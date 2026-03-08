"Sie fühlen sich benutzt!" Wechselt Stürmer Victor Osimhen von Galatasaray zum FC Bayern München?

Im Bild-Podcast ging Fußballchef Christian Falk nun auf die Spekulationen ein und erklärte, dass an dem Gerücht nichts dran sei. Die FCB-Delegation fühle sich sogar instrumentalisiert von etwaigen Berichten. "Ich weiß schon, dass die Bayern-Bosse ein bisschen genervt sind. Sie fühlen sich benutzt", sagte er.

In den vergangenen Monaten war mehrfach darüber spekuliert worden, dass die Bayern sich im Sommer um einen neuen Stürmer kümmern würden. Zumal sich die Zeit von Leihgabe Nicolas Jackson dem Ende entgegenneigt. Eine Verpflichtung Osimhens erschien jedoch stets unwahrscheinlich, da sich der Nigerianer wohl kaum hinter Harry Kane anstellen würde. Auch Dusan Vlahovic wurde immer wieder gehandelt.