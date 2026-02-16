Victor Osimhen von Galatasaray Istanbul könnte für den FC Bayern München offenbar doch noch einmal interessant werden. Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur berichtet, sei der Nigerianer erneut ein potenzieller Transferkandidat. Auch zahlreiche europäische Topklubs sollen Interesse am Mittelstürmer zeigen.
Er wurde schon öfter beim FC Bayern gehandelt: Wird ein 75-Millionen-Mann wieder interessant für den FCB?
- GETTY
Es ist nicht das erste Mal, dass Osimhen und der FC Bayern miteinander in Verbindung gebracht werden. Bereits vor einigen Wochen hatte die tz berichtet, dass Galatasaray den 27-Jährigen über einen englischen Mittelsmann dem FC Bayern angeboten habe. Die Münchner um Sportvorstand Max Eberl sollen die Offerte jedoch umgehend abgelehnt haben. Schon damals hieß es, Osimhen könne sich einen Wechsel nach München vorstellen. Auch vor Harry Kanes Wechsel zum FC Bayern vor der Saison 2023/2024 war Osimhen Thema in München gewesen.
Harry Kane ist beim FC Bayern seit Monaten in bestechender Form und im Sturmzentrum unangefochten gesetzt. Sein Vertrag läuft bis 2027, zeitnah sollen Gespräche über eine Verlängerung stattfinden - ein vorzeitiger Abschied ist kein Thema.
Nicolas Jackson enttäuscht beim FC Bayern
Als Backup fungiert derzeit Leihspieler Nicolas Jackson vom FC Chelsea, der bislang jedoch enttäuschte konnte und wohl nicht fest verpflichtet wird. Entsprechend besteht im Sommer Handlungsbedarf. Für die Rolle als Kane-Vertreter wäre Osimhen allerdings wohl zu teuer.
Osimhen war im Sommer 2025 für 75 Millionen Euro von der SSC Neapel zu Galatasaray gewechselt. Beim türkischen Tabellenführer kommt er in der laufenden Saison auf 15 Tore und drei Vorlagen in 22 Pflichtspielen.
FC Bayern München - Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 21. Februar: FC Bayern - Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
- Samstag, 28. Februar: BVB - FC Bayern (Bundesliga)
- Freitag, 6. März: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)