Sogar zu Mega-Verlust bereit? Bei diesem Ablöseangebot soll FC Bayern Gesprächsbereit über Vekrauf von Min-Jae Kim sein

Kim gilt schon länger als Verkaufskandidat bei den Bayern. Ob 30 oder 40 Millionen - ein Verkauf würde ein ein sattes Minusgeschäft bedeuten. 2023 hatte der FCB für den damaligen Wunschspieler von Thomas Tuchel noch 50 Millionen Euro an die SSC Neapel überwiesen.

Zuletzt hatte es mehrere Gerüchte über Interessenten an Kims Diensten gegeben. Der FC Chelsea soll nach Informationen der Bild-Zeitung bei dem Südkoreaner sogar schon eine Anfrage eingereicht haben. Zudem wird er immer wieder mit einer Rückkehr in die Serie A in Verbindung gebracht, wo er kurz vor seinem Wechsel an die Isar zum besten Verteidiger der Saison ausgezeichnet worden war und seinem Spitznamen "Monster" alle Ehre gemacht hatte.

Das Problem: Kim denkt aktuell übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht an einen Abschied, schon im Winter blockte er alle Anfragen ab. Einerseits soll er mit seiner aktuellen Rolle als Innenverteidiger Nummer drei hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nicht unzufrieden sein. Andererseits dürfte die finanzielle Situation in München eine große Rolle spielen. Mit Prämien kommt der 29-Jährige dem Vernehmen nach auf ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro - eine Summe, die er im Falle eines Wechsels vermutlich nicht mehr auf seinem Gehaltszettel sehen würde. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2028 datiert.