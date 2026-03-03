Juventus Turin befindet sich aktuell angeblich in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung von Dusan Vlahovic bei der Alten Dame. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport.
Er war als Backup für Harry Kane im Gespräch: Spektakuläre Wende bei Transfer-Kandidat des FC Bayern?
- Getty Images
Doch kein Abgang von Dusan Vlahovic?
Der Vertrag des Serben, der aktuell schon seit Mitte Dezember mit einer Adduktorenverletzung ausfällt, läuft im Sommer in Turin aus, sodass er dann ablösefrei gehen könnte. Davon war in den letzten Monaten auch ausgegangen worden, denn Vlahovic erfüllte die Erwartungen bei Juve in seinen bisherigen dreieinhalb Jahren nur selten und gilt mit einem Jahresgehalt in Höhe von zwölf Millionen Euro netto als bestbezahlter Spieler der Serie A. 2022 hatte die Alte Dame noch 85 Millionen Euro für seine Dienste an die Fiorentina überwiesen.
- Getty
Juve will das Vlahovic-Gehalt angeblich fast halbieren
Unter anderem der FC Bayern München war als nächstes Karriere-Ziel für Vlahovic ins Gespräch gebracht worden. Bei den Bayern war der bullige Angreifer als Backup für Harry Kane vorgesehen, doch zu konkreteren Annäherungen zwischen dem Vlahovic-Lager und dem FCB kam es nicht. Im Sommer liehen die Bayern als Ersatzmann für den Engländer dann Nicolas Jackson vom FC Chelsea für eine Saison aus. Eine feste Verpflichtung des Senegalesen kommt für die Bayern nach ebenfalls wenig überzeugenden Auftritten aber nicht in Frage.
Dem Bericht zufolge spricht Vlahovics Vater Milos inzwischen wieder mit Juventus und hat den Klub-Verantwortlichen klargemacht, dass es noch kein konkretes Interesse eines anderen Vereins am Angreifer gebe. Juve will angeblich das Gehalt des Serben im Falle einer Verlängerung auf sieben Millionen Euro netto pro Jahr fast halbieren. Ob sich der Stürmer darauf einlässt, bleibt abzuwarten.
Die Saison 25/26 von Dusan Vlahovic bei Juventus:
- Spiele: 17
- Spielminuten: 874
- Tore: 6
- Assists: 2