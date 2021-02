BVB, News und Gerüchte: Matthäus bringt Haaland beim FC Bayern ins Gespräch, Barca wohl scharf auf Isak - alles zu Borussia Dortmund heute

Lothar Matthäus bringt Erling Haaland beim FC Bayern ins Gespräch und ein ehemaliger Dortmunder hat Interesse in Barcelona geweckt. Alle News zum BVB.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB in der Übersicht.

Borussia Dortmund, News: FC Barcelona offenbar erneut an Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak interessiert

Der spanische Top-Klub FC Barcelona ist angeblich erneut an Angreifer Alexander Isak von Ligakonkurrent Real Sociedad interessiert . Das berichtet ESPN .

Demnach haben die Katalanen ihre Bemühungen um den 21-Jährigen intensiviert. Isak, dessen Vertrag bei La Real noch bis 2024 datiert ist, wurde bereits vergangenen Sommer als möglicher Ersatz für den seinerzeit zu Atletico Madrid abgewanderten Luis Suarez gehandelt.

Der schwedische Nationalspieler wechselte im Sommer 2019 von Borussia Dortmund zum aktuellen Tabellenfünften der spanischen Liga und überzeugt auch in seiner zweiten Saison bei den Basken. In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß bislang auf 20-La-Liga-Duelle, in denen er zwölf Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete.

Bei Real Sociedad besitzt Isak eine vertraglich verankerte Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro. Darüber hinaus soll der BVB bei dessen Wechsel eine Rückkaufoption für den Torjäger vereinbart haben. Für 30 Millionen Euro könnten die Westfalen das einstig gescheiterte Juwel zurück in den Ruhrpott holen.

BVB, News - Matthäus über einen Haaland-Abschied: "Gibt nur einen Schritt: Den FC Bayern"

Die Leistungen von Erling Haaland haben Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ins Schwärmen gebracht. Dieser sei "mit seinen jungen Jahren ein Stürmer, wie ich ihn live noch nie gesehen habe: Diese Torquote mit 20 Jahren, diese Wucht, diese Leidenschaft, diese Energie, auch die Qualität. Vor allem ist er jemand, der nicht abzuheben scheint", sagte Matthäus im Interview mit Sport1 .

Gemeinsam mit Kylian Mbappe könne er "in die Fußstapfen der anderen großen Weltfußballer der letzten 13, 14 Jahre treten" und außerdem Robert Lewandowski beim FC Bayern beerben "in zwei, drei Jahren", sollte dieser über sein Karriereende nachdenken. Eine Doppelspitze beim FCB könne sich Matthäus aufgrund der Spielstile der beiden nicht vorstellen.

Auch zahlreiche weitere Spitzenteams seien für den Norweger, der beim Derbysieg einen Doppelpack beisteuerte und somit in 43 Pflichtspielen für den BVB 43-mal traf, interessant. "Er wird Borussia Dortmund nicht lebenslang dienen. Er wird nach größeren Klubs suchen, er wird ein höheres Einkommen bekommen. Wenn er in der Bundesliga bleibt, dann gibt es für ihn aber nur einen Schritt: Den FC Bayern," betonte Matthäus.

BVB (Borussia Dortmund), News: Dan-Axel Zagadou vor Rückkehr

Die Leidenszeit von Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou neigt sich dem Ende. "Wir hoffen, dass wir am Wochenende vielleicht schon mit ihm planen können", sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber den Ruhr Nachrichten bezüglich eines Comebacks des Franzosen, der in der Innenverteidigung dringend benötigt wird.

Dies liegt vor allem daran, dass sich mit Manuel Akanji ein weiterer Defensivspezialist im Abschlusstraining vor dem Revierderby auf Schalke (4:0) einen Muskelfaserriss zuzog und mindestens zwei Wochen pausieren muss. Neben Mats Hummels steht nur ein weiterer gelernter Innenverteidiger bereit, als Notlösung würde Emre Can fungieren.

Nach einem Außenbandriss, der ihn monatelang außer Gefecht setzte, kehrte Zagadou im Dezember des Vorjahres auf den Platz zurück, wurde jedoch im Januar von einem Muskelfaserriss erneut zurückgeworfen. Nach sechs Wochen Reha ist der 21-Jährige nun wieder fit, aufgrund der fehlenden Spielpraxis will der BVB allerdings vorsichtig vorgehen. In der aktuellen Spielzeit stehen erst acht Einsätze zu Buche, nur zwei davon über 90 Minuten.

Die kommenden Wochen haben es für den BVB in sich. Innerhalb von 21 Tagen stehen gleich sechs Spiele an, neben der Bundesliga ist die Borussia auch in der Champions League (Rückspiel gegen den FC Sevilla) sowie im DFB-Pokal (Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach) gefordert.

