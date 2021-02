BVB, News und Gerüchte: Erneute Kritik an Rose-Wechsel, Edin Terzic adelt Raphael Guerreiro - alles zu Borussia Dortmund heute

Marco Rose erntet erneut Kritik für seinen Wechsel nach Dortmund und Raphael Guerreiro kassiert ein Sonderlob. Alle News zum BVB heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB in der Übersicht.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB (Borussia Dortmund): Winfried Schäfer kritisiert Rose-Wechsel

Trainer-Legende Winfried Schäfer hat sich kritisch zum Wechsel von Marco Rose von Borussia Mönchengladbach zum BVB geäußert. "Ich hätte mir gewünscht, dass er sich mehr mit der Borussia identifiziert - mit der in Mönchengladbach. Das ist bei solchen Traditionsvereinen oft wichtiger als bei anderen Klubs. Daran hätte er vielleicht denken sollen", schrieb Schäfer in einem Gastbeitrag für den kicker.

Den Zeitpunkt der Verkündung des Wechsels bezeichnete Schäfer als "unglücklich, auch wenn seine Entscheidung vielleicht schon früher gefallen ist, sie aber erst jetzt verkündet wurde". Rose verlässt die Fohlen zum Saisonende, der BVB macht von dessen Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro Gebrauch. In Dortmund unterschreibt der 44-Jährige bis 2024 und kassiert nach Sport-Bild-Infos 4,5 Millionen Euro jährlich.

Kritisiert wurde Rose von den Gladbach-Anhängern zuletzt auch für die Tatsache, dass er bei der Derbyniederlage gegen den 1. FC Köln auf zahlreiche Stammspieler verzichtete. Dies sei für Schäfer "noch unglücklicher" als der Wechsel zum direkten Rivalen: "Als Trainer verstehe ich natürlich, dass er mit der Aufstellung rotieren muss. Aber gegen Köln darf er bei der herrschenden Rivalität nicht mit einer besseren Reserve an den Start gehen. Das akzeptieren die Fans nicht."

"Ich kann nachvollziehen, dass die Fans enttäuscht sind. Ich glaube nicht, dass ich jemanden umgebracht habe. Ich habe eine persönliche Entscheidung getroffen. Da gehe ich durch, weil ich Leute habe, die hinter mir stehen. Auch meine Mannschaft. Ich weiß, dass jedes Ergebnis nun besonders gewertet wird, aber darauf bin ich vorbereitet", erklärte Rose seinen Wechsel.

BVB (Borussia Dortmund) - Edin Terzic schwärmt von Raphael Guerreiro: "Herausragende Fähigkeiten"

Der aktuelle BVB-Coach Edin Terzic hat von seinem Spieler Raphael Guerreiro geschwärmt: "Rapha hat herausragende Fähigkeiten am Ball, er kann enge Situationen technisch sehr gut lösen, hat immer eine gute Idee", sagte er dem kicker.

Der zumeist als offensiver Linksverteidiger eingesetzte Portugiese glänzte zuletzt auch in ungewohnter Rolle in der Zentrale, bereits neun Tore bereitete er in der laufenden Bundesligasaison vor. "Für mich ist er ein Spielmacher. Ich würde ihn gerne im Mittelfeld als Achter oder Zehner sehen", erklärte auch Mitspieler Thomas Meunier.

"Die Rolle als Spielmacher bezieht sich häufig auf das Zentrum, aber wenn man Raphas Rolle bei uns in der Mannschaft betrachtet, ist er unser Spielmacher auf der Außenverteidigerposition", ergänzte Terzic. "Wir haben ihn während des Spiels schon ins Zentrum gezogen."

Guerreiro erklärte zuletzt im Interview mit bundesliga.com, dass er sich unter Terzic nicht mehr so offensiv einschalten dürfe wie unter dessen Vorgängern: "Der neue Trainer will nicht, dass ich von meiner Position weg und ins Mittelfeld gehe. Das ist schon manchmal hart, wenn ich sehe, dass im Spiel nichts vorangeht. Ich habe einen starken Offensivdrang und will Pässe in die gefährlichen Zonen spielen, um Lücken zu finden."

BVB (Borussia Dortmund): Julian Weigl erklärt Wechsel zu Benfica Lissabon

Ex-BVB-Spieler Julian Weigl hat über seinen Abgang aus Dortmund gesprochen und den Wechsel vor gut einem Jahr zu Benfica Lissabon auch mit Unzufriedenheit über seine Einsätze in der Abwehrzentrale begründet.

"Zu dem Zeitpunkt war mir das Wichtigste, dass ich auf meiner Position spielen werde, egal, wo ich hingehe, weil ich bei Borussia Dortmund zu der Zeit eigentlich nur noch in der Verteidigung gespielt habe", sagte Weigl in seinem Podcast Kein Interview. Im Mittelfeld "fühle ich mich am wohlsten und kann einer Mannschaft am meisten geben".

Aufgrund von Verletzungsproblemen setzte Lucien Favre Weigl vor dessen Abschied aus Dortmund immer wieder in der Innenverteidigung ein, wo der Ex-Löwe ordentliche Leistungen zeigte. Wichtig war es ihm beim Wechsel, sich für einen "großen Klub" zu entscheiden, "auf dem ein Fokus liegt, der auch eine Historie hat und eine große Fankultur".

Benfica zahlte für Weigl 20 Millionen Euro, derzeit befinde sich der 25-Jährige "nicht auf Vereinssuche". Nach Problemen zum Saisonstart zählt Weigl seit Dezember beim Tabellenvierten zum Stammpersonal.

BVB (Borussia Dortmund): Youssoufa Moukoko wird Teil des Football Manager 21 - und zum besten Talent im Spiel

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko ist mit dem Winter-Update ab sofort Teil der Fußball-Manager-Simulation Football Manager 21.

Bei FIFA 21 fehlt der 16-jährige Angreifer bislang altersbedingt.

Moukoko wird bei FM21 direkt zum besten Talent im Spiel. "Er ist bereits jetzt sehr gut, mit dem Potenzial, in den kommenden Jahren noch viel, viel besser zu werden. In der FM-Datenbank hat er die maximale PA von -10 bekommen, was bedeutet, dass er einer der weltbesten Spieler werden kann", erklärte Tom Davidson, PR Manager bei FM21-Entwickler Sports Interactive, im Gespräch mit GameStar.

Ein PA-Wert, Potential Ability (zu deutsch: potenzielle Fähigkeit), von -10 heißt konkret, dass sich Moukokos Stärke im Spiel zwischen 170 und dem Höchstwert 200 befindet. Nach Angaben der Entwickler ist der Borusse damit erst das zweite Talent, der mit 16 Jahren einen solchen Wert erhält. Sein Vorgänger ist niemand Geringeres als Weltstar Lionel Messi vom FC Barcelona.

Star-Stürmer Cristiano Ronaldo von Juventus Turin besitzt in der Simulation einen Wert von 194, Bayerns Robert Lewandowski 184 und Lionel Messi 195.

