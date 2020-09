1. FC Nürnberg vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung des DFB-Pokal heute

Im DFB-Pokal stehen heute zahlreiche Spiele an, unter anderem Nürnberg gegen RB Leipzig. Wo läuft die Partie live im TV und im LIVE-STREAM?

Der , vergangene Saison nur knapp dem Abstieg in die entronnen, hat im am Samstag (12. September) zu Gast. Anpfiff des Spiels der 1. Runde ist heute um 15.30 Uhr.

Die Favoritenrolle ist natürlich klar verteilt und liegt eindeutig bei den Gästen, die in der zuletzt erst im Halbfinale an scheiterten. Auch für diese Saison hat RB Leipzig wieder hohe Ziele und will vor allem einen Titel gewinnen - zum Beispiel im DFB-Pokal.

Dafür muss natürlich auch die erste Hürde in Nürnberg genommen werden. Die Franken peilen nach turbulenter Vorsaison eine ruhigere Spielzeit an und hätten sicherlich nichts gegen eine Überraschung im DFB-Pokal einzuwenden. Vergangene Saison war für den FCN nach einem Erstrundensieg über Ingolstadt bereits in der 2. Runde Schluss. Bei Drittligist Kaiserslautern zogen die Nürnberger nach Elfmeterschießen den Kürzeren.

1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig, die 1. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal erklärt Euch im Folgenden, wie das funktioniert. Außerdem: Wo Ihr die Highlights von FCN vs. RBL anschauen könnt und wo es einen guten LIVE-TICKER gibt.

1. FC Nürnberg vs. RB Leipzig im DFB-Pokal live: Die Daten zum Spiel

Duell 1. FC Nürnberg - RB Leipzig Datum Samstag, 12. September 2020 | 15.30 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Nürnberg gegen RB Leipzig live im Free-TV sehen: Geht das?

Es ist immer noch die angenehmste Variante, Fußball zu schauen: Frei empfangbarer Sender, keine Kosten, einfach nur Fußball live im TV. Bei Nürnberg gegen RB Leipzig wird das allerdings nicht möglich sein.

Denn das Spiel zwischen dem Zweitligisten und dem CL-Halbfinalisten in der 1. Runde des DFB-Pokals wird nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Zwar laufen vereinzelt Partien aus dem DFB-Pokal frei empfangbar, in dieser Runde trifft das aber auf zwei andere Begegnungen zu: Die ARD zeigt am Montag Duisburg gegen Dortmund, bei Sport1 läuft das auf Mitte Oktober verlegte Duell zwischen Fünftligist Düren und Champions-League-Sieger .

1. FC Nürnberg vs. RB Leipzig: DFB-Pokal heute live im TV sehen - Sky, ARD oder Sport1?

Wie oben bereits erklärt, gibt es bei der ARD und auf Sport1 keine Live-Bilder von Nürnberg gegen Leipzig zu sehen. Das Spiel im DFB-Pokal läuft nur bei Sky live im TV. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele aus dem wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb live.

1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig kommt heute also live im TV bei Sky. Und wie bei allen anderen Partien, die an diesem Wochenende im DFB-Pokal angestoßen werden, habt Ihr auch für FCN vs. RB zwei Optionen der Übertragung: Das Einzelspiel, das Euch die vollen 90 oder 120 Minuten live ins Wohnzimmer liefert. Oder die Konferenz, wo ständig zwischen Nürnberg gegen Leipzig und den acht parallel stattfinden Partien der 1. Runde hin- und hergeschaltet wird.

Nürnberg - RB Leipzig heute live im TV bei Sky: Das Einzelspiel

Übertragungsbeginn: Samstag, 12. September, 15.15 Uhr

Samstag, 12. September, 15.15 Uhr Anstoß: Samstag, 12. September, 15.30 Uhr

Samstag, 12. September, 15.30 Uhr Sender: Sky Sport 4 (HD)

Sky Sport 4 (HD) Kommentator : Jonas Friedrich

1. FC Nürnberg vs. RB Leipzig live im TV bei Sky sehen: Die Konferenz

Übertragungsbeginn : Samstag, 12. September, 14.30 Uhr

: Samstag, 12. September, 14.30 Uhr Anstoß : Samstag, 12. September, 15.30 Uhr

: Samstag, 12. September, 15.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) weitere Spiele der Konferenz u.a .: 1860 - Frankfurt, Oberneuland - Gladbach, Altglienicke - Köln

Sky ist allerdings nicht frei zu empfangen, sondern setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Nur, wenn Ihr ein solches abschließt, wird das Programm des Pay-TV-Senders für Euch freigeschaltet. Auf der Webseite von Sky gibt es alle Infos zu den verschiedenen Paketen und Preisen.

