VSG Altglienicke - 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - der DFB-Pokal und die Übertragung

DFB-Pokal am Samstag: Der 1. FC Köln trifft auf Regionalligist VSG Altglienicke. Die Informationen zum Spiel und der Übertragung findet Ihr hier.

Am Samstag spielt der 1. FC Köln gegen VSG Altglienicke. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Noch vor dem ersten Bundesligaspieltag wird der auf die Probe gestellt. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft das Team von Markus Gisdol auf das Team aus Berlin. Besonderheit beim Aufeinandertreffen mit dem VSG Altglienicke ist, dass die Teams vor Publikum spielen werden. 300 Zuschauer dürfen bei der Partie anwesend sein, das erlauben die Regelungen in Nordrhein-Westfalen.

Was für den 1. FC Köln das erste Spiel der Saison ist, wird für den VSG Altglienicke bereits das sechste Spiel sein. Die Berliner stehen in der Regionalliga Nordost auf dem zweiten Platz. Vier Spiele gewonnen, eins verloren und das gegen den Stadtrivalen Viktoria 1889. Das ist die Bilanz von Altglienicke. Für den 1. FC Köln stellt sich die Frage, ob die Qualität im Kader reichen wird, um die fehlende Spielpraxis auszugleichen.

Mehr Teams

Alle wichtigen Informationen zum Spiel und der Übertragung bekommt Ihr hier von Goal geliefert.

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: VSG Altglienicke vs. 1. FC Köln

VSG Altglienicke vs. 1. FC Köln Wettbewerb: , 1. Spieltag

, 1. Spieltag Datum: Samstag, 12. September 2020

Samstag, 12. September 2020 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Die Übertragung des DFB-Pokals

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals liegen bei mehreren großen Anbietern. Auf der einen Seite könnt Ihr Spiele kostenlos im Free-TV sehen, bei ARD und ZDF sowie bei Sport1. Zum anderen besitzt auch Sky Rechte an den Spielen und bietet diese im Pay-TV an.

Dabei ist die Verteilung so, dass nur ausgewählte Duelle im Free-TV gezeigt werden, wohingegen alle Spiele bei Sky zu sehen sind.

©️ Jonas #Hector führt den #effzeh auch in der neuen Saison als Kapitän aufs Feld 🙌@MarcoHoeger und Timo #Horn bleiben seine Stellvertreter. Außerdem wurden Sebastiaan #Bornauw und Rafael #Czichos in den Mannschaftsrat gewählt. pic.twitter.com/kkBqsxAOOc — 1. FC Köln (@fckoeln) September 9, 2020

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Wo wird das Spiel übertragen?

Wer heute auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und VSG Altglienicke wird nur im Pay-TV bei Sky gezeigt. Wer das Spiel sehen möchte, ist also an Sky gebunden. Hier könnt Ihr das Spiel sehen, vorausgesetzt Ihr besitzt ein Abonnement.

Ab 15.15 Uhr könnt Ihr die Vorberichte auf Sky Sport 7 HD verfolgen, ehe es dann um 15.30 Uhr Anstoß heißt.

Möchtet Ihr ein Sky-Abonnement erwerben, dann geht das am einfachsten über die Homepage des Senders.

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Das Spiel in der Konferenz verfolgen

In der ersten Runde des DFB-Pokals wird heute nicht nur das Spiel zwischen VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln ausgestrahlt, sondern auch noch sieben weitere Partien zur gleichen Anstoßzeit.

Möchtet Ihr bei allen Partien auf dem Laufenden bleiben, dann empfiehlt sich die Konferenzschaltung. Diese ist auf Sky Sport 2 HD zu sehen und beginnt bereits um 14.30 Uhr. Als Moderatorin wird Britta Hofmann für Euch bereit stehen.

Die Konferenz im Überblick:

Spiele: 8 Duelle parallel

Beginn: 14.30 Uhr

Sender: Sky Sport 2 HD

Moderation: Britta Hofmann

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Läuft das Spiel auch im Live-Stream?

Ihr besitzt keine Möglichkeit das Spiel im regulären TV-Programm zu sehen, dann sei an dieser Stelle der Live-Stream von Sky in den Raum geworfen. Zwei verschiedene Möglichkeiten bietet der Pay-TV-Sender hier an, um das Spiel über das Internet zu streamen.

Welche Möglichkeiten das sind und welche besser zu Euch passt, erfahrt Ihr in den nächsten zwei Abschnitten.

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Den DFB-Pokal mit Sky Go sehen

Sky Go ist die naheliegende Variante für alle Kunden mit bereits aktivem Sky-Abonnement. Denn sobald Ihr Sky-Abonnent seid, habt Ihr automatisch Zugriff auf den Streamingdienst Sky Go. Somit seht Ihr alle Inhalte, die Ihr üblicher Weise im regulären TV-Programm sehen würdet als Live-Stream auf einem internetfähigen Gerät.

Ermöglicht wird das durch die Sky Go App, die in den gängigen App-Stores zum kostenlosen Download bereitsteht. Unterstütze Geräte sind zum Beispiel Euer Smartphone, Tablet oder auch PC und Mac. Für zuletzt genannte Geräte steht die App hier zum Download bereit.

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Den DFB-Pokal mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go bietet der Pay-TV-Sender eine zweite Möglichkeit, um das Spiel im Live-Stream zu sehen. Mit dem Sky Ticket habt Ihr die Möglichkeit das Spiel zu sehen, ohne Euch an ein langfristiges Abonnement zu binden.

Das Sky Ticket ist monatsweise gültig und kann nach diesem Zeitraum wieder gekündigt werden. Die Informationen zum Angebot bekommt Ihr auf dieser Webseite.

Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live im LIVE-STREAM mit der Onefootball-App

Die App Onefootball hat eine spezielle Offerte für Euch parat, welches extra auf den DFB-Pokal zugeschnitten ist. Das Spiel kommt heute im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Ihr könnt Euch in der App das Duell aussuchen, das Euch interessiert und dieses dann als Einzelspiel anschauen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Quelle: imago images / Chai v.d. Laage

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Das Spiel im Ticker verfolgen

Euch fehlt eine völlig kostenfreie Möglichkeit, um das Spiel live zu verfolgen? Hier kommt der Goal Live-Ticker ins Spiel! Der Live-Ticker von Goal erläutert Euch das aktuelle Spielgeschehen und versorgt Euch vorab noch mit Statistiken und Hintergrundinfos zur Begegnung.

Finden könnt Ihr den Live-Ticker hier auf der Seite von Goal.

VSG Altglienicke gegen 1. FC Köln heute live: Die Aufstellung

Die Aufstellung des 1. FC Köln:

Horn - Schmitz, Mere, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector, Özcan, Rexhbecaj, Thielmann - Drexler