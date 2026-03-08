Die Verantwortlichen des FC Bayern München sind angeblich nicht wirklich von Victor Osimhen angetan. Der Stürmer von Galatasaray Istanbul war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.
"Sie fühlen sich benutzt!" Wechselt Stürmer Victor Osimhen von Galatasaray zum FC Bayern München?
Back-Up für Harry Kane: Dusan Vlahovic statt Victor Osimhen?
Im Bild-Podcast ging Fußballchef Christian Falk nun auf die Spekulationen ein und erklärte, dass an dem Gerücht nichts dran sei. Die FCB-Delegation fühle sich sogar instrumentalisiert von etwaigen Berichten. "Ich weiß schon, dass die Bayern-Bosse ein bisschen genervt sind. Sie fühlen sich benutzt", sagte er.
In den vergangenen Monaten war mehrfach darüber spekuliert worden, dass die Bayern sich im Sommer um einen neuen Stürmer kümmern würden. Zumal sich die Zeit von Leihgabe Nicolas Jackson dem Ende entgegenneigt. Eine Verpflichtung Osimhens erschien jedoch stets unwahrscheinlich, da sich der Nigerianer wohl kaum hinter Harry Kane anstellen würde. Auch Dusan Vlahovic wurde immer wieder gehandelt.
Osimhen? Bayern hat aktuell andere Baustellen
Dennoch stehen dem Vernehmen nach derzeit andere Baustellen weiter oben auf der Prioritätenliste von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, darunter vor allem Vertragsverlängerungen, wie beispielsweise von Konrad Laimer. Auch könnte sich etwas in der Innenverteidigung tun, sollte Min-Jae Kim den Verein verlassen.
Dass Osimhen nach der laufenden Saison Gala den Rücken kehrt und zu einem Topklub wechselt, ist indes alles andere als ausgeschlossen. Der ehemalige Wolfsburger gehört aktuell zweifellos zu den besten Torjägern Europas. In bislang 26 Pflichtspielen für den Istanbul-Klub erzielte er 18 Treffer und sechs Assists. Erst am Samstag führte er seine Mannschaft im Derby gegen Besiktas zum Sieg.
