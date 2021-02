BVB, News und Gerüchte: Mahmoud Dahoud könnte doch bleiben, Hans-Joachim Watzke überdenkt Ende seiner Amtszeit - alles zu Borussia Dortmund heute

Mahmoud Dahoud hat sich wieder in den Vordergrund gespielt und Hans-Joachim Watzke überdenkt das Ende seiner Amtszeit. Alle News zum BVB heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB in der Übersicht.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB (Borussia Dortmund), News: Edin Terzic gibt Update zu Verletzungen von Axel Witsel und Manuel Akanji

BVB-Trainer Edin Terzic hat über die Heilungsverläufe der derzeit verletzten Profis Axel Witsel und Manuel Akanji gesprochen.

"Axel Witsel ist voll im Plan mit seiner Reha, er macht Fortschritte und ist im Verlauf da, wo er sein sollte“, gab der Übungsleiter der Borussia auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) Auskunft über den Zustand des Belgiers.

Quelle: imago images / Kirchner-Media

Witsel hatte sich in der Begegnung gegen RB Leipzig (3:1) ohne gegnerische Einwirkung die Achillessehne gerissen und fällt für den Rest der Spielzeit aus.

Bei Akanji werde es laut Terzic noch "ein paar Wochen dauern". Auch in diesem Fall hoffen die Verantwortlichen auf einen planmäßigen Verlauf. Der Schweizer hatte sich vor dem 4:0-Derbysieg gegen Schalke einen Muskelfaserriss zugezogen.

Borussia Dortmund, News - BVB-Boss Watzke überdenkt Ende seiner Amtszeit: "Kenne meine Verantwortung"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke denkt darüber nach, länger als ursprünglich geplant die Geschicke in Dortmund zu leiten: "Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich in der größten Krise von Bord gehe", sagte er in einem Interview mit dem Handelsblatt.

Watzke kenne seine "Verantwortung gegenüber diesem Verein sehr genau" und wolle dieser auch gerecht werden. Seine Amtszeit endet eigentlich 2022, eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen, ein Abschied "zumindest nicht mehr so tief in meinen Gedanken wie vor der Pandemie".

Im November hatte Watzke noch gegenüber den Ruhr Nachrichten erklärt, spätestens 2021 eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft zu treffen. "Ich hatte aber nicht mit Corona gerechnet, Wenn ich das Gefühl habe, wir haben diesen Berg bestiegen, werde ich mir Gedanken machen. Es gibt für mich kein Leben ohne den BVB".

Als Grund für dieses Umdenken sind wohl in erster Linie finanzielle Aspekte zu nennen: "Ich rechne damit, dass es mindestens fünf Jahre braucht, um hinsichtlich der Verbindlichkeiten den Status quo vor der Coronakrise zu erreichen", erklärte Watzke, der sein Amt bereits seit 2005 ausführt.

Quelle: Getty Images

Im Zuge der Coronakrise hätten sich Verbindlichkeiten in Höhe von 26,7 Millionen Euro angehäuft, dem BVB komme es nun zugute, in den vergangenen Jahren "sehr konservativ" gewirtschaftet und "mit Beginn der Pandemie keinen einzigen Cent Finanzverbindlichkeiten" gehabt zu haben, erklärte Watzke. Dies demonstriere die "große wirtschaftliche Stärke" der Schwarzgelben.

Das aktuelle Geschäftsjahr werde die Borussia aller Voraussicht nach mit einem hohen Verlust abschließen, was insbesondere auch auf die weiterhin fehlenden Zuschauereinnahmen bei Heimspielen zurückzuführen ist. Etwa vier Millionen Euro entgehen dem Klub bei jedem Geisterspiel im Signal-Iduna-Park: Watzke stellte klar: "Solange die Situation anhält, werden wir keine schwarzen Zahlen schreiben."

Auch der Abgang von Leistungsträgern, um drohende Verluste auszugleichen, sei ein mögliches Szenario. "Ich schließe inmitten einer Pandemie mittlerweile gar nichts mehr aus. Es ist aber nicht zwingend angestrebt." Es werde aber nicht der Weg des BVB sein, "auf Teufel komm raus bei Banken nach Kreditlinien zu fragen, nur um einen Spieler nicht zu verkaufen".

BVB verliert Offensivtalent Taylan Duman an den 1. FC Nürnberg: Die logische Flucht aus dem Dunstkreis

Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking machte bei der Verkündung des Transfers von Taylan Duman klar, welchen Stellenwert die Verpflichtung des Mittelfeldspielers für den Zweitligisten hat. "Taylan ist unserer Scoutingabteilung in den letzten Monaten äußerst positiv aufgefallen. Er ist einer der herausragenden Spieler in der Regionalliga West", sagte der 56-Jährige über den Sommer-Neuzugang aus der U23 des BVB. In Nürnberg sei man froh, "dass er sich für uns entschieden hat". Denn: "Dortmund hätte ihn gern behalten".

Das ist nur allzu verständlich, zumal der Rechtsfuß die Borussia auch noch ablösefrei verlassen wird. Duman ist beim Tabellenführer der Regionalliga West schließlich unverzichtbar. In der laufenden Spielzeit kommt der 23-Jährige in 19 Partien auf die starke Ausbeute von elf Treffern und acht Vorlagen.

Warum Dumans Wechsel nach Nürnberg dennoch die logische Konsequenz ist, erfahrt Ihr im kompletten Feature!

ℹ️ Taylan #Duman verlässt im Sommer die #BVBU23 und wechselt zum @1_fc_nuernberg in die zweite Liga. Wir wünschen Dir schon jetzt alles Gute, Taylan! ✊



Zur Meldung 👉 https://t.co/Qr5avyboZu — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2021

Die jüngsten Spieler mit 35 Toren: BVB-Juwel Jadon Sancho lässt Legenden alt aussehen

Im Revierderby erzielte Jadon Sancho seinen 35. Treffer in der Bundesliga. Ein historischer Moment, denn kein Spieler war jünger als der 20-jährige Dortmunder, als er diese Marke erreichte.

Goal zeigt das Ranking.

BVB (Borussia Dortmund): Bleibt Mahmoud Dahoud über den Sommer hinaus?

Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud galt eigentlich als sicherer Verkaufskandidat beim BVB für den kommenden Sommer. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft 2022 aus, bei den Westfalen kam er seit seinem Wechsel 2017 aus Gladbach nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Doch in den vergangenen zwei Spielen gegen den FC Sevilla und den FC Schalke 04 stand Dahoud unter Edin Terzic in der Startelf - und überzeugte. Wie die WAZ nun berichtet, wollen die Verantwortlichen seine Entwicklung nun genauer beobachten und feststellen, ob der Rechtsfuß über längere Zeit konstante Leistungen abrufen kann.

Diesbezüglich seien die Bosse dem Bericht zufolge zwar skeptisch, jedoch könnte man Dahoud dadurch mit einem Verbleib belohnen. "Wenn er konzentriert, mit Selbstbewusstsein spielt, hat er ein sehr großes Repertoire", sagte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit der WAZ: "Er darf aber keine Leichtsinnsfehler machen".

Zuletzt gab es vermehrt Spekulationen über einen Abschied des zweifachen deutschen Nationalspielers. Allen voran Olympique Marseille und die AS Monaco sollen Interesse bekundet haben.

