Schon wieder Stress mit dem Berater? FC Bayern München bereiten Verhandlungen mit Konrad Laimer offenbar "Kopfzerbrechen"

Sadlo sei darauf jedoch kaum eingegangen. Stattdessen habe er lediglich erklärt, dass die Vorstellungen beim Gehalt aktuell zu weit auseinanderliegen würden, um konkrete Gespräche fortzusetzen. In der Folge sei eine Pause in den Verhandlungen eingelegt worden. Auch Sky hatte zuletzt berichtet, dass die Gespräche über eine Verlängerung vorerst auf Eis liegen.

Der 28-Jährige verdient beim FC Bayern derzeit demnach etwas mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr. Laut dem TV-Sender verlangt er für eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße allerdings ein Jahresgehalt von über 15 Millionen Euro.

Dass die Forderung vergleichsweise hoch ausfällt, könnte auch damit zusammenhängen, dass Laimers Berateragentur ROOF die interne Gehaltsstruktur des Vereins gut kennt. Schließlich werden auch seine Mitspieler Serge Gnabry und Leon Goretzka von der Agentur vertreten.