Er war als Backup für Harry Kane im Gespräch: Spektakuläre Wende bei Transfer-Kandidat des FC Bayern?

Unter anderem der FC Bayern München war als nächstes Karriere-Ziel für Vlahovic ins Gespräch gebracht worden. Bei den Bayern war der bullige Angreifer als Backup für Harry Kane vorgesehen, doch zu konkreteren Annäherungen zwischen dem Vlahovic-Lager und dem FCB kam es nicht. Im Sommer liehen die Bayern als Ersatzmann für den Engländer dann Nicolas Jackson vom FC Chelsea für eine Saison aus. Eine feste Verpflichtung des Senegalesen kommt für die Bayern nach ebenfalls wenig überzeugenden Auftritten aber nicht in Frage.

Dem Bericht zufolge spricht Vlahovics Vater Milos inzwischen wieder mit Juventus und hat den Klub-Verantwortlichen klargemacht, dass es noch kein konkretes Interesse eines anderen Vereins am Angreifer gebe. Juve will angeblich das Gehalt des Serben im Falle einer Verlängerung auf sieben Millionen Euro netto pro Jahr fast halbieren. Ob sich der Stürmer darauf einlässt, bleibt abzuwarten.