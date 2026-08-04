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England FA Cup
England FA Cup Übersicht
England FA Cup, Spielplan und Ergebnisse
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Freitag, 3. April
Samstag, 4. April
Freitag, 24. April
Samstag, 25. April
Freitag, 15. Mai
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|ليون
|8
|7
|0
|1
|18
|5
|13
|21
|2
|أستون فيلا
|8
|7
|0
|1
|14
|6
|8
|21
|3
|ميتييلاند
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|10
|19
|4
|ريال بيتيس
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|5
|بورتو
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17