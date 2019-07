Was kostet DAZN nach der Kooperation mit Eurosport? Alle Infos zu den Kosten des Streamingdienstes

DAZN sichert sich die Rechte von Eurosport. Goal verrät nun, ob sich der Preis für den Streamingdienst verändert oder ob dieser gleich bleibt.

Es ist die Frage aller Fragen, nachdem am die Meldung ans Tageslicht kam, dass DAZN eine Kooperation mit Eurosport abgeschlossen hat: Was kostet DAZN jetzt?

Durch den Erwerb einer Sublizenz hat DAZN nun das Recht, alle bisher von Eurosport übertragene Sporthighlights live im Stream zu übertragen. Welche, darauf kommen wir im späteren Verlauf dieses Artikels noch zu sprechen. Alle Infos zu dem Deal erhaltet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Was kostet DAZN nach der Kooperation mit Eurosport? Goal beantwortet diese allesentscheidende Frage und erklärt, was noch neu ist.

Mit und Co.: Was kostet DAZN nach der Kooperation mit Eurosport?

Durch die Erweiterung des LIVE-STREAM-Programms kommt bei DAZN eine Preiserhöhung zustande. Der neue Preis beträgt 11,99 € pro Monat.

Für bestehende Kunden mit einem aktiven Abo wird die Preisänderung ab September 2019 wirksam. Für Neukunden und Kunden, die ihr Abo erneuern, gilt der neue Preis ab August.

Kosten von DAZN nach der Kooperation mit Eurosport: Die Gründe

DAZN hat das Angebot im Laufe der letzten drei Jahre stetig verbessert, um den Nutzern und Sportfans in , Österreich und der ein optimales Erlebnis bieten zu können. Dabei wurde das Rechte-Portfolio erweitert und ständig an der Verbesserung des Produktionsstandards sowie der Streaming-Qualität gearbeitet.

Daher folgt nun nur der logische nächste Schritt, der die Preiserhöhung des Monatsabos ab dem 1. August 2019 auf 11,99 € festsetzt.

Weiterhin gilt für ein Abonnement bei DAZN:

Es gibt für jeden Neukunden einen Gratismonat

Man kann kündigen, wann immer man will

Falls ein Abo über einen Drittanbieter (Google, Apple IAP) bezahlt wird, bekommt der- oder diejenige von dem Drittanbieter oder DAZN in Kürze zusätzliche Information zu der Preisänderung und den erforderlichen Schritten.

Was kostet DAZN nach der Kooperation mit Eurosport? Das Jahresabonnement, die "DAZN Dauerkarte"

Für alle Fans, die DAZN gerne nutzen wollen, aber monatlich nicht mehr als 10 Euro ausgeben wollen, hat DAZN ebenfalls ein Angebot parat. Ab dem 1. August 2019 besteht die Möglichkeit, ein Jahresabonnement für 119,99 Euro zu erwerben. Damit spart man sich als Kunde monatlich zwei Euro. Wenn man DAZN ein ganzes Jahr nutzt, fallen also 24 Euro weniger an Kosten für den Streamingdienst an.

Zusatzinformation für alle Kunden aus der Schweiz: Dort kostet das Jahresabo 129.00 CHF.

So wandelt man ein normales Abo in ein Jahresabo, die "DAZN Dauerkarte" um

Besteht der Wille, ein normales Abonnement in ein Jahresabonnement umzuwandeln, geht das ganz einfach:

Zahlungsmethode in "Mein Konto > im Bereich Mitgliedschaft auf "ÄNDERN"

Jahresabo ab dem 1. August > "PLAN AUSWÄHLEN" > bestätigen

Wir haben in den letzten Jahren viel in unserer Produkt & das Angebot investiert und müssen deshalb unseren Preis auf 11,99€ / Monat anpassen. Mit unserem Jahresabo könnt ihr DAZN weiterhin für 10€ / Monat genießen (119,99€ / Jahr). Alle Infos: https://t.co/v2REMrQTcn pic.twitter.com/WX6Ph3LPGK — DAZN DE (@DAZN_DE) 18. Juli 2019

Was kostet DAZN nach der Kooperation mit Eurosport? Die neuen LIVE-STREAMS

Die Kooperation mit Eurosport beschert dem Ismaninger Streamingdienst eine Vielzahl an neuen Übertragungsrechten. Ab sofort hat DAZN neue LIVE-STREAMS im Angebot.

DAZN zeigt die Bundesliga im LIVE-STREAM

Die Bundesliga wird nicht nur mehr mit Highlightformaten auf der Streamingplattform vertreten sein, sondern wird mit Einzelspielen in voller Länge live im Stream von DAZN übertragen.

Dabei hat DAZN die Befugnis, die vollen 90 Minuten folgender Bundesligaspiele zu zeigen:

Bundesligaspiele am Freitagabend

Bundesligaspiele am Sonntag um 13.30 Uhr

Bundesligaspiele am Montagabend um 20.30 Uhr

Welche Spiele das an den ersten sechs Spieltagen sind, haben wir in einem Extra-Artikel auf unserer Seite niedergeschrieben. Zudem wird der Supercup zwischen dem BVB und dem FC Bayern am 3. August in voller Länge im Stream gezeigt.

Darauf freuen wir uns riesig: Wir zeigen ab dieser Saison 40 Bundesliga-Spiele inklusive Relegation und Supercup live. @Bundesliga_DE pic.twitter.com/1KAAPyCrWd — DAZN DE (@DAZN_DE) 18. Juli 2019

DAZN zeigt Olympia, Grand-Slam-Tennis, Wintersport und Radsport im LIVE-STREAM

Da neben den Bundesligaspielen auch noch weitere Sportevents zum Eurosport-Programm zählten, kommen diese nun ebenfalls zu DAZN, sind also dort im LIVE-STREAM zu sehen.

Neben den Olympischen Spielen, Radsportevents wie der Tour de France und Wintersport, lassen sich vor allen Dingen auch die Tennis-Grand Slams (Australian Open, French Open und US Open) durchaus sehen. Alle Infos zu den neuen Wettbewerben findet Ihr hier.