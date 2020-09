Carl Zeiss Jena gegen SV Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 1. Runde des DFB-Pokals übertragen

1. Runde im DFB-Pokal: Carl Zeiss Jena empfängt Werder Bremen. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Carl Zeiss Jena empfängt im den SV . Die Partie wird um 20.45 Uhr in Jena angepfiffen.

Werder Bremen reist also nach Thüringen und trifft auf den Regionalligisten Jena. Der FC ist in der letzten Saison als Tabellenletzter der abgestiegen, Werder konnte über die Relegation gegen Heidenheim die Klasse halten. Der Sieger der Partie zeiht in die zweite Pokalrunde ein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams!

Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : DFB-Pokal (1. Runde)

: DFB-Pokal (1. Runde) Datum : 12. September 2020

: 12. September 2020 Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort : Jena

: Jena Zuschauer: 1256

Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Es wird jedes Spiel des DFB-Pokals live im TV übertragen, allerdings dürfen die Öffentlich-Rechtlichen nur ausgewählte Partien zeigen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte aller Spiele des Wettbewerbs erhalten, das heutige Spiel wird exklusiv auf Sky übertragen.

Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im TV

Sky zeigt Jena gegen Werder heute live und über die volle Distanz, im DFB-Pokal können Spiele in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen gehen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Aktuell könnt Ihr das Sport-Paket mit allen Spielen des DFB-Pokals für 17,50 Euro im Monat erwerben.

Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder wer keinen Sky-Receiver besitzt, der kann das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hierfür bietet Sky sogar zwei Möglichkeiten an, je nachdem, ob Ihr Sky abonniert habt oder nicht.

Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Alle Sky Kunden haben automatisch Zugriff auf Sky Go. Die App gibt es als kostenlosen Download im Store. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann der Pokalabend beginnen.

Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben, aber unbedingt das Spiel oder die erste Runde des Pokals sehen wollen. Für 29,99 Euro im Monat könnt Ihr das Sport-Paket abonnieren und alle Übertragungen im Stream verfolgen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Alle weiteren Infos zu den Angeboten von Sky bekommt Ihr hier.

Jena gegen Werder Bremen heute live im LIVE-STREAM mit der Onefootball-App

Die App Onefootball hat eine spezielle Offerte für Euch parat, welches extra auf den DFB-Pokal zugeschnitten ist. Das Spiel kommt heute im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Ihr könnt Euch in der App das Duell aussuchen, das Euch interessiert und dieses dann als Einzelspiel anschauen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr habt keine Lust, für die TV-Übertragung Geld zu bezahlen? Dann schaut in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal rein. Dort bekommt Ihr fast in Echtzeit alle Infos zum Spiel – gepaart mit interessanten Statistiken.

