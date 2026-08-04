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England FA Cup

England FA Cup Übersicht

FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDS

Homophobe Gesänge während FA Cup: Behörden in England greifen durch

Leeds Uniteds FA-Cup-Traum endete in Wembley mit einer Enttäuschung, doch die Nachwirkungen der Halbfinalpleite gegen Chelsea ziehen weite Kreise. Die Londoner Polizei bestätigte, dass gegen mehr als ein Dutzend Anhänger rechtliche Schritte geprüft werden, nachdem es während des Spiels zu diskriminierendem Verhalten gekommen sein soll.

LeedsFC Chelsea
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England FA Cup, Spielplan und Ergebnisse

Freitag, 3. April
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
7
Port Vale badge
Port Vale
PVL
0
END
Southampton badge
Southampton
SOU
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Samstag, 4. April
West Ham badge
West Ham
WHU
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
elf 2 - 4
Freitag, 24. April
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Southampton badge
Southampton
SOU
1
END
Samstag, 25. April
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Freitag, 15. Mai
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1ليون crestليون87011851321
S
S
S
S
N
2أستون فيلا crestأستون فيلا8701146821
S
S
S
S
S
3ميتييلاند crestميتييلاند86111881019
S
U
S
N
S
4ريال بيتيس crestريال بيتيس8521137617
S
N
S
S
S
5بورتو crestبورتو8521137617
S
U
S
S
U
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