe geschildert.

Somit seid Ihr über die kompletten 90 bis 120 Minuten oder sogar länger ständig auf Ballhöhe. Über diesen Link geht's direkt dorthin!

