Wie Bild-Fußball-Chef Christian Falk berichtet, würde der deutsche Rekordmeister den Innenverteidiger bei einer Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro ziehen lassen. Jedoch sei man sogar bereits bei einem konkreten Angebot über 30 Millionen Euro gesprächsbereit.
Sogar zu Mega-Verlust bereit? Bei diesem Ablöseangebot soll FC Bayern Gesprächsbereit über Vekrauf von Min-Jae Kim sein
Kim gilt schon länger als Verkaufskandidat bei den Bayern. Ob 30 oder 40 Millionen - ein Verkauf würde ein ein sattes Minusgeschäft bedeuten. 2023 hatte der FCB für den damaligen Wunschspieler von Thomas Tuchel noch 50 Millionen Euro an die SSC Neapel überwiesen.
Zuletzt hatte es mehrere Gerüchte über Interessenten an Kims Diensten gegeben. Der FC Chelsea soll nach Informationen der Bild-Zeitung bei dem Südkoreaner sogar schon eine Anfrage eingereicht haben. Zudem wird er immer wieder mit einer Rückkehr in die Serie A in Verbindung gebracht, wo er kurz vor seinem Wechsel an die Isar zum besten Verteidiger der Saison ausgezeichnet worden war und seinem Spitznamen "Monster" alle Ehre gemacht hatte.
Das Problem: Kim denkt aktuell übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht an einen Abschied, schon im Winter blockte er alle Anfragen ab. Einerseits soll er mit seiner aktuellen Rolle als Innenverteidiger Nummer drei hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah nicht unzufrieden sein. Andererseits dürfte die finanzielle Situation in München eine große Rolle spielen. Mit Prämien kommt der 29-Jährige dem Vernehmen nach auf ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro - eine Summe, die er im Falle eines Wechsels vermutlich nicht mehr auf seinem Gehaltszettel sehen würde. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2028 datiert.
- Getty Images Sport
Nachfolger von Kim könnte vom FC Liverpool kommen
Auf Teufel komm raus wollen die Bayern laut Falks Bericht Kim aber auch nicht abgeben. Erst wenn der Spieler selbst auf eine Luftveränderung pochen würde, wolle man die Chance auf einen Austausch in der Abwehrzentrale nutzen und einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Nachdem sich der als Kandidat gehandelte Marc Guehi im Winter für Manchester City entschieden hatte, hielten sich zuletzt Gerüchte über ein Interesse an Joe Gomez (FC Liverpool), Luka Vuskovic (HSV/Tottenham Hotspur) und Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand).
Trotz seiner Reservistenrolle kommt Kim in der laufenden Saison auf immerhin 24 Einsätze, einige davon bestritt er auch in der Startelf. Gegen die TSG Hoffenheim hatte er es zuletzt aber nicht in den Kader geschafft. Im Duell mit dem BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) dürfte er auf der Bank sitzen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.