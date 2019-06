DAZN Programm: Alle Übertragungen im LIVE-STREAM in der Übersicht (24. - 28. Juni)

Auf DAZN könnt Ihr rund um die Uhr europäischen Fußball genießen - mit unserem LIVE-STREAM-Programm verpasst Ihr keine Partie.

Egal ob Spaniens LaLiga , die italienische Serie A, die französische Ligue, die oder die - auf DAZN gibt es alle internationalen Top-Spiele live und auf Abruf. Auch die UEFA ist auf dem Streamingdienst zu sehen, wie auch zahlreiche internationale Pokal-Wettbewerbe. Derzeit sind die Frauen-WM, die Copa America sowie der die Highlights schlechthin auf DAZN.

In diesem Artikel findet Ihr alle relevanten Fußball-Übertragungen des Streamingsenders Woche für Woche aktualisiert auf einen Blick.

DAZN PROGRAMM: Die Copa America 2019 im LIVE-STREAM

Wenn Ihr die südamerikanische Kontinentalmeisterschaft im LIVE-STREAM erleben wollt, führt kein Weg an DAZN vorbei. Der Streaminganbieter überträgt die Copa America exklusiv.

Datum Uhrzeit Partie im LIVE-STREAM von DAZN Di., 25. Juni 1:00 - Di., 25. Juni 1:00 Ecuador - Fr., 28. Juni 2:30 Venezuela - (Viertelfinale)

DAZN PROGRAMM: Der Afrika-Cup 2019 im LIVE-STREAM

Am 21. Juni beginnt die Gruppenphase des diesjährigen Afrika-Cups in Ägypten - bei DAZN könnt Ihr das Turnier via LIVE-STREAM mitverfolgen.

Datum Uhrzeit Partie im LIVE-STREAM von DAZN Mo., 24. Juni 16:30 Elfenbeinküste - Südafrika Mo., 24. Juni 19:00 Tunesien - Angola Di., 25. Juni 19:00 Kamerun - Guinea-Bissau Mi., 26. Juni 16:30 - Guinea Mi., 26. Juni 22:00 Ägypten - DR Kongo Do., 27. Juni 19:00 - Algerien Fr., 28. Juni 16:30 Tunesien - Mali Fr., 28. Juni 19:00 Marokko - Elfenbeinküste

DAZN PROGRAMM: Die K.o.-Phase der Frauen-WM 2019 im LIVE-STREAM

Bis zum Ende der Gruppenphase zeigt DAZN jeden Tag ein Spiel live und in voller Länge. Sobald die Paarungen für die K.o.-Phase feststehen, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Datum Uhrzeit Partie im LIVE-STREAM von DAZN Mo, 24. Juni 21:00 Uhr vs. Kanada (Achtelfinale) Di, 25. Juni 21:00 Uhr vs. Japan (Achtelfinale)

DAZN PROGRAMM: Der Gold Cup 2019 im LIVE-STREAM

Wenn Ihr den Gold Cup 2019 hautnah erleben wollt, führt kein Weg an DAZN vorbei. Der Streaminganbieter überträgt den Wettbewerb live im Stream.

Datum Uhrzeit Partie im LIVE-STREAM von DAZN Di., 25. Juni 0:30 Bermuda - Nicaragua Di., 25. Juni 1:00 Ecuador - Japan Mi., 26. Juni 2:00 Kamerun - Curacao Mi., 26. Juni 4:30 Honduras - El Salvador Do., 27. Juni 0:30 Trinidad und Tobago - Guyana Do., 27. Juni 3:00 Panama - USA

DAZN PROGRAMM: Die Champions League im LIVE-STREAM

Auch in der Saison 2019/20 wird die Champions League bei DAZN im LIVE-STREAM zu sehen sein. Der Streamingdienst wird weiterhin gemeinsam mit Sky die Köngisklasse in übertragen. Sobald die exakten Paarungen und Übertragungsarten feststehen, erfahrt Ihr sie hier an dieser Stelle.

DAZN PROGRAMM: im LIVE-STREAM