BVB, News und Gerüchte: Rose kassiert wohl gleiches Gehalt wie Favre, Haaland mit Titelversprechen an die Fans? Alles zu Borussia Dortmund heute

Borussia Dortmund: Erling Haaland mit Titelversprechen an BVB-Fans?

Erling Haaland hat sich nach dem Derbysieg über Schalke 04 (4:0) offenbar zu einer Liebeserklärung an Borussia Dortmund hinreißen lassen. Wie die Bild -Zeitung berichtet, war in einem inzwischen gelöschten Video von Mahmoud Dahoud zu hören, wie Haaland beim Empfang der Fans gerufen habe: "For these guys we have to win titles!" [auf Deutsch: "Für diese Jungs müssen wir Titel gewinnen!"]

Seit inzwischen neun Jahren wartet der BVB auf den nächsten Meistertitel. Dieser bleibt dem Bundesligisten aber wohl auch in der aktuellen Saison verwehrt: In der Tabelle liegen die Schwarz-Gelben bereits 13 Punkte hinter Tabellenführer Bayern München. Chancen auf einen Titel hat der BVB aber dennoch: In der Champions League steht man im Achtelfinale, im DFB-Pokal sogar schon im Viertelfinale.

Borussia Dortmund, Gerüchte: Das soll Marco Rose beim BVB verdienen

Marco Rose wird bei Borussia Dortmund offenbar das gleiche Gehalt wie der ehemalige BVB-Trainer Lucien Favre verdienen. Wie die Sport Bild berichtet, soll Rose in Dortmund demnach 4,5 Millionen Euro brutto kassieren.

Zudem berichtet die Zeitung, dass Rose und dessen Berater erstmals Ende 2020 von den Verantwortlichen des BVB kontaktiert worden seien. Ihr Plan, die Innenverteidigung und die Flügelposition zu verstärken, sei von Rose befürwortet worden.

Nach Sport1 -Informationen wird Rose beim BVB einen Vertrag bis 2024 unterschreiben, der keine Ausstiegsklausel enthalten soll. Letzte Woche war bekannt geworden, dass der Bundesligist ihn für fünf Millionen Euro aus Gladbach loseist.

BVB, Transfers: PSG-Talent Soumaila Coulibaly wohl vor Wechsel zu Borussia Dortmund

Nach Dan-Axel Zagadou (21) steht mit Soumaila Coulibaly offenbar das nächste Talent von Paris Saint-Germain vor dem Absprung zu Borussia Dortmund: Wie RMC Sport und die Ruhr Nachrichten übereinstimmend berichten, hoffen die Verantwortlichen des BVB nach wochenlangen Gesprächen, den Transfer demnächst verkünden zu können.

Coulibaly gehörte bislang zur U19 von PSG, durfte aber auch regelmäßig mit dem Profis trainieren. Indem der 17-Jährige lediglich bis Saisonende gebunden ist, muss der BVB nur eine Ausbildungsentschädigung überweisen. Dass sich der Innenverteidiger erst vor wenigen Tagen einen Kreuzbandriss zugezogen hat, soll den Transfer indes nicht gefährden.

Marco Rose über Wechsel von Gladbach zum BVB: "Die Wucht ist nicht ohne"

Am Mittwoch trifft Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale der Champions League auf Manchester City (21 Uhr live auf DAZN ). Vor der Partie sprach Fohlen-Trainer Marco Rose exklusiv gegenüber Goal und DAZN über seine Entscheidung, zum BVB zu wechseln. Er hatte die Auswirkungen für den Transfer zu Borussia Dortmund im Sommer so nicht kommen sehen. Die Gladbacher Fans sind zu großen Teilen sehr aufgebracht, am Trainingsgelände hing ein Schmäh-Banner gegen Rose.

Zur Vehemenz der Reaktionen sagt Rose: "Die Wucht ist nicht ohne, das gebe ich zu. Ich glaube aber auch, dass es auch etwas damit zu tun hat, dass wir hier in den letzten eineinhalb Jahren eine Menge bewegt und viele Leute einfach das Gefühl haben, dass wir eigentlich noch nicht am Ende sind. Das ist tatsächlich so."

Dennoch habe er für sich eine persönliche Entscheidung getroffen. "Das muss auch erlaubt sein, denke ich. Dass ich dafür nicht überall auf Gegenliebe stoße, war mir vorher bewusst", sagt Rose.

Die unterschiedlichen Meldungen, wonach die Mannschaft enttäuscht über seinen Wechsel nach Dortmund sei, dementiert der Trainer: "Für die Jungs war es kein Riesending. Trotzdem habe ich das Ergebnis gegen Mainz auf mich genommen. Wichtig ist jetzt, dass ich die Jungs wieder in die Verantwortung nehme und wir daran arbeiten, wieder erfolgreich zu sein."

BVB, News - Berater von Erling Haaland: "Nur zehn Teams können sich ihn leisten"

Mino Raiola hat in einem Interview mit der BBC behauptet, dass nur zehn Vereine sich einen Transfer seines Klienten Erling Haaland leisten könnten. Der Berater verglich den Stürmer von Borussia Dortmund mit Formel-1-Star Lewis Hamilton.

"Nur maximal zehn Vereine können es sich leisten, ihn zu kaufen und ihm die Plattform zu geben, die er sich nach seiner Zeit in Dortmund wünscht. Und vier dieser Vereine kommen aus England", sagte Raiola.

Der Star-Berater, der unter anderem auch für Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic arbeitet, sieht in Haaland "einen der zukünftigen Stars des nächsten Jahrzehnts". Es sei enorm schwierig, "das zu tun, was er in seinem Alter auf seinem Niveau tut", sagte Raiola.

Superstars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Zlatan Ibrahimovic kämen langsam in die Jahre, sagte Raiola. Daher sehe man sich nach den Stars der Zukunft um. Haaland sei so ein Star. Raiola verglich den Norweger gar mit Formel-1-Star Lewis Hamilton.

"Ich glaube nicht, dass es einen Sportdirektor oder Trainer auf der Welt gibt, der sagen würde: 'An Erling bin ich nicht interessiert.' In der Formel 1 gibt es auch kein Team, das nicht daran interessiert wäre, Lewis Hamilton zu holen", sagte Raiola.

Haaland besitzt in Dortmund einen Vertrag bis Sommer 2024. Aufgrund seiner 43 Tore in den bisher 43 Pflichtspielen für Borussia Dortmund wird Haaland mit Teams wie Manchester United, Real Madrid oder Barca in Verbindung gebracht. Haaland gilt beim BVB aber nicht als Verkaufskandidat.

BVB, Gerüchte: Kommt Dean Henderson von Manchester United als Nachfolger von Roman Bürki?

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einem neuen Torwart offenbar einen neuen Kandidaten ins Auge gefasst: Dean Henderson von Manchester United soll auf der Liste des BVB weit oben stehen.

Das berichtet Sky Sports . Demnach sollen die Borussen gemeinsam mit Tottenham Hotspur die besten Karten im Rennen um den englischen Keeper haben.

Für Dortmund sprächen dabei die guten Auftritte auf internationaler Bühne. Finanziell könnte ein Transfer allerdings komplizierter werden: Henderson verdient bei United mehr als eine halbe Million Euro pro Monat.

Solch ein Gehalt könnten dem 23-Jährigen wohl eher die Spurs bieten. Der Vertrag von Tottenhams Torwart Hugo Lloris läuft im Sommer 2022 aus, Jose Mourinho gilt als großer Anhänger von Henderson.

Bei den Red Devils ist Henderson aktuell nur die Nummer zwei hinter David de Gea. Entscheidet sich Trainer Ole Gunnar Solskjaer im Sommer gegen eine Wachablösung im Tor, scheint ein Wechsel Hendersons daher wahrscheinlich.

2020/2021 stand Henderson bislang 12-mal für Manchester zwischen den Pfosten. Dabei blieb der Nationalspieler (ein Länderspiel) in sieben Partien ohne Gegentreffer und kassierte insgesamt neun Gegentreffer.

