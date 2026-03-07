"Was muss noch passieren?" Galatasarays Leroy Sane mit einer Vorlage, zwei Tritten und einem Platzverweis Hauptdarsteller im Derby bei Besiktas

Bei einem Dribbling in der 62. Minute trat der deutsche Nationalspieler seinem Gegenspieler Ridvan unabsichtlich mit offener Sohle in die Achillessehne und wurde anschließend folgerichtig des Feldes verwiesen.

Dabei hätte der 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Bereits in Minute 28 hatte Sane nämlich die Gemüter im Besiktas-Stadion erhitzt, als er gegen Kristjan Asllani viel zu spät gekommen war und diesem - ebenfalls mit offener Sohle - auf den Fuß gestiegen war. Schiedsrichter Ozan Ergün beließ es allerdings bei einer Gelben Karte. Zum Unverständnis der Hausherren.