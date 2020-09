1860 München vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM und Co. - den DFB-Pokal heute live sehen

Der DFB-Pokal startet in die neue Saison, in der 1. Runde trifft 1860 München auf Eintracht Frankfurt. Wo läuft das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

, 1. Runde am Samstag: Drittligist TSV empfängt heute Bundesligist . Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße in München ist um 15.30 Uhr.

Favorit im Duell der Traditionsvereine, die sich einst regelmäßig in der deutschen Beletage duellierten, ist natürlich die Frankfurter Eintracht. Die SGE, die den DFB-Pokal 2018 gewonnen hat, scheiterte vergangene Saison erst im Halbfinale am späteren Sieger Bayern München.

Für 1860 ist es indes das erste DFB-Pokalspiel seit mehr als zwei Jahren, da sich die Löwen in der abgelaufenen Spielzeit nicht für die 1. Hauptrunde qualifizieren konnten. In der Saison 2018/19 war auch bereits in Runde eins Schluss, seinerzeit verlor man mit 1:3 gegen Zweitligist .

Für die neue Spielzeit im DFB-Pokal hat sich 1860 durch den Einzug ins Finale des Bayerischen Pokals qualifiziert. Das gewann man schließlich sogar im Elfmeterschießen, hätte aber auch bei einer Niederlage am DFB-Pokal teilgenommen, da Gegner Würzburg in die 2. Liga aufgestiegen ist.

1860 München gegen Eintracht Frankfurt: Wer zeigt / überträgt die 1. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal gibt Euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos dazu an die Hand, ebenso wie einen guten LIVE-TICKER und eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

1860 München gegen Eintracht Frankfurt live: Das Spiel im DFB-Pokal im Überblick

Duell 1860 München - Eintracht Frankfurt Datum Samstag, 12. September 2020 | 15.30 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

1860 München gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV sehen: Zeigen ARD oder Sport1 das Spiel?

Hier gibt es leider keine guten Nachrichten für alle Fans von 1860 München und Eintracht Frankfurt: Das Erstrundenspiel der beiden Teams wird nicht live im Free-TV übertragen.

Zwar haben mit der ARD und Sport1 auch zwei frei empfangbare Sender Übertragungsrechte am DFB-Pokal, beide zeigen aber jeweils nur eine Partie der 1. Runde live. Die ARD hat sich für das Spiel zwischen dem und am Montag (14. September) entschieden. Sport1 überträgt derweil die Partie des bei Oberligist 1. FC Düren, die ob des langen Einsatzes des FCB in der abgelaufenen Saison erst Mitte Oktober steigen wird.

1860 München vs. Eintracht Frankfurt: Der DFB-Pokal heute live im TV

Wer 1860 München gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen will, der muss auf Sky zurückgreifen. Der Pay-TV-Sender hält das größte Rechtepaket am bedeutendsten Pokal-Wettbewerb Deutschlands und zeigt alle Spiele live, den Großteil davon exklusiv.

Bild: Imago Images / Action Plus

Daher läuft auch 1860 vs. Frankfurt live im TV bei Sky. Dabei gibt es zwei Optionen: Entweder Ihr schaut die Partie im Einzelspiel und seht die vollen 90 oder sogar 120 Minuten live. Oder Ihr wählt die Konferenz und seht nur Ausschnitte - dafür aber auch alle Tore der acht zeitgleich stattfindenden Erstrundenspiele im DFB-Pokal.

1860 München - Eintracht Frankfurt live im TV bei Sky sehen: Das Einzelspiel

Übertragungsbeginn: Samstag, 12. September, 15.15 Uhr

Samstag, 12. September, 15.15 Uhr Anstoß: Samstag, 12. September, 15.30 Uhr

Samstag, 12. September, 15.30 Uhr Sender: Sky Sport 5 (HD)

Sky zeigt / überträgt 1860 München vs. Eintracht Frankfurt live im TV: Die Konferenz

Übertragungsbeginn : Samstag, 12. September, 14.30 Uhr

: Samstag, 12. September, 14.30 Uhr Anstoß : Samstag, 12. September, 15.30 Uhr

: Samstag, 12. September, 15.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) weitere Spiele der Konferenz u.a.: Nürnberg - Leipzig, Oberneuland - Gladbach, Altglienicke - Köln

Um auf die Übertragung von Sky zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings bezahlen, sprich Ihr braucht ein Abo bei dem Pay-TV-Sender. Wie die Kosten dafür aussehen und welche verschiedenen Pakete es gibt, entnehmt Ihr am besten direkt der Webseite von Sky.

