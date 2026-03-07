Leroy Sane von Galatasaray hat ein mehr als ereignisreiches Derby hinter sich - mit einem schlechten Ende für ihn persönlich. Beim Duell mit dem Istanbul-Rivalen Besiktas sah er die Rote Karte.
"Was muss noch passieren?" Galatasarays Leroy Sane mit einer Vorlage, zwei Tritten und einem Platzverweis Hauptdarsteller im Derby bei Besiktas
Bei einem Dribbling in der 62. Minute trat der deutsche Nationalspieler seinem Gegenspieler Ridvan unabsichtlich mit offener Sohle in die Achillessehne und wurde anschließend folgerichtig des Feldes verwiesen.
Dabei hätte der 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Bereits in Minute 28 hatte Sane nämlich die Gemüter im Besiktas-Stadion erhitzt, als er gegen Kristjan Asllani viel zu spät gekommen war und diesem - ebenfalls mit offener Sohle - auf den Fuß gestiegen war. Schiedsrichter Ozan Ergün beließ es allerdings bei einer Gelben Karte. Zum Unverständnis der Hausherren.
Nach Sane-Tritt: Besiktas sauer - Gala kontert
Auf dem offiziellen X-Kanal veröffentliche Besiktas kurzerhand einen Clip von Sanes Foulspiel und schrieb "Was muss noch passieren?" dazu. Kurz darauf konterte Gala mit einem Videoschnipsel, der ebenfalls die Schiedsrichterleistung kritisierte.
Darin wird ein durchaus strafwürdiges Einsteigen gegen Baris Alper Yilmaz im gegnerischen Sechzehner gezeigt. Galatasaray fragte, offensichtlich eine Antwort auf Besiktas, obendrein: "Was muss noch geschehen, damit ein Elfer gegeben wird? Ist es heutzutage erlaubt, jemandem auf den Fuß zu treten?"
Leroy Sane bereitet Siegtreffer von Victor Osimhen vor
Doch damit nicht genug: Sane war es auch, der das 1:0 für Gala durch Victor Osimhen vorbereitete. Der ehemalige Flügelspieler des FC Bayern München flankte dabei mustergültig auf den nigerianischen Star-Stürmer, der aus kurzer Distanz per Kopf traf. Gleichzeitig markierte er damit den Siegtreffer, wodurch der Tabellenführer seinen Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce zunächst auf sieben Punkte ausbaute. Am Sonntag kann Fener mit einem Sieg über Samsunspor aber wieder bis auf vier Zähler heranrücken.
Für Sane war es die 14. Torbeteiligung (jeweils sieben Tore und Assists) im 34. Spiel für die Löwen. Er kämpft derzeit um seinen Platz im WM-Kader von Julian Nagelsmann. Trotz der Roten Karte dürfte er gute Chancen auf eine erneute Nominierung für den Lehrgang Ende März haben.
Leroy Sane: Leistungsdaten bei Galatasaray Istanbul
- Spiele: 34
- Tore: 7
- Assists: 7