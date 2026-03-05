Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen dem FC Bayern München und Konrad Laimer verlaufen weiterhin zäh. Neue Informationen geben nun Einblick in den aktuellen Stand der Verhandlungen.
Schon wieder Stress mit dem Berater? FC Bayern München bereiten Verhandlungen mit Konrad Laimer offenbar "Kopfzerbrechen"
Wie die Sport Bild berichtet, sorgen die Gespräche mit Andreas Sadlo, dem Berater des Mittelfeldspielers, beim deutschen Rekordmeister derzeit für "Kopfzerbrechen". Demnach habe es bislang nur einen einzigen direkten Austausch mit dem Agenten gegeben. Dieser soll bereits gegen Ende des vergangenen Jahres stattgefunden haben.
Bei diesem Termin hätten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ein Angebot präsentiert, das gegenüber dem aktuellen Vertrag leicht verbesserte Konditionen enthalten habe.
Laimer soll 15 Millionen Euro Jahresgehalt fordern
Sadlo sei darauf jedoch kaum eingegangen. Stattdessen habe er lediglich erklärt, dass die Vorstellungen beim Gehalt aktuell zu weit auseinanderliegen würden, um konkrete Gespräche fortzusetzen. In der Folge sei eine Pause in den Verhandlungen eingelegt worden. Auch Sky hatte zuletzt berichtet, dass die Gespräche über eine Verlängerung vorerst auf Eis liegen.
Der 28-Jährige verdient beim FC Bayern derzeit demnach etwas mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr. Laut dem TV-Sender verlangt er für eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße allerdings ein Jahresgehalt von über 15 Millionen Euro.
Dass die Forderung vergleichsweise hoch ausfällt, könnte auch damit zusammenhängen, dass Laimers Berateragentur ROOF die interne Gehaltsstruktur des Vereins gut kennt. Schließlich werden auch seine Mitspieler Serge Gnabry und Leon Goretzka von der Agentur vertreten.
Laimer zeigte sich zuletzt gelassen
Laimer besitzt in München noch einen Vertrag bis 2027. Sollte keine Verlängerung zustande kommen, könnte der Klub somit nur noch in diesem Sommer eine Ablösesumme für den 55-fachen österreichischen Nationalspieler erzielen.
Der Mittelfeldspieler selbst zeigte sich zuletzt gelassen, was seine Zukunft betrifft. "Im Moment gibt es nicht viele Gespräche. Ich bin noch entspannt", sagte Laimer Mitte Februar gegenüber der Sport Bild und fügte hinzu: "Man darf sich nicht einen zu großen Kopf machen."
Konrad Laimer: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 30
- Tore: 2
- Vorlagen: 8