1860 München gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM sehen: So wird der DFB-Pokal im Internet übertragen

Nicht nur live im TV, sondern auch live im Internet könnt Ihr den DFB-Pokal heute sehen. 1860 München gegen Eintracht Frankfurt wird also auch im LIVE-STREAM übertragen!

Die einzige Anlaufstelle, die das möglich macht, ist auch in diesem Fall Sky. Der Sender bietet seine Inhalte nämlich auch im LIVE-STREAM an, die Übertragung ist dabei identisch mit der im TV. Auch im Internet könnt Ihr zwischen Einzelspiel oder Konferenz wählen.

Und: Es gibt grundsätzlich zwei Optionen, wo Ihr den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM seht.

1860 München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Möglichkeit Nummer eins, 1860 gegen Frankfurt heute im LIVE-STREAM anzuschauen, ist Sky Go. Jeder Kunde des Senders erhält mit Abschluss seines Abonnements einen persönlichen PIN, mit dem er sich bei Sky Go einloggen kann. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.

Als Sky-Kunde könnt Ihr Euch also einfach kostenlos die Sky-Go-App herunterladen und dann über dieses Programm 1860 München gegen die Eintracht im LIVE-STREAM genießen.

1860 München gegen Eintracht Frankfurt: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky Ticket ist die beste Option für all jene, die kein langfristiges Abonnement abschließen, aber dennoch 1860 München gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen wollen.

Bild: Imago Images / Jan Huebner

Sky Ticket könnt Ihr kurzfristig buchen und monatlich wieder kündigen. Der erste Monat kostet 9,99 Euro, danach wird es teurer. Alle weiteren Infos dazu erhaltet Ihr hier.

1860 München gegen Eintracht Frankfurt heute live im LIVE-STREAM mit der Onefootball-App

Die App Onefootball hat eine spezielle Offerte für Euch parat, welches extra auf den DFB-Pokal zugeschnitten ist. Das Spiel kommt heute im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Ihr könnt Euch in der App das Duell aussuchen, das Euch interessiert und dieses dann als Einzelspiel anschauen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

1860 München vs. Eintracht Frankfurt: Wer zeigt die Highlights vom DFB-Pokal?

Du kannst 1860 München gegen Eintracht Frankfurt am Samstag nicht live im TV anschauen und auch der LIVE-STREAM ist keine Option? Dann müssen eben die Highlights herhalten.

Und du musst auch gar nicht lange darauf warten. Ab 18 Uhr sendet die ARD in der Sportschau am Samstag nämlich die Highlights aller DFB-Pokal-Erstrundenspiele, die bis dahin schon beendet sind. Und dazu zählt auch 1860 gegen Frankfurt - denn selbst bei einem Elfmeterschießen dürfte die Partie spätestens gegen 18.30 Uhr abgepfiffen werden.

Eine weitere Option, die Highlights zu sehen, für die du allerdings zahlen musst und das Abo bei Sky brauchst: Auch der Pay-TV-Sender zeigt in dem Format "Alle Spiele, alle Tore" am Samstag ab 22.45 Uhr auf Sky Sport 2 (HD) noch einmal alle Begegnungen vom Tag in der Zusammenfassung.

1860 München gegen Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung 1860 München:

Hiller - Willsch, Moll, Salger, Steinhart - Erdmann - Tallig, Dressel - Greilinger - Mölders, Lex

Aufstellung EIntracht Frankfurt:

Trapp - Ndicka, Abraham, Hinteregger - Da Costa, Rode, Kohr, Zuber - Kamada - Dost, Silva

1860 München vs. Eintracht Frankfurt: Den DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Wer bei 1860 München gegen Eintracht Frankfurt nicht live im TV oder LIVE-STREAM dabei ist, der kann trotzdem auf dem Laufenden bleiben. Goal berichtet nämlich vom DFB-Pokal im LIVE-TICKER.

Auch zu 1860 vs. SGE gibt es einen kostenlosen Ticker bei uns auf der Seite, der Euch fast in Echtzeit über Tore informiert und zusätzlich interessante Statistiken zur Partie liefert. Hier geht es direkt zum TICKER!

