Er wurde schon öfter beim FC Bayern gehandelt: Wird ein 75-Millionen-Mann wieder interessant für den FCB?

Es ist nicht das erste Mal, dass Osimhen und der FC Bayern miteinander in Verbindung gebracht werden. Bereits vor einigen Wochen hatte die tz berichtet, dass Galatasaray den 27-Jährigen über einen englischen Mittelsmann dem FC Bayern angeboten habe. Die Münchner um Sportvorstand Max Eberl sollen die Offerte jedoch umgehend abgelehnt haben. Schon damals hieß es, Osimhen könne sich einen Wechsel nach München vorstellen. Auch vor Harry Kanes Wechsel zum FC Bayern vor der Saison 2023/2024 war Osimhen Thema in München gewesen.

Harry Kane ist beim FC Bayern seit Monaten in bestechender Form und im Sturmzentrum unangefochten gesetzt. Sein Vertrag läuft bis 2027, zeitnah sollen Gespräche über eine Verlängerung stattfinden - ein vorzeitiger Abschied ist kein Thema.