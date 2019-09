FC Barcelona vs. FC Valencia: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die LaLiga

Kracher in der LaLiga! Barcelona empfängt das kriselnde Valencia und möchte den Anschluss nach oben nicht verlieren. Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

Der vierte Spieltag in der bringt ein absolutes Highlight mit sich! Heute Abend (Samstag) muss der gegen den ran. Anstoß ist im Camp Nou um 21 Uhr.

Nach einem mäßigen Start in die Spielzeit mit einer Niederlage, einem Sieg und einem Unentschieden steht Barcelona derzeit nur auf Platz acht. Auch neben dem Platz gibt es für Superstar Lionel Messi ein bedauerliches Thema: "Ich hätte es toll gefunden, wenn er zu uns gekommen wäre", sagte Messi kürzlich über seinen Ex-Kollegen Neymar.

Auch beim FC Valencia läuft es derzeit nicht rund. Nach drei Spieltagen wurde bereits der Trainer entlassen, aufgrund interner Streitigkeiten musste Marcelino seinen Hut nehmen. Heute Abend wird der frühere Nationalspieler Albert Celades an der Seitenlinie coachen.

Barcelona gegen Valencia könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM verfolgen! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das funktioniert. Zudem könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen nachlesen.

FC Barcelona vs. FC Valencia: Die Daten zum LaLiga-Spiel

Duell FC Barcelona vs. FC Valencia Datum Sa., 14. September 2019 | 21 Uhr Ort Camp Nou, Barcelona Zuschauer 99.354 Plätze

FC Barcelona vs. FC Valencia: Wird das Spiel heute Abend live im TV übertragen?

Nicht nur Barca-Fans würden die Spiele von Lionel Messi hierzulande gerne im Free-TV verfolgen. Doch leider besitzt kein frei empfangbarer Sender in die Übertragungsrechte der LaLiga.

Auch im Pay-TV auf Sky läuft kein spanischer Fußball, sondern lediglich die und die englische Premier League. Somit läuft Barcelona gegen Valencia heute Abend weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Doch aufgepasst: Es gibt eine Möglichkeit, die Partie trotzdem am TV zum Laufen zu bringen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Barcelona vs. FC Valencia: Die LaLiga heute Abend via LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Das Streaming-Portal DAZN zeigt in dieser Saison so gut wie alle Top-Spiele der spanischen Liga. Auch Barca gegen Valencia wird heute Abend per LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt.

Die Vorberichterstattung startet bereits 15 Minuten vor Anpfiff um 20.45 Uhr. Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels begleiten Euch während des Abends.

Die Voraussetzung, um den LIVE-STREAM abrufen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN . Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro im Monat weiterführen wollt. Mit dem Jahresabo kommt Ihr umgerechnet noch günstiger weg, das gibt es für 119,99 Euro . Alle Details zu den Kosten findet Ihr hier .

Sobald Ihr angemeldet seid , könnt Ihr DAZN über alle mobilen Geräte öffnen, die App dazu findet Ihr zum kostenlosen Download im Google Play Store und im App Store . Auch auf Smart-TVs könnt Ihr DAZN abrufen und mit der Playstation sogar auf herkömmlichen Fernsehgeräten.

Im DAZN-Programm läuft derzeit nicht nur die spanische Liga, sondern auch die , und sogar Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga . Verschafft Euch über diesen Link einen Überblick über das aktuelle Live-Angebot.

FC Barcelona vs. FC Valencia: Die Highlights laufen auf DAZN

Für spektakuläre Aktionen werden Lionel Messi, Luis Suarez und Antoine Griezmann sicherlich sorgen. Die wichtigsten davon und alle weiteren relevanten Szenen könnt Ihr auf DAZN jederzeit nach Abpfiff anschauen.

Der Streaming-Dienst lädt einen Highlight-Clip hoch, der für alle Abo-Inhaber auf Abruf verfügbar ist. Wie Ihr an das Abo kommt, lest Ihr oben oder unter diesem Link .

FC Barcelona vs. FC Valencia: Goal präsentiert Euch einen LIVE-TICKER

Goal berichtet selbstverständlich auch von der Partie und schreibt Euch einen LIVE-TICKER zum Spiel Barcelona gegen Valencia. Hier werden Euch alle relevanten Szenen ausführlich geschildert und mit Statistiken untermalt.

Und das Beste: Der TICKER ist für Euch vollkommen kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin.

FC Barcelona vs. FC Valencia: Die Aufstellungen

Wem schenkt Barcelonas Trainer Ernesto Valverde sein Vertrauen und was wird Valencias Interimscoach Albert Celades verändern? Die Antworten findet Ihr hier, sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden.

Schaut dafür später noch einmal vorbei!