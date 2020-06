BVB: United-Trainer Solskjaer äußert sich zu möglichem Sancho-Transfer - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während sich United-Trainer Solskjaer zum möglichen Transfer eines BVB-Spielers geäußert hat, bestätigte Zorc den Abschied Hakimis. Alle News.

Im Saisonfinale der kassierte eine 0:4-Klatsche gegen die TSG Hoffenheim. Alle vier Tore der Gäste im Signal Iduna Park erzielte der überragende Andrej Kramaric (8., 30., 48., 50.). Torhüter Roman Bürki nahm die sang- und klanglose Niederlage zum Anlass, um erneut die Mentalität beim BVB zu hinterfragen.

Eine Personalie, die Abseits des Rasens im Fokus steht, ist Jadon Sancho: Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat sich nun in einem Interview zum möglichen Transfer eines BVB-Spielers zu geäußert. Zudem würde Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp ein Transfer des 20-Jährigen zum gefallen.

Desweiteren hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Abschied von Achraf Hakimi bestätigt. Der Rechtsverteidiger ist derzeit von ausgeliehen, wird aber wohl zur neuen Saison das Trikot Inter Mailands tragen. Der Preis, um Hakimi in Dortmund zu halten, sei zu hoch gewesen, so Zorc.

Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Alle relevanten Informationen rund um den BVB am Sonntag findet Ihr hier.

BVB - Roman Bürki hinterfragt nach erneuter Niederlage die Mentalität: "Keine Lust gehabt"

Zum Abschluss der Bundesliga-Saison hat sich Borussia Dortmund mit 0:4 von der TSG Hoffenheim vorführen lassen. Ein gefrusteter Roman Bürki eröffnete nach der Niederlage erneut die Mentalitätsdebatte beim BVB.

"Schon nach den ersten 45 Minuten haben wir gemerkt, dass eine Mannschaft auf dem Platz stand, die will und muss, und eine Mannschaft, die keine Lust hatte", sagte der Torhüter im Anschluss an die Begegnung am Sky -Mikrofon.

Bereits vor einer Woche gegen musste der BVB eine Niederlage hinnehmen. Mit Blick auf den Abstiegskampf unterstellte Michael Rummenigge dem Verein sogar Wettbewerbsverzerrung.

Für den BVB war die Saison vor dem 34. Spieltag bereits entschieden. Das war für Bürki allerdings keine Entschuldigung: "Vielleicht haben wir einfach manchmal die falsche Mentalität. Viele Dinge waren nicht in Ordnung heute. Dann kommt so ein Resultat dabei raus."

BVB-Star Jadon Sancho zu Manchester United? Das sagt Trainer Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, Trainer von Manchester United, hat sich in einem Interview mit dem norwegischen TV-Sender ViaPlay zu einem möglichen Transfer von Jadon Sancho zum englischen Rekordmeister geäußert.

Auf die Frage, wie die Chancen stünden, dass United im Sommer einen Spieler von Borussia Dortmund verpflichtet, antwortete Solskjaer: "Ich bin gut in Mathe, aber ich kann diese Frage nicht beantworten. Es gibt viele gute Fußballer in vielen Teams."

Manchester United wird bereits seit einigen Monaten mit einem Sancho-Transfer in Verbindung gebracht, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie könnten die Pläne des englischen Vereins jedoch durchkreuzen.

Er wisse, dass der Verein sein Bestes geben werde, um mögliche Neuzugänge an Land zu ziehen, betonte Solskjaer, man könne derzeit jedoch "keine Versprechungen machen", so der norwegische Trainer mit Blick auf die Transferplanungen.

BVB-Trainer Lucien Favre kapituliert: "Bayern ist besser, Punkt!"

BVB: Michael Zorc bestätigt Abgang von Achraf Hakimi

Sportdirektor Michael Zorc von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund hat den Abgang von Rechtsverteidiger Achraf Hakimi zur neuen Saison angekündigt. Der marokkanische Nationalspieler ist aktuell von Real Madrid an den BVB ausgeliehen, wird aber wie geplant laut Zorc nach zwei Jahren in schwarz-gelb zu den Blancos zurückkehren.

Es habe in dieser Woche "neue Entwicklungen" gegeben, sagte Zorc vor dem letzten Bundesligaspiel der Borussen gegen bei Sky . Man habe sich bemüht, Hakimi auch "mit anderen Konstrukten" in Dortmund zu halten, allerdings sei der Preis dafür zu hoch. "Da muss man dann auch sagen, dass wollen wir nicht, und das können wir nicht", so der Ex-Profi.

Ob Hakimi (Vertrag bis 2022) dann in der kommenden Saison tatsächlich für Real Madrid auflaufen wird, ist aber trotzdem fraglich. Wie mehrere italienische, spanische und deutsche Medien am Freitag berichteten, steht er unmittelbar vor einem Transfer zu Inter Mailand. Die Nerazzurri bieten eine Ablöse von 45 Millionen Euro für Hakimi.

BVB - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Jadon Sancho? "Rot würde ihm sehr gut stehen"

Meistertrainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool schwärmt von Jungstar Jadon Sancho, schließt einen Wechsel des Dortmunders auf die Insel nach dieser Saison aber aus. "Rot würde ihm sehr gut stehen", sagte Klopp bei Bild live , "aber ich glaube nicht, dass so ein Transfer in diesem Sommer über die Bühne gehen wird, das ist einfach eine unsichere Zeit."

Sancho hat bei Klopps Ex-Klub noch einen Vertrag bis 2022, als Haupt-Interessent gilt Liverpools "ewiger" Rivale Manchester United. Der englische Nationalspieler sei "ein Topspieler, ein junger, hochinteressanter Spieler", sagte Klopp. Aber: "Wenn er in diesem Sommer nach Liverpool wechseln würde, wäre ich der Überraschteste von allen."