Nürnberg vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Heutzutage ist eigentlich klar: Fußball läuft nicht nur live im TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Das gilt auch für das DFB-Pokalspiel 1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig heute.

Ebenso wie im TV müsst Ihr Euch auch in Sachen LIVE-STREAM auf Sky verlassen. Auch hier ist der Pay-TV-Sender die einzige Möglichkeit, Nürnberg vs. Leipzig live zu sehen. Die Übertagung ist absolut deckungsgleich mit der im Fernsehen, auch im Internet habt Ihr zudem die Wahl zwischen Einzelspiel und Konferenz.

Zwei Dienste stellt Sky zur Verfügung, die 1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM zeigen / übertragen.

Nürnberg gegen RB Leipzig im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Jeder Sky-Kunde erhält bei Abschluss eines Abos automatisch einen Zugang zu Sky Go. Man muss sich nur die entsprechende App herunterladen und kann sich mit dem zugeschickten PIN einloggen.

Zusätzliche Kosten werden dadurch nicht fällig.

1. FC Nürnberg vs. RB Leipzig: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Ein langfristiges Abo abschließen zu müssen, kann abschreckend sein. Sky Ticket bietet da eine willkommene Abwechslung.

Der Dienst von Sky kann kurzfristig gebucht und jederzeit wieder gekündigt werden, sodass man sich nicht für lange binden muss, um zum Beispiel Nürnberg gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM zu sehen. Der erste Monat Sky Ticket kostet aktuell 9,99 Euro, danach steigt der Beitrag. HIER gibt es alle wichtigen Informationen dazu.

1. FC Nürnberg vs. RB Leipzig heute live im LIVE-STREAM mit der Onefootball-App

Die App Onefootball hat eine spezielle Offerte für Euch parat, welches extra auf den DFB-Pokal zugeschnitten ist. Das Spiel kommt heute im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Ihr könnt Euch in der App das Duell aussuchen, das Euch interessiert und dieses dann als Einzelspiel anschauen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Nürnberg - RB Leipzig heute live: Wo laufen die Highlights vom DFB-Pokal?

Wer das Spiel zwischen Nürnberg und RB Leipzig verpasst, kann ganz entspannt bleiben: Zeitnah gibt es die Möglichkeit, alle Highlights des DFB-Pokals zu sehen - und das sogar kostenlos im TV.

Die ARD sendet nämlich am Samstag ab 18 Uhr die Sportschau mit den Zusammenfassungen aller Spiele der 1. Runde, die rechtzeitig beendet sind. Darunter sollten dann auch alle 15.30-Uhr-Spiele und damit auch Nürnberg gegen Leipzig fallen, selbst wenn es Verlängerung oder Elfmeterschießen gibt. Spätestens gegen 18.30 Uhr müsste die Partie nämlich beendet sein.

Wer ein Sky-Abo hat, der kann sich die Highlights auch beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München reinziehen. In "Alle Spiele, alle Tore" fasst Sky am Samstag ab 22.45 Uhr alle Partien noch einmal zusammen.

1. FC Nürnberg vs. RB Leipzig live im TV und im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des 1. FC Nürnberg

Mathenia - Valentini, Sörensen, Mühl, Handwerker - Krauß, Singh - Schleusner, Dovedan, Nürnberger - Köpke

Bank: Geis, Lohkemper, Zrelak, Hack, Behrens, Sorg, Früchtl, Margreitter

RB Leipzig setzt auf folgende Aufstellung:

Gulasci - Halstenberg, Klostermann, Upamecano, Angelino - Haidara, Adams - Olmo, Sabitzer, Nkunku - Hwang Hee-Chan

Bank: Orban, Poulsen, Forsberg, Tschauner, Lookman, Samardzic, Mukiele, Henrichs, Kampl

Hwang Hee-Chan gibt heute sein Pflichtspieldebüt für RB. Selbiges könnte auch den Neuzugängen Benjamin Henrichs und Lazar Samardzic passieren, die zunächst auf der Bank Platz nehmen.

1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig heute im LIVE-TICKER verfolgen

Du hast kein Sky-Abo, willst während des Spiels aber trotzdem informiert bleiben, wie es bei Nürnberg gegen RB Leipzig gerade aussieht? Der LIVE-TICKER von Goal ist die ideale Lösung dafür.

Beinahe in Echtzeit erfährst Du hier, wann heute in Nürnberg ein Tor fällt oder sonst etwas Spielentscheidendes passiert. HIER kommst Du direkt zum LIVE-TICKER, der natürlich kostenlos ist.

Nürnberg vs. Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: So wird der DFB-Pokal übertragen