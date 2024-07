Editor SEO Development SPOX / GOAL DE

Gebürtiger Schwabe in München, der dem Sport schon im frühen Kindesalter verschrieben war. Nach einem Praktikum beim Schwäbischen Tagblatt in seiner Geburtsstadt Tübingen führte kein Weg mehr an einem Sportjournalismus-Studium in Karlsruhe vorbei. Landete Ende 2018 zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Übernahm im Juli 2023 den Posten des Editor SEO Development, ist aber auch als Reporter und CVD im Einsatz.