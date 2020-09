FC Ingolstadt vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal übertragen

1. Runde im DFB-Pokal: Ingolstadt empfängt Düsseldorf. Goal erklärt, wie und wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft der FC Ingolstadt auf . Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Der Drittligist Ingolstadt fordert den Zweitligisten Düsseldorf heraus. Die Schanzer haben den Aufstieg in die zweite Liga denkbar knapp in der Relegation verpasst, während die Fortuna in der letzten Saison aus der abgestiegen ist.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : (1. Runde)

: (1. Runde) Datum : Samstag, 12. September 2020

: Samstag, 12. September 2020 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Ort: Audi-Sportpark (Ingolstadt)

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky konnte sich die Übertragungsrechte der DFB-Pokal-Spiele sichern und zeigt Ingolstadt gegen Düsseldorf heute live und in voller Länge! Sky geht ab ca. 18.15 Uhr auf Sendung und überträgt exklusiv. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr die Konferenz oder das Einzelspiel sehen möchtet. Um Sky zu empfangen, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Aktuell kostet das Sport-Paket 17,50 Euro im Monat. Hier findet Ihr alle Details zum Angebot von Sky.

Tomas #Oral vor #FCIF95, Trainer unserer #Schanzer🎤:

„Wir werden unser Heil nach vorne suchen, solange die Kräfte reichen. Der Glaube ist absolut da, dass wir es packen können ! Das ist ein 50:50-Spiel. Für beide Teams werden sich zwangsläufig Räume ergeben.“ 💪⚽️🖤❤️ pic.twitter.com/lsgCViDX8J — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) September 11, 2020

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM

Wer noch keinen Sky-Receiver besitzt oder gerade unterwegs ist, der kann die Partie auch über den LIVE-STREAM von Sky verfolgen. Der Sender bietet Euch dafür zwei Varianten an, abhängig davon, ob Ihr Sky abonniert habt oder nicht.

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Als Sky-Kunde steht Euch Sky-Go automatisch zur Verfügung. Die App gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon könnt Ihr das Spiel im Stream verfolgen.

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer kein Sky-Kunde ist, aber das Spiel seines Lieblingsteams unbedingt sehen möchte, der kann das über Sky-Ticket machen. Das Ticket kostet 29,99 Euro im Monat und schaltet Euch den Zugang zu diversen Sky-Sendungen frei. Aktuell hat Sky sogar einen Zugang zu noch etwas besseren Konditionen. Was alles im Ticket enthalten ist, erfahrt Ihr hier. Der Vorteil: Ihr müsst Sky nicht langfristig abonnieren.

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im LIVE-STREAM mit der Onefootball-App

Die App Onefootball hat eine spezielle Offerte für Euch parat, welches extra auf den DFB-Pokal zugeschnitten ist. Das Spiel zwischen Ingolstadt und Düsseldorf kommt heute im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Ihr könnt Euch in der App das Duell aussuchen, das Euch interessiert und dieses dann als Einzelspiel anschauen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Wer kein Geld für die Liveübertragung bezahlen möchte, kann das Spielgeschehen auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit berichten wir über die wichtigsten Szenen aus Ingolstadt – schaut mal rein!

FC Ingolstadt gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich