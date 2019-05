DAZN anmelden: So kann man sich beim Streamingdienst registrieren

DAZN überträgt eine Vielfalt an Sportevents aus aller Welt im LIVE-STRAM. Hier erfahrt Ihr, wie die Anmeldung / Registrierung funktioniert.

Seit dem Launch im Jahr 2016 überträgt der Streaminganbieter DAZN eine Fülle an Sportereignissen in via LIVE-STREAM. Neben der Champions League, der Europa League und zahlreichen europäischen Top-Ligen hat das Portal auch viele weitere Sportarten im Programm.

Eine Registrierung bei DAZN ist dabei ganz bequem und mit wenigen Klicks möglich. Wie man sich beim Streamingportal anmelden kann, erklären wir Euch hier.

Die Registrierung bei DAZN leicht gemacht: In diesem Artikel erhaltet Ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Vorgang der Anmeldung beim Streamingdienst aus Ismaning.

DAZN Anmeldung / Registrierung - Schritt 1: Die DAZN-Seite öffnen

Im ersten Schritt auf dem Weg zur Anmeldung bei DAZN müsst Ihr lediglich die Seite des Portals aufrufen. Dies gelingt über folgende Domain: https://www.dazn.com/de-DE/welcome.

Bei DAZN anmelden / registrieren - Schritt 2: Gratismonat starten

Sobald Ihr die DAZN-Seite geöffnet habt, erscheint auf der linken Seite ein gelber Button mit der Aufschrift "Gratismonat starten". Um sich registrieren zu können, müsst Ihr auf diesen Button klicken.

Wer bereits ein Abo besitzt, kann sich über das Feld "Hier einloggen" mit den entsprechenden Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) anmelden.

DAZN Anmeldung / Registrierung - Schritt 3: Persönliche Daten eingeben

Nachdem Ihr auf den Link "Gratismonat starten" geklickt habt, erscheint die Seite "Konto erstellen". Hier wird nun nach denjenigen persönlichen Daten gefragt, mit denen Ihr Euch registrieren möchtet. Benötigt werden dabei:

Vorname und Nachname

E-Mail

Gewünschtes Passwort (mindestens sechs Zeichen)

Optional: Häkchen zu E-Mail-Newslettern (kann jederzeit in den Einstellungen geändert werden)

Zudem findet Ihr über den Eingabefeldern eine Information zu Eurem bevorstehenden DAZN-Konto: Beginn des Gratismonats, Ablauf des Probemonats bzw. Zeitpunkt der ersten Zahlung, Hinweis: Kündigungsfrist und AGB.

Bei DAZN anmelden / registrieren - Schritt 4: Persönliche Daten bestätigen

Sobald Ihr Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse sowie das gewünschte Passwort eingetragen und überprüft habt, kann es mit der Anmeldung weitergehen.

Nun erscheint am unteren Rand der gelbe Button "Fortfahren". Diesen müsst Ihr betätigen, um zum nächsten Schritt der Registrierung zu gelangen.

DAZN Anmeldung / Registrierung: Zahlungsmethode auswählen

Nachdem Ihr auf "Fortfahren" geklickt habt, erscheint die Seite "Zahlungsdetails". Gefragt ist hierbei, welche Zahlungsmethode Ihr bevorzugt, sobald der Gratismonat abgelaufen ist und der reguläre Abo-Preis von monatlich 9,99 Euro fällig wird.

Folgende vier Möglichkeiten stehen Euch dabei zur Auswahl:

Lastschrift

Kredit- und Debitkarte

PayPal

Gutscheincode

Mit einem Klick auf den jeweiligen Pfeil auf der linken Seite öffnet sich die entsprechende Zahlungsart. Weitere detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Zahlungsmethoden findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Bei DAZN anmelden / registrieren - Schritt 6: Zahlungsdetails eingeben

Sobald Ihr Euch für eine Zahlungsmethode entschieden habt, könnt Ihr die entsprechenden Daten eintragen.

Bei einer Zahlung mit Kreditkarte müsst Ihr beispielsweise Eure Kartennummer, das Ablaufdatum sowie die CVC-Nummer angeben. Ihr habt dort auch noch die Möglichkeit, die Nutzungsbedingungen bzw. die Datenschutzrichtlinien nochmals durchzulesen.

DAZN Anmeldung / Registrierung - Schritt 7: Bestätigen und loslegen!

Alle Daten eingegeben und überprüft? Dann klickt einfach auf den gelben Button "Mitgliedschaft beginnen" - somit beginnt Euer 30-tägiger Gratismonat, welcher nach Ablauf in das kostenpflichtige Abonnement übergeht, sofern Ihr das Angebot weiterhin nutzen möchtet.

Abschließend müsst Ihr nur noch Eure E-Mail-Adresse verifizieren und das bevorzugte Mobilgerät Eurer Wahl angeben. Damit seid Ihr startklar und könnt das LIVE-STREAM-Angebot von DAZN in vollem Umfang genießen!

DAZN Anmeldung / Registrierung: Wo kann ich die LIVE-STREAMS öffnen?

DAZN bietet eine Vielzahl an Sportübertragungen via LIVE-STREAM an. Folgende Sportarten hat der Streaminganbieter in Deutschland live im Programm:

Fußball (u.a. CL, EL, , , , -Highlights, EM-Qualifikation)

American Football

Tennis

Handball

Eishockey

Feldhockey

Baseball

Darts

Basketball

Boxen

Rugby

Motorsport

Die Registrierung bzw. Anmeldung ist auf jedem internetfähigen Gerät möglich, d.h. Computer, Laptop, Tablet, Smartphone, Smart-TV oder auch Playstation 4.

In der folgenden Liste findet Ihr die Links zu den jeweiligen App-Stores - dort könnt Ihr die DAZN-App für Euer entsprechendes Gerät kostenlos herunterladen:

DAZN Anmeldung / Registrierung: Tipps zur Nutzung des Streamingportals