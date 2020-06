BVB: Michael Zorc bestätigt Abgang von Achraf Hakimi

Der junge Marokkaner wird nicht in Dortmund bleiben, die Bemühungen des BVB in diese Richtung waren erfolglos.

Sportdirektor Michael Zorc von -Vizemeister hat den Abgang von Rechtsverteidiger Achraf Hakimi zur neuen Saison angekündigt. Der marokkanische Nationalspieler ist aktuell von an den BVB ausgeliehen, wird aber wie geplant laut Zorc nach zwei Jahren in schwarz-gelb zu den Blancos zurückkehren.

Es habe in dieser Woche "neue Entwicklungen" gegeben, sagte Zorc vor dem letzten Bundesligaspiel der Borussen gegen bei Sky. Man habe sich bemüht, Hakimi auch "mit anderen Konstrukten" in Dortmund zu halten, allerdings sei der Preis dafür zu hoch. "Da muss man dann auch sagen, dass wollen wir nicht, und das können wir nicht", so der Ex-Profi.

BVB: Wechselt Achraf Hakimi von Real Madrid zu ?

Ob Hakimi (Vertrag bis 2022) dann in der kommenden Saison tatsächlich für Real Madrid auflaufen wird, ist aber trotzdem fraglich. Wie mehrere italienische, spanische und deutsche Medien am Freitag berichteten, steht er unmittelbar vor einem Transfer zu Inter Mailand. Die Nerazzurri bieten eine Ablöse von 45 Millionen Euro für Hakimi.

Der vielseitige Außenverteidiger absolvierte in dieser Saison 44 Pflichtspiele für den BVB, dabei gelangen ihm neun Tore und zehn Assists. Als Ersatz verpflichtete die Borussen bereits den belgischen Nationalspieler Thomas Meunier von PSG